18 James aus vollem Lauf! Das Eigengewächs nimmt im halbrechten Offensivkorridor an Fahrt auf und visiert mit dem rechten Fuß die obere rechte Ecke an. Das Spielgerät rauscht nicht weit am Aluminium vorbei; Alisson wäre chancenlos gewesen.

15 Nach einem versuchten Doppelpass mit Mané wird Salah von Rüdiger gestoppt, der ihn auflaufen lässt. Der Ägypter fodert auf der rechten Sechzehnerseite einen Strafstoß, doch Referee Marriner entscheidet sich gegen einen Pfiff.

13 Nach leichten Anlaufschwierigkeiten ist das Lampard-Team mittlerweile im Match angekommen und hat sich sogar ein leichtes Übergewicht erarbeitet. Den Hausherren mangelt es im letzten Felddrittel noch an der Präzision im Passspiel, um gefährlich vor Kepas Gehäuse aufzutauchen.

10 Mount mit der ersten Chance! Der 21-Jährige ist an der Fünferkante Adressat einer James-Flanke vom rechten Flügel. Er befördert es mit der Stirn trotz fehlender Bewachung weit über Alissons Kasten.

7 Die Anfangsphase in Anfield kommt sehr intensiv daher. Vor allem auf Seiten der Reds ist zu merken, dass sie dieses letzte Saisonheimspiel unbedingt gewinnen wollen, um die Premier-League-Trophäe später mit bester Laune entgegennehmen zu können.

4 Gleich in den ersten Augenblicken erlauben sich die Blues zwei Ballverluste im Aufbau. Die Reds schaffen es zwar jeweils in den Sechzehner, verpassen aber einen Abschluss.

1 Liverpool gegen Chelsea – Durchgang eins in Anfield ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Soeben haben sich die Teams auf dem Rasen eingefunden. Die Gästespieler haben ein Spalier für den Meister gebildet.

In der Vorabendpartie hat Manchester United 1:1 gegen West Ham United gespielt. Um sich bereits heute für die Champions League zu qualifizieren, muss Chelsea also gewinnen.

Bei den Blues, die nach der Corona-Pause 15 von 21 möglichen Zählern holten und die in der Fremde in bisher 18 Matches satte 30 Punkte einsammelten, stellt Coach Frank Lampard im Vergleich zum FA-Cup-Erfolg am Wochenende ebenfalls nur einmal um. Im Kasten macht Pokaltorhüter Caballero wieder Platz für den umstrittenen Kepa.

Auf Seiten der Reds, die das Hinspiel Ende September in der Stamford Bridge dank der Treffer von Alexander-Arnold (14.) und Firmino (30.) mit 2:1 für sich entschieden und die die Premier-League-Trophäe nach Abpfiff von Vereinslegende Kenny Dalglish in einer aufwendig produzierten Zeremonie überreicht bekommen werden, hat Trainer Jürgen Klopp nach der 1:2-Auswärtspleite bei Arsenal eine personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Oxlade-Chamberlain beginnt Keïta.

Ganz anders sieht es bei den Reds aus Liverpool aus. Die Mannschaft von Jürgen Klopp steht seit längerem als Meister fest und gewann zuletzt nur noch zwei von fünf Begegnungen. Da nach Abpfiff die offizielle Meisterfeier stattfindet, wird sie heute noch einmal alles in die Waagschale werfen, um die Punkte 94, 95 und 96 zu holen.

Chelsea liefert sich im Rennen um die Champions League ein Fernduell mit Leicester City und Manchester United. Am Sonntag haben die Blues den Einzug in das Pokalfinale eintüten können - heute würden sie mit einem Dreier sicherstellen, nicht mehr aus den Top vier rutschen zu können und damit in der kommenden Saison in der Königsklasse vertreten zu sein.