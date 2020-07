46 Einwechslung bei Sheffield United: Lys Mousset

46 Auswechslung bei Sheffield United: David McGoldrick

45 Halbzeitfazit:

Zur Pause führt Leceister City mit 1:0 gegen Sheffield United. Nach einem ereignisarmen Beginn und einer ereignislosen Schlussphase einer schwachen ersten Halbzeit geht die Führung der Foxes absolut in Ordnung, denn die Gastgeber waren hier das einzige Team, das überhaupt nach vorne spielte. Gerade vor der Führung kamen die Hausherren immer wieder über die Außen, es fehlte in der Mitte aber oft das Quäntchen Glück, welches beim 1:0 in der 29. Minute dann aber doch da war. Nach der Führung für die Foxes passierte dann eigentlich nichts mehr und so geht es zum gemütlichen Pausentee.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44 Gerade seit dem 1:0 geht hier kaum noch was. Das Spiel bietet seither überhaupt keine offensiven Szenen mehr.

40 Fünf Minuten sind noch bis zur Pause und sollte hier alles so weiter laufen, dürfte es mit einer Halbzeitführung für die Gastgeber in die Kabinen gehen.

37 Die Gastgeber haben hier weiterhin alles im Griff. Von Sheffield kommt überhaupt nichts, die Blades kommen kaum aus der eigenen Hälfte heraus.

33 Die Führung der Foxes geht durchaus in Ordnung, denn das Team von Brendan Rodgers tut hier mehr für das, zugegebenermaßen langsame, Spiel.

29 Tooor für Leicester City, 1:0 durch Ayoze Pérez

Und da ist der Ball im Tor! Ayoze selbst treibt die Kugel von der halbrechten Seite ins Zentrum und legt hinaus auf Thomas. Der Youngster behält die Übersicht und flankt nicht, sondern legt clever auf den Sechzehner ab. Ayoze steht dort ziemlich allein und vollendet in die linke untere Ecke.

26 Etwas mehr als die Hälfte des ersten Durchganges ist gespielt und in Sachen Geschwindigkeit hat die Partie weiterhin noch viel Luft nach oben. Zwar kommt vor allem Leceister immer wieder nach vorne, das allerdings mit viel Geduld.

22 Die Foxes bleiben weiterhin das bessere Team. Aus dem Zentrum geht es für die Hausherren immer wieder nach Außen. Die Flanken sind nicht schlecht, es fehlt meist nur ein wenig. Leceister ist jedoch dabei, sich das nötige Glück zu erarbeiten.

18 Schöner Flügelwechsel von Thomas, der Tielemans auf der rechten Seite sieht. Dieser legt die Kugel quer auf Barnes, dessen Schuss jedoch abgefälscht wird, ansonsten aber nicht ungefährlich gewesen wäre.

15 Sheffield wird etwas mutiger und versucht selber auch mitzuspielen. Den Blades fehlen allerdings noch die Ideen im letzten Drittel. Bis auf eine abgefangene Flanke hatte Schmeichel in der Anfangsviertelstunde nichts zu tun.

11 Justin hat über Außen etwas Platz und bringt die Kugel in die Mitte. Vardy versucht den Volley, wird aber geblockt. Doch auch beim Nachschuss ist der Torjäger da, seinen Versuch pariert Henderson jedoch mit einer starken Fußabwehr.

7 Nachdem in den ersten Minuten viel Tempo zu sehen war, verschleppen die Gastgeber nun selbiges ein wenig. Leicester lässt die Kugel in den eigenen Reihen zirkulieren und holt sich so erstmal die nötige Sicherheit.

4 Nachdem Sheffield sich als erstes nach vorne traut, belagern nun die Hausherren das gegnerische Tor. Zum zweiten Mal gibt es bereits einen Eckball, der allerdings nichts einbringt.

1 Auf geht's! Der Ball rollt in Leicester, wo die Hausherren mit blauen Jerseys und Sheffield in Weiß agiert.

1 Spielbeginn

Die Gäste hingegen wagen keinerlei Experimente. Warum auch? Coach Chris Wilder schickt dieselben elf Mann ins Rennen, die den FC Chelsea daheim mit 3:0 aus dem Stadion schossen.

Bei den Hausherren heißt es heute "Jugend forscht". Während mit Luke Thomas ein Youngster direkt mal in der Startelf steht, sitzen auf der Bank mit Hirst und Johnson zwei weitere Nachwuchskicker und hoffen auf ihren ersten Einsatz bei den Profis.

Der Gast aus Sheffield wird die Punkte allerding nicht freiwillig im King Power Stadium abliefern, benötigen sie einen Dreier doch ebenso nötig wie ihr Gegner, um den Traum von der ersten Europacupteilnahme in der 130-jährigen Geschichte des Vereins perfekt zu machen. Je nach Ausgang des League Cups könnte auch der siebte Platz für die Qualifikation reichen, den United vor Beginn des 36. Spieltags inne hält. Nach einer kurzen Durststrecke in den ersten Spielen nach dem Restart hat das Team von Chris Wilder vor allem durch Siege gegen die direkte Konkurrenz (Tottenham, Wolverhampton und Chelsea) wieder zurück in die Spur gefunden.

Geht Leicester City im Endspurt um die Champions-League-Plätze die Luft aus? Seit dem Neustart der Premier League vor einem knappen Monat verspielten die Foxes einen Acht-Punkte-Vorsprung gegenüber Manchester United. Gegen Sheffield muss nun unbedingt im siebten Spiel nach dem Lockdown der zweite Sieg her. Hoffnung macht, dass immerhin Goalgetter Jamie Vardy zurück in die Erfolgspur gefunden zu haben scheint. In den letzten drei Spielen gelangen Vardy vier Tore. Auch beim enttäuschenden 1:4 zuletzt gegen Bournemouth war der 33-Jährige für den einzigen Treffer des Rodgers-Teams verantwortlich.