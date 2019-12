82 Neuhaus schöpft sein Wechselkontingent aus. Für den ausgepowerten Hartel kommt Álex Pérez.

82 Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Álex Pérez

82 Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Marcel Hartel

80 Zehn Minuten sind es noch bis zum Schlusspfiff. Von den Gästen ist nicht mehr viel zu erwarten. Sie werden diese Partie aller Voraussicht nach verlieren. Gerade defensiv ist das momentan ein extrem reifer Auftritt der Hausherren.

77 Gräfe schaut sich die Szene in der Review Area an. Dabei entscheidet er korrekterweise auf Offensivfoul. Bevor Brunner womöglich regelwidrig mit der Hand dran ist, wird er offensichtlich geschubst.

76 Gibt es Elfmeter für St. Pauli? Bei diesem ruhenden Ball geht Østigård ins Luftduell mit Brunner, dabei fliegt dem Arminen die Kugel gegen die ausgefahrene Hand...

75 Auch der Standard bringt letztlich nichts ein. Weiter plätschert das Match ein bisschen vor sich hin.

74 Harthert geht von hinten im defensiven linken Halbfeld unfair gegen Miyaichi zu Werke. Freistoß ist richtig, auch über Gelb könnte diskutiert werden. Der Karton bleibt aber stecken.

71 Es passiert derzeit relativ wenig. Der Tabellenführer bekommt so gut wie nichts auf die Kette. Gleichzeitig ziehen sich die Braun-Weißen natürlich ein gutes Stück zurück.

68 Nur eine der letzten 21 Begegnungen verlor die Neuhaus-Elf. Heute kommt wohl die zweite dazu - und das wird gleich eine ordentliche Klatsche. Kann sie der drohenden Pleite noch irgendwas entgegensetzen?

65 Zweiter Wechsel von Luhukay. Buchtmann weicht für Flum.

65 Einwechslung bei FC St. Pauli: Johannes Flum

65 Auswechslung bei FC St. Pauli: Christopher Buchtmann

63 Neuhaus tauscht doppelt und probiert nochmal alles. Yabo und Soukou ersetzen Edmundsson und Clauss. Bringt das neuen Schwung?

62 Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Reinhold Yabo

62 Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Jóan Edmundsson

62 Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Cebio Soukou

62 Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Jonathan Clauss

61 Auch Ortega darf mal was halten. Miyaichi zieht über rechts in den Sechzehner, findet mit seinem wuchtigen Abschluss aus 15 Metern aber im Bielefelder Schlussmann seinen Meister.

60 Gelbe Karte für Luca Zander (FC St. Pauli)



58 Himmelmann rettet gegen Klos! Ein Freistoß landet am langen Pfosten bei Edmundsson, der einen überlegten Heber ans gegenüberliegende Fünfereck spielt. Dort setzt sich Klos im Luftduell durch, scheitert aber an Himmelmanns Fußabwehr. Anschließend wird Clauss geblockt.

57 Damit bräuchten die Gäste jetzt ein kleines Wunder, um noch mindestens einen Zähler mitzunehmen. Drei Buden fehlen gegen bislang extrem kompakte Hamburger. Ob das noch was wird?

54 Tooor für FC St. Pauli, 3:0 durch Viktor Gyökeres

Ist das der Knockout für die Arminia? Miyaichi vernascht auf dem rechten Flügel Hartherz und zieht an die Strafraumkante. Sein Flachpass in den Rückraum findet Gyökeres, der schneller als alle Gegenspieler ist. Aus 14 Metern schießt er mit Übersicht unten links ein. Stark gemacht.

51 Nach langer Verletzungspause kehrte Buballa heute in die Startelf zurück. Nun hat er vorzeitig Feierabend, Ziereis übernimmt für ihn. Im selben Zug dürfte Ohlsson nun den Linksverteidiger geben, Ziereis rückt in die Mitte.

51 Einwechslung bei FC St. Pauli: Philipp Ziereis

51 Auswechslung bei FC St. Pauli: Daniel Buballa

50 Aktuell generieren die Westdeutschen eine Menge Ballbesitz. Einzig der Ertrag fehlt. Auch die vielen langen Schläge in Richtung Klos sind noch kein probates Mittel.

47 Sofort machen die Blauen Betrieb. Edmundsson gibt von links flach an den kurzen Pfosten, wo Hartel den Ball ans linke Außennetz stolpert. Da war mehr drin.

46 Die zweite Hälfte läuft.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Halbzeit am Millerntor, der FC St. Pauli führt verdient mit 2:0 gegen Arminia Bielefeld. Nach dem Frühstart und dem ganz schnellen Treffer setzten die Hamburger nicht mit letzter Konsequenz nach, waren insgesamt aber das bessere Team. So wunderte es nicht, dass Veerman nach 25 Minuten den Doppelpack schnürte. Erst danach wachten die Ostwestfalen wirklich auf und hatten einige gute Möglichkeiten zum Anschluss. Zwar geht der Vorsprung für die Kiezkicker in Ordnung - gefühlt ist hier aber noch alles drin. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44 Dicke Chance für den DSC! Voglsammer legt aus der Mitte nach links zum vollkommen freistehenden Edmundsson heraus. Der Isländer passt flach und wuchtig ans erste Fünfmeterraumeck, wo Klos einläuft. Dabei kriegt er die Murmel nicht mehr entscheidend rumgedreht - links daneben.

42 Auch die Stimmung im Stadion ist logischerweise überragend. Viel dürften die Heimfans an der Leistung ihrer Truppe nicht auszusetzen haben. Anders sieht es im Gästeblock aus...

39 Nach einer Hereingabe von der rechten Außenbahn steigt Klos sieben Meter zentral vor dem Gehäuse hoch. Dabei rutscht ihm der Ball über den Scheitel. Weit links vorbei.

38 Auch das wird gefährlich. Prietl kommt aus 14 Metern zum Schuss, bleibt aber soeben an der Brust eines Hamburgers hängen.

37 Himmelmann muss ran! Hartherz versucht es aus mittiger Position und 28 Metern infolge eines abgewehrten Eckstoßes. St. Paulis Keeper rettet mit einer Hand zur nächsten Ecke.

35 Zehn Zeigerumdrehungen sind es noch zur Halbzeit. Die Arminen werden in der Pause einiges von Coach Neuhaus zu hören bekommen. Bislang ist das ein durchaus magerer Auftritt.

32 Haarscharf! Über Clauss gelangt das Leder aus Zentrum nach rechts in die Box zu Klos. Der Stürmer zieht aus 14 Metern und leicht spitzem Winkel flach ab. Himmelmann wird froh sein, dass dieser Schuss knapp am rechten Pfoste vorbeirauscht.

29 Voglsammer probiert es bei einem Freistoß aus halbrechten 28 Metern direkt. Sein schwacher Aufsetzer stellt Himmelmann nicht vor Probleme.

28 Bei diesem Tor sieht die Hintermannschaft des Tabellenführers überhaupt nicht gut. Nicht nur der Ballverlust war unnötig. Auch Pieper war viel zu weit weg von Vorlagengeber Gyökeres. Das wird jetzt eine richtig harte Nuss.

25 Tooor für FC St. Pauli, 2:0 durch Henk Veerman

Auf einmal steht es 2:0! Die Norddeutschen kontern und machen das richtig gut. Gyökeres kommt ein bisschen glücklich auf dem linken Flügel nach Balleroberung im Mittelfeld an Pieper vorbei. Der Bielefelder lässt den 21-Jährigen gewähren und attackiert dessen Flankenversuch nicht entschlossen genug. So segelt das Rund in die Mitte, wo Veerman leicht halblinks aus acht Metern vor Nilsson dran ist und einschiebt. Ortega ist machtlos.

22 Wiederum ist Veerman Abnehmer eines Standards seines Teams. Die Freistoßhereingabe befördert er aber per Kopf aus sieben Metern nur in Ortegas Arme.

19 Voglsammer vertändelt eine aussichtsreiche Gelegenheit! Der Angreifer bekommt das Spielgerät bei einem feinen Konter links im Strafraum und hat massig Platz. Aus ganz spitzem Winkel findet er keine Anspielstation. Sein Schuss-Flanken-Mix entschärft Himmelmann mit zwei Fäusten.

17 Über eine Viertelstunde ist durch. Die Führung geht insgesamt in Ordnung, weil die Braun-Weißen mutig nach vorne agieren und dem DSC keine großen Räume anbietet. So wird sich Luhukay das vorgestellt haben.

14 Die Großchance zum 2:0! Miyaichi wird mit einem Traumpass über die rechte Angriffsspur nach vorne geschickt. Der 27-Jährige rast bis in den Sechzehnmeterraum und passt vor Ortega quer. Auf Höhe des Strafstoßpunktes ist Buchtmann mitgelaufen. Kurz vor ihm tockt die Murmel aber unglücklich. Seine Direktabnahme saust über den Kasten.

13 ...Hartel schickt die Kugel hoch an den Elfmeterpunkt. Dort klärt Veerman vor die Füße von Hartherz. Dessen Distanzversuch aus zentralen 30 Metern bleibt aber hängen.

12 Ziemlich unnötig produziert Buballa einen Eckball für den Gegner...

11 Aktuell machen die Kiezkicker den leicht besseren Eindruck. Mit dem 1:0 im Rücken und frühem Pressing bereitem sie dem Spitzenreiter ordentlich Probleme. Der wiederum muss sich von dem Rückschlag noch erholen.

8 Wir verleben einen richtig munteren Beginn in Hamburg. Beide Mannschaften suchen den schnellen Weg nach vorne. Nicht nur wegen des Treffers ist die Anfangsphase schwungvoll.

5 Fast die direkte Antwort! Von links gibt Hartherz hoch an den langen Pfosten. Dort produziert Klos eine Mischung aus Zuspiel und Abschluss. Aus relativ spitzem Winkel kullert die Pille eher knapp an der linken Längsstange vorbei.

3 Tooor für FC St. Pauli, 1:0 durch Henk Veerman

St. Pauli geht ganz früh in Führung! Den ersten Eckstoß befördern die Ostwestfalen zum nächsten ruhenden Ball von der anderen Seite ins Aus. Standard Nummer zwei führt Sobota kurz zu Buchtmann aus, der direkt zurückpasst. Sobotas hohe Hereingabe nickt Veerman aus fünf Metern unten rechts ins Netz.

2 Ekelhaftes Ding für Ortega. Miyaichi düst die rechte Seite entlang und flankt nach innen. Dort bugsiert Pieper per Kopf unglücklich eine Bogenlampe, die Bielefelds Schlussmann mit einer Hand vorsichtshalber über die Latte lenkt. Ecke...

1 Ab geht's am Millerntor.

1 Spielbeginn

Das heutige Kräftemessen wird von Manuel Gräfe geleitet. Der 46-jährige Sportwissenschaftler aus Berlin pfeift seit 16 Jahren bereits in der Bundesliga und seit deren 19 auch eine Klasse tiefer. Damit ist er einer der erfahrensten Referees überhaupt. 2019/2020 kommt er in der 2. Liga zu seinem vierten Einsatz. In der laufenden Spielzeit hat er es jeweils zum ersten Mal mit den beiden Mannschaften zu tun. Unterstützt wird er an den Seitenlinien von Guido Kleve und Henry Müller.

31 Mal standen sich beide Vereine bisher in Pflichtspielen gegenüber. Dabei spricht die Bilanz für die Norddeutschen, die insgesamt zwölf Siege bei elf Unentschieden und acht Pleiten einfuhren. Ohnehin dürfte ihnen auch die jüngste Statistik Mut machen. Seit dem 16. Spieltag der vorletzten Saison (auswärts 0:5) sind sie gegen die Arminia ungeschlagen. Auch in der Hinrunde konnten sie in Bielefeld nicht bezwungen werden (1:1).

Das sieht auch DSC-Übungsleiter Uwe Neuhaus so. Der ehemalige Chef von Union Berlin und Dynamo Dresden möchte ein “jetzt schon überragendes Jahr“ mit dem perfekten Ausklang beenden. Dabei lässt er sich auch nicht davon aus der Ruhe bringen, dass bei einer Niederlage die Verfolger ganz dicht heranrücken könnten. “Auf Strecke wird es ganz, ganz schwer, den HSV und den VFB hinter uns zu lassen. Wenn der Vorsprung geringer wird, geht die Welt aber auch nicht unter. Wir haben immer noch eine gute Ausgangsposition“, so der Fußballlehrer, der eine gute Leistung in Anbetracht der großen Unterstützung des eigenen Anhangs als “Verpflichtung“ ansieht.

Gänzlich anders gestaltet sich die Situation bei den Blauen. Als amtierender Herbstmeister mit nur einer Niederlage reisen sie gen Norden und werden unabhängig vom eigenen und den anderen Ergebnissen auch nach dem Spieltag von der Spitze grüßen. Mit vier Zählern Vorsprung auf den Hamburger SV und den VfB Stuttgart sind sie aktuell der Aufstiegsfavorit überhaupt. Allerdings: Nur eins der letzten vier Matches wurde gewonnen. Zeit, mal wieder einen Dreier einzufahren.

Schauen wir unterdessen fix auf die Aufstellungen beider Teams. Die Hausherren nehmen im Unterschied zur Vorwoche eine Veränderung vor. Knoll muss für Buballa auf die Bank weichen. Die Gäste vertrauen derweil auf dieselbe Startelf wie am vergangenen Wochenende.

FCSP-Coach Jos Luhukay betont zunächst, dass eine richtig harte Aufgabe auf seine Jungs warte. “Sie verfügen über einen guten Trainer, große Stabilität und Kontinuität in der ersten Elf. Außerdem sind sie effektiv. Und Effektivität führt zu Punkten“, weiß der Niederländer um des Gegners Stärken. Naturgemäß lautet seine Zielsetzung aber, diesen zu schlagen. Er und seine Truppe “werden alles daran setzen, um im letzten Heimspiel des Jahres einen guten Eindruck zu hinterlassen. Dann können wir auch mit einem guten Gefühl ins neue Jahr starten“.

Das haben sich die Kiezkicker sicherlich ganz anders vorgestellt. Nach 17 absolvierten Spieltagen belegen sie den 15. Platz und stehen nur fünf Punkte vor Schlusslicht Dynamo Dresden, auf den 1. FC Nürnberg auf dem Relegationsrang sind es deren zwei. Akute Abstiegsgefahr ist also eingetreten, unter anderem aufgrund einer Serie von neun Begegnungen ohne Sieg. Erst am vergangenen Wochenende wurde Aufsteiger und Mitkonkurrent SV Wehen Wiesbaden vor eigenem Publikum bezwungen (3:1) und damit der Trend gestoppt. Nun soll ein weiterer Befreiungsschlag her.