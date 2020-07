46 Im Old Trafford laufen nun die zweiten 45 Minuten! Solskjær wechselt einmal und tauscht seinen Rechtsverteidiger aus: Fosu-Mensah hat Feierabend, für ihn kommt Wan-Bissaka.

46 Einwechslung bei Manchester United: Aaron Wan-Bissaka

46 Auswechslung bei Manchester United: Timothy Fosu-Mensah

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Manchester United hat für das Defensivbollwerk der Hammers keine Lösung parat und geht nach einem späten Elfmeter-Gegentor sogar mit einem Rückstand in die Kabine! Die Red Devils, die heute unbedingt mit einem Sieg die Champions League sichern wollen, übernahmen in der 1. Halbzeit schnell den Ballbesitz und das Kommando. Offensiv fiel den jungen Stürmern von Solskjær jedoch nicht viel ein. Rashford und Co. kamen zu keinen Abschlüssen und prallten immer wieder an de Hammers-Defensive machtlos ab. In der Nachspielzeit folgte dann sogar noch der Schock: Pogba verursachte mit einem unglücklichen Handspiel einen Elfmeter, den Antonio eiskalt verwandelte.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45 Tooor für West Ham United, 0:1 durch Michail Antonio

Antonio versenkt den Elfer sicher im rechten Eck und bringt die Hammers überraschend in Front! Jetzt muss United um die Champions League zittern!

45 Elfmeter für West Ham! Der VAR wertet das Handspiel von Pogba als strafwürdiges Vergehen und gibt den Elfer für die Hammers!

45 Handspiel von Pogab? Der VAR tagt! Rice knallt den Freistoß unplatziert in die Mauer, in der Pogba sein Gesicht mit beiden Händen schützt. Der Franzose sieht dabei allerdings fast schon wie ein Torhüter aus - das wird knifflig!

44 Gelbe Karte für Timothy Fosu-Mensah (Manchester United)

Antonio beschäftigt die Roten Teufel! Fosu-Mensah verliert beim Zweikampf den Halt und entscheidet sich dann für das taktische Foul vor dem eigenen Sechzehner.

43 Und jetzt die Hammers? Lindelöf verliert Antonio aus den Augen und hat dann Glück, dass der West-Ham-Stürmer bei einem Flankenball von rechts zu rustikal in den Luftkampf geht.

41 United verteilt den Ball um den Hammers-Sechzehner herum und ist auf den letzten Metern erneut kaum überraschend. Die Gäste stehen, wie gewohnt, tief hinten drin und lassen die Red Devils weiterhin nicht passieren.

39 Kurz vor der Pause nimmt die Schlagzahl bei den Hausherren nochmal zu! Williams schleudert den Ball vom linken Toraus in den Rückraum. Greenwood steht frei und ballert die Kugel aus kurzer Distanz gegen den einspringenden Ogbonna!

37 Aus der Distanz! Rashford macht halblinks vor dem Sechzehner einen Sidestep und drischt das Leder aus Rund 18 Metern kraftvoll auf die Bude. Fabiański nimmt lieber die Fäuste zur Hilfe und pariert den Flatterball souverän.

35 Nun reihen sich die Red Devils wieder am gegnerischen Strafraum auf und suchen nach einer Lücke. Weder Martial, noch Greenwoord schaffen es in den Bereich vor West-Ham-Keeper Fabiański.

33 Das Bild im Old Trafford ändert sich leicht: West Ham ist jetzt häufiger am Ball und besser in der Partie. Taktische Clou von Solskjær, weil die Red Devils vorne immer wieder an der geordneten Hammers-Defensive verzweifeln?

32 Nicht ungefährlich! Nach der zweiten Hammers-Ecke von rechts flankt Bowen vom Strafraum-Eck weich vor den linken Pfosten. Ogbonna steigt hoch und köpft den Ball einen Meter links vorbei!

30 Das engagierte, aber bisher harmlose United lässt die Hammers etwas kommen und gibt den Gästen im Mittelfeld mehr Zeit für das Passspiel.

28 Spielmacher Bruno Fernandes will für Gefahr sorgen und läuft mit großen Schritten ins Zentrum vor dem Hammers-Strafraum. Der darauffolgende Schuss aus der Drehung geht allerdings komplett daneben.

25 25 Minuten sind im Old Trafford vorüber und es steht weiterhin 0:0. Die Red Devils sind deutlich überlegen, finden gegen die tiefstehende Hammers aber noch kein Mittel. Nur selten erhalten die Außenstürmer mal Platz zum Flanken.

23 Gefahr, aber Abseits! Fosu-Mensah hat auf der rechten Seite ganz viel Platz und bringt die Kugel kurz darauf heiß in den Fünfer. In der Mitte schafft es Bruno Fernandes an die Hereingabe, doch steht dabei im Abseits.

22 Maguire passt auf! Der Ball fliegt erst mit dem zweiten Versuch in den United-Fünfer, wo Ogbonna mit etwas zu viel Schwung in den Rücken von Maguire springt. Stürmerfoul.

21 Mal eine Ecke für die Hammers! Antonio läuft auf der rechten Torauslinie Williams davon und holt so die erste Ecke für sein Team heraus.

19 Keine Gefahr: Martial nimmt die Pille im Rückraum kurz an und feuert sofort auf die Kiste. Der Ball dreht schnell ab und landet klar im Toraus.

18 Die Gäste finden etwas besser ins Spiel, da United in der Offensive die Präzision abhanden kommt. Die Hammers atmen nach der langen Belagerung etwas durch.

15 Der kommt durch? Rashford schaut auf der linken Flügelseite hoch und zwirbelt wenig später einen feinen Steilpass in den Fünfer. Bruno Fernandes läuft perfekt ein, ist dann aber etwas zu überrascht, dass der Ball tatsächlich ankommt.

13 Erstmals seit Spielbeginn gewinnen die Hammers im Mittelfeld mal einen wichtigen Zweikampf und übernehmen kurz die Kontrolle. Nach einem Fehlpass ist dann aber sofort wieder United am Drücker.

12 Der Ball rauscht vorbei! Cresswell verfrachtet das Leder mit viel Schnitt in den Fünfer, wo dann alle Beteiligten knapp am Spielgerät vorbeispringen.

11 Freistoßchance für die Hammers? Antonio tänzelt vor Greenwood und zieht dann das clever Foul vor dem linken Sechzehner-Eck.

9 Weiterhin hoher Druck von United! Die Solskjær-Elf ist weiterhin am Ball und hält das Spiel fast komplett in der Hälfte. Aktuell haben die Red Devils sogar über 80% Ballbesitz.

6 Lauern die Hammers auf Konter? Nach der langen Druckphase der Gastgeber sprintet Bowen auf der rechten Außenbahn und macht ordentlich Meter. United-Gegenspieler Williams nimmt die Verfolgung auf und trennt Bowen dann sauber vom Ball.

4 Offensiver Beginn von United! Nun zieht auch Greenwood im Laufduell an und feuert ebenfalls aus dem Zentrum auf die Kiste. Fabiański steht in der Tormitte bereits richtig und kassiert den Ball ein.

3 Erste Torchance! Martial rennt auf der rechten Sechzehner-Seite Diop davon und ballert die Kugel mit Schwung nach links unten. Hammers-Keeper Fabiański taucht ab und pariert mit einer Hand!

2 Die Hausherren orientieren sich gleich nach vorne und starten über die linke Seite den ersten Angriff. Greenwood gibt trotz aussichtsreicher Position nochmal nach links ab und spielt danach Rashford im Abseits an.

1 Der Schiri pfeift, Bruno Fernandes passt nach hinten, und dann ist das Spiel eröffnet! Die Red Devils sind wie gewohnt in roten Trikots gekleidet, West Ham trägt weiße Shirts.

1 Spielbeginn

Schießen sich die Red Devils mit einem Heimsieg Richtung Champions League oder machen die Hammers ausgerechnet im Old Trafford den Klassenerhalt klar? Bald wissen wir mehr!

Auch Hammers-Trainer David Moyes - übrigens ehemaliger ManUtd-Trainer nach Sir Alex Ferguson - verzichtet auf Wechsel und startet mit der gleichen Elf, die am vergangenen Spieltag Watford mit 3:1 besiegte. Besonders in den Fokus spielte sich West Ham zuletzt Stürmer Michail Antonio mit fünf Toren aus den vergangenen zwei Partien.

Bei der Startaufstellung setzt United-Trainer Ole Gunnar Solskjær heute wieder auf seine angestammtes Liga-Personal. Vorne wirbeln die "Young Guns" vor Spielmacher Bruno Fernandes, dahinter folgt die Doppelsechs mit Pogba und Matić.

Die Hammers hingegen befinden sich aktuell auf dem 15. Platz. Dabei besteht nur noch eine mathematische Chance, etwas mit dem Abstieg zu tun zu haben. Die Formkurve zeigt auch bei West Ham United nach oben. Zuletzt konnten das Team zwei deutliche Siege in der Premier League einfahren. Das Hinspiel entschied West Ham auf jeden Fall mit 2:0 für sich.

Trotz des 1:3-Dämpfers im FA Cup gegen Chelsea am Wochenende kommen die Red Devils in einer herausragenden Form ins heimische Old Trafford. Vor dem Pokalspiel blieb Manchester 19 Pflichtspiele in Folge ungeschlagen. Nun steckt United mitten im Kampf um die Champions-League-Plätze. Aktuell befinden sie sich noch auf Platz fünf, der eine Europa-League-Teilnahme bedeuten würde, allerdings sind sie nur einen Punkt hinter dem Dritten Chelsea und sogar punktgleich mit Leicester City auf Platz vier. Die Foxes haben aber bereits ein Spiel mehr auf dem Konto, wodurch diese Partie gegen West Ham für ManUnited eine große Chance darstellt, um vor dem letzten Spieltag die Führung im Kampf um die CL-Ränge zu übernehmen.