40 Tooor für Manchester City, 0:2 durch Raheem Sterling



39 Elfmeter für Manchester City!



38 Die Führung der Gäste geht absolut in Ordnung. Die Citizens haben fast 85 Prozent Ballbesitz und spielen beinahe nur in der gegnerischen Hälfte.

35 Die Hornets suchen seit dem Gegentor etwas häufiger den Weg nach vorne. City steht allerdings gut und kann die Gegenangriffe problemlos wegverteidigen.

33 Die Führung spielt den Skyblues natürlich in die Karten. Watford muss mindestens ein Unentschieden holen, um am letzten Spieltag sicher einen kleinen Vorsprung auf die Abstiegsränge zu haben.

31 Tooor für Manchester City, 0:1 durch Raheem Sterling

Sterling bricht den Bann! João Cancelo flankt von links in den Strafraum. Der Ball fliegt an allen vorbei und landet auf dem rechten Flügel bei Walker. Der Engländer bringt den Ball erneut in die Mitte. Dieses Mal kriegt Sterling seinen Fuß dazwischen. Mit links nimmt der Offensivspieler das Ding an und hämmert die Pille anschließend unhaltbar links oben in den Knick - starke Aktion!

30 Manchester City ist bemüht auf das 1:0 zu spielen. Allerdings fehlt im letzten Drittel die Idee, um das Abwehrbollwerk zu überwinden.

27 Die Heimelf kann sich zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder etwas in der gegnerischen Hälfte festsetzen. Am Ende springt eine Mischung aus Schuss und Flanke heraus, die Cleverley aus dem linken Halbfeld in Toraus schlägt.

26 De Bruyne schlägt eine Ecke von links hoch an den Elfmeterpunkt. Dort steigt Rodri am höchsten, aber setzt den Kopfball deutlich am langen Eck vorbei.

25 Beide Trainer hatten ihren Spielern jede Menge zu erzählen. Jetzt geht es mit einem Freistoß von Ben Foster weiter.

23 Michael Oliver schickt die 22 Akteure zu einer kurzen Trinkpause.

22 João Cancelo stößt nach einem Doppelpass in den Sechzehner. Der Schussversuch des Außenverteidigers wird geblockt. Dadurch landet der Ball bei Foden. Doch auch seine Direktabnahme wird noch entscheidend abgefälscht.

20 Watford hat momentan kaum Probleme die Angriffe der Citizens zu verteidigen. Die Mullins-Auswahl verteidigt im 4-5-1 und macht besonders die Mitte extrem dicht.

17 Die Anfangsviertelstunde ist vorbei und das torlose Remis geht absolut in Ordnung. Die Truppe von Pep Guardiola hat zwar bedeutend mehr Ballbesitz, aber kommt noch nicht gefährlich vor den gegnerischen Kasten. Die Hornets verteidigen höchst konzentriert und setzen immer wieder zu Kontern an. Die sind bislang jedoch deutlich zu harmlos.

15 In den letzten Minuten entwickeln die Skyblues einen stärkeren Zug zum Tor. Die Flanken vorne rein sind aber noch zu ungenau.

12 Rodri hält aus der zweiten Reihe drauf. Der Schuss wird noch abgefälscht und ändert dadurch seine Flugrichtung. Foster ist aber auf dem Posten und verhindert mit einer schönen Flugparade den Gegentreffer. Der Keeper fischt das Rund dadurch rechts oben aus dem Eck.

11 Erste Möglichkeit für die Hausherren: Mariappa katapultiert einen Einwurf weit in die Box. Manchester kann nicht richtig klären. Dadurch landet die Murmel an der Strafraumkante bei Hughes, der direkt abzieht. Der Engländer erwischt das Ding allerdings nicht annähernd optimal und verzieht deutlich.

8 Foden löffelt die Kugel aus dem rechten Halbfeld gefühlvoll in den Sechzehner. Gabriel Jesus fehlt ein Schirtt, um an die Pille zu kommen. Dadurch ist Foster dazwischen.

5 Die Citizens sind gewohnt ballsicher und lassen das Leder schön durch die eigenen Reihen laufen. Die Hornets stehen mit der letzten Reihe knapp vor dem eigenen Strafraum und verteidigen das sehr kompakt.

2 Die Gäste machen direkt Druck. Auf der linken Seite stößt João Cancelo durch, aber findet mit seiner halbhohen Hereingabe keinen Abnehmer.

1 City stößt an und probiert es direkt mit einem langen Schlag auf den rechten Flügel. Der landet aber im Seitenaus und es gibt einen Einwurf für Watford.

1 Spielbeginn

Das Restprogramm der Hornets hat es in sich. Heute ist mit Manchester City die beste Offensive der Liga zu Gast und am Sonntag geht es zum FC Arsenal. Allerdings haben Troy Deeney und Co. bereits bewiesen, dass sie für Überraschungen gut sind. Am 28. Spieltag konnte Watford mit 3:0 gegen Liverpool gewinnen und dem LFC damit die erste Ligapleite der Saison zufügen. Auf ein ähnliches Kunststück hoffen sie natürlich auch in den kommenden 90 Minuten gegen die Skyblues.

Nach dem Aus im FA Cup nimmt Pep Guardiola vier Veränderungen vor. João Cancelo, Rodri, Bernardo Silva und Phil Foden dürfen heute von Beginn an ran. Dafür müssen Benjamin Mendy, İlkay Gündoğan, David Silva und Riyad Mahrez weichen.

Interimstrainer Mullins nimmt im Vergleich zur 3:1-Niederlage gegen West Ham United nur zwei Wechsel in der Startaufstellung vor. Masina und Welbeck müssen zunächst auf der Bank Platz nehmen. Sie werden ersetzt von Mariappa und Pereyra.

Die Skyblues hingegen waren an den letzten Spieltagen der Premier-League in einer sehr guten Verfassung. Allerdings stehen sie bereits sicher auf dem zweiten Platz, mit einem großen Abstand sowohl nach oben als auch nach unten. Hinzu kommt, dass sie am Samstag etwas überraschend mit einer 0:2-Niederlage gegen den FC Arsenal im Halbfinale aus dem FA-Cup ausschieden. Das Hinspiel-Ergebnis gegen den FC Watford aus dem September spricht aber mit einem 8:0 sehr deutlich für die Citizens.

Die Hornets bestreiten diese Partie an der heimischen Vicarage Road unter besonderen Umständen. Denn erst am Sonntag gab der Verein die Trennung von Trainer Nigel Pearson bekannt. Für die letzten beiden Spieltage übernimmt nun Hayden Mullins, der bisher die U23 trainierte. Mullins ist bereits der vierte Trainer, der in dieser Saison in Watford auf der Bank sitzen wird. Neben diesem Trainer-Wechsel hat der FC Watford auch sportlich schwere Umstände vor sich. Zwei Spieltage vor Ende der Saison steht der akut abstiegsgefährdete Verein auf Platz 17, drei Punkte vor einem direkten Abstiegsplatz.