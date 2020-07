Die Gunners hingegen reisen mit einem guten Gefühl in den Villa Park, zogen sie doch am Samstag durch einen 2:0-Sieg gegen Manchester City in das FA-Cup-Finale ein. Über den nationalen Verbandspokal haben sie noch die Chance, in die Europa League einzuziehen; über die Premier League ist dies bei sechs Zählern Rückstand auf Platz sechs nur noch theoretisch möglich.