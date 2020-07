45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Durchgang eins wird um 180 Sekunden verlängert.

42 Die Canaries kommen nach langer Zeit mal wieder über die Mittellinie, nachdem sie stark am eigenen Sechzehner beansprucht worden sind. Der Weg zu einem Punktgewinn beim Tabellendritten ist noch ein weiter, aber der defensive Auftritt kann sich sehen lassen.

39 Nach Ablage durch Willian zirkelt Alonso vom linken Strafraumeck mit dem linken Innenrist auf den rechten Winkel. Der Effet sorgt dafür, dass das Leder den Gästekasten verpasst.

38 Zouma mit der Kopfballchance! Nach der fälligen Ecke von rechts nickt der aufgerückte Verteidiger aus mittigen neun Metern in Richtung oberer rechter Ecke. Er verfehlt das Aluminium um Zentimeter.

37 Pulisic scheitert an Krul und an der Latte! Der Amerikaner ist im Sechzehnerzentrum Adressat eines Rüdiger-Flugballs. Mit dem zweiten Kontakt feuert er ihn aus zwölf Metern trotz Bewachung zentral auf den Gästekasten. Krul reißt den linken Arm hoch und lenkt das Spielgerät an die Oberkante des Querbalkens.

36 Nach einer Ecke von der linken Fahne verlängert Azpilicueta am kurzen Fünfereck mit der Stirn im hohen Bogen auf die lange Ecke. Die Kugel verpasst den Pfosten, wird auf der Grundlinie aber noch einmal von Loftus-Cheek zurückgebracht. Daraufhin klären die Canaries im zweiten Anlauf.

33 Glücklicherweise kann der ehemalige Bundesligaprofi weitermachen; sein Trainer Farke hat übrigens keinen gelernten Innenverteidiger auf der Bank.

31 Pulisic kommt im offensiven Zentrum vor die letzte Abwehrlinie, legt sich das Spielgerät aber dort viel zu weit vor und rutscht Abwehrmann Klose in die Knochen. Der Schweizer muss nach diesem Foul des Amerikaners auf dem Rasen am rechten Knie behandelt werden.

28 Endlich einmal zu Ende gespielt! Der von Zouma an die linke Grundlinie geschickte Alonso spielt auf die ballnahe Sechzehnerseite in den Rücken der Verteidiger zu Pulisic, der aus etwa 13 Metern direkt mit dem linken Fuß abnimmt. Er verfehlt den linken Pfosten nur knapp.

25 Referee Moss schickt die Teams zu einer ersten Trinkpause an die Seitenlinie.

23 Norwich darf sich auf die Fahnen schreiben, noch keine größere Chance des Tabellendritten zugelassen zu haben. In dieser Phase gelingen dem Absteiger die ersten längeren Kombinationen. Nennenswert nach vorne schafft er es jedoch nicht nicht.

20 Da war mehr drin! Nach einem hohen Anspiel aus dem Mittelfeld will Godfrey vor dem adressierten Giroud klären, indem er im zentralen Sechzehnerbereich per Kopf zu Keeper Krul zurückgibt. Der schädelstoß ist aber etwas zu sanft geraten und wird vom Franzosen erreicht, der Krul per Lupfer überwinden will. Der ist aber zu niedrig angestzt und landet in den Armen des Torhüters.

17 Infolge eines hohen Jorginho-Balles auf die linke Sechzehnerseite will Pulisic aus gut 14 Metern abziehen. Godfrey geht dazwischen und verhindert einen Versuch des Ex-Dortmunders, der in den letzten sechs Partien dreimal genetzt hat.

14 Kurzer Blick auf die Tribüne: Mit Hakim Ziyech schaut sich einer der Sommerzugänge der Blues seine neue Kollegen genauer an. Der Nationalspieler Marokkos, der aus Amsterdam kommt, hat in den letzten Tagen bereits mittrainiert, wird aber erst in der kommenden Saison zum Einsatz kommen.

11 Die Farke-Truppe steht tief, bewacht den Strafraum mit zwei breiten Ketten. Chelsea setzt auf hohe Verlagerungen, um offensive Räume zu finden.

8 Lewis nimmt gegen aufgerückte Blues auf der linken Außenbahn an Fahrt auf, schafft es allerdings nicht an Azpilicueta vorbei.

6 Nach einem Doppelpass mit Kovačić flankt Alonso vom linken Flügel schaft in den Strafraum. An der Fünferkante rauscht das Spielgerät an Freund und Feind vorbei.

4 Azpilicueta flankt von der rechten Außenbahn halbhoch nach innen. Loftus-Cheek verlängert am kurzen Fünfereck per Kopf auf die rechte Ecke, trifft aber nur das Außennetz.

3 Cantwell schickt Rupp auf rechts an die Grundlinie. Der gebürtige Heidelberger wird dort von Zouma problemlos abgelaufen.

1 Chelsea gegen Norwich – Durchgang eins in der Stamford Bridge ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Getrennt voneinander haben die Mannschaften den Rasen betreten.

Bei den Canaries, die ihren bisherigen Rückrundensiege im eigenen Stadion feierten und in der Fremde seit dem 14. Dezember keinen einzigen Zähler mehr holten, stellt Coach Daniel Farke nach der Heimklatsche gegen West Ham United viermal um. Anstelle von Vrančić, Buendia, Stiepermann und Pukki (alle auf der Bank) beginnen McLean, Rupp, Cantwell und Drmić.

Auf Seiten der Londoner, die das Hinspiel Ende August in der Carrow Road dank der Treffer von Abraham (3. und 68.) und Mount (17.) nach zwei verspielten Führungen mit 3:2 gewannen und damit den ersten Pflichtspielerfolg unter Frank Lampard einfuhren, gibt es nach der Pleite in Sheffield fünf personelle Änderungen. Rüdiger, Alonso, Loftus-Cheek, Kovačić und Giroud bekommen von den Vorzug vor Christensen, James, Barkley, Mount und Abraham.

Chelsea hingegen hält sich in ganz anderen Gefilden auf und kämpft nach wie vor um die Champions-League-Teilnahme - kassierte am Samstag jedoch eine 0:3-Auswärtsniederlage bei Sheffield United. Nur durch die späteren Ausrutscher Leicester Citys (1:4 in Bournemouth) und Manchester United (2:2 gegen Southampton) blieben die Blues auf Rang drei.

Die Ausgangslage könnte kaum unterschiedlicher sein und doch mussten beide Teams am vergangenen Wochenende eine Enttäuschung hinnehmen. Norwich City hat den lange drohenden Abstieg besiegelt. Der Klub des deutschen Teammanagers Daniel Farke verlor mit 0:4 gegen West Ham und kann nach der siebten Niederlage in Serie das rettende Ufer nicht mehr erreichen. Mit nur 21 Punkten steht der Underdog als erster Absteiger dieser turbulenten Saison fest.