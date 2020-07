3 Behutsam gehen es beide Mannschaften an. Die Anfangsphase gestaltet sich ausgeglichen. Noch kann sich keine Seite messbare Vorteile erarbeiten.

1 Nun also läuft die Partie bei lockerer Bewölkung und 16 Grad. Das sind beinahe ideale Bedingungen zum Fußballspielen. Dazu trägt auch die glänzende Verfassung des Rasens bei.

1 Spielbeginn

Wenn Sheffield spielt, fallen in dieser Saison die wenigstens Tore. Mit 38 erzielten Treffern bewegt sich der Aufsteiger nahezu auf dem Niveau der Kellerkinder. Dafür steht die Abwehr so sicher wie die der beiden Manchester-Klubs (35 Gegentreffer). Darüber hinaus sind die Blades seit sechs Ligaheimspielen ungeschlagen. Zuletzt gab es auf eigener Wiese vier Siege – unter anderem gegen Tottenham (3:1) und Chelsea (3:0). Die letzte Heimpleite setzte es im Januar gegen Manchester City (0:1). Everton verlor vier die letzten fünf Auswärtspartien. Einzig beim inzwischen feststehenden Absteiger Norwich gab es mal drei Punkte (1:0). Lediglich vier Premier-League-Klubs fuhren in der Fremde weniger Ertrag ein. Vier Siege und 15 Zähler stehen für die Toffees auswärts zu Buche. Und die Hinrundenpartie vom 6. Spieltag ging den damals noch von Marco Silva trainierten Jungs aus Liverpool vor heimischer Kulisse auch verloren. Sheffield siegte einst im September im Goodison Park mit 2:0.

Aus tabellarischer Sicht erleben wir das Duell des Achten gegen den Zwölften. Während sich Everton jenseits von Gut und Böse befindet, an den letzten beiden Spieltagen in beide Richtungen nichts mehr bewegen kann, hat der Aufsteiger also noch Großes vor. Den Blades fehlen vier Punkte zur Europa League. Um in der kommenden Saison tatsächlich international unterwegs zu sein, muss demnach das Heimspiel heute eigentlich gewonnen werden. Platz 6 ist schließlich das Ziel. Letztlich aber könnte unter Umständen auch Rang 7 reichen. Das hängt vom Ausgang des FA-Cup-Finales zwischen Arsenal und Chelsea am 01. August ab – und eventuell auch davon, wo sich die Gunners (aktuell Zehnter) in der Abschlusstabelle einreihen werden.

Im Vergleich zum letzten Pflichtspiel vor vier Tagen sieht Sheffields Coach Chris Wilder keinerlei Veranlassung, in seiner Startelf irgendetwas umzustellen. Hinsichtlich der Besetzung der Bank gibt es nur eine Änderung. Dort nimmt Leon Clarke anstelle von Lys Mousset Platz. Auch die Toffees mussten letztmals am Donnerstag ran. Und für Carlo Ancelotti gibt es sehr wohl Grund für Veränderungen – vier an der Zahl. Für Mason Holgate (Schienbeinverletzung), Séamus Coleman, Bernard und Alex Iwobi (alle Bank) rücken Jarrad Branthwaite, Djibril Sidibé, Gylfi Sigurðsson und Theo Walcott in Evertons Anfangsformation. Erstmals im Kader taucht übrigens Ellis Simms auf, ein 19-jähriger Stürmer aus dem U23-Team.

Und dafür scheint mit dem Everton FC vielleicht auch der passende Gegner zu kommen. Die Toffees konnten nur zwei Punkte aus den letzten vier Ligaspielen sammeln und sind zum Saisonende nicht gerade in Bestform.

Nach zuvor zehn Punkten am Stück musste sich das Überraschungsteam von Sheffield United am Donnerstag den Foxes von Leicester City mit 0:2 geschlagen geben. Nun braucht das Team von Chris Wilder also wieder einen Sieg, wollen sie im Kampf um die internationalen Plätzen bis zum Schluss dabeibleiben und am Ende vielleicht vor Wolverhampton, Tottenham und Arsenal auf einem Platz für das europäische Geschäft stehen.