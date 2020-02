47 Hamburg legt sofort den Vorwärtsgang ein. Jatta nimmt Beyer auf rechts mit und der bringt die Kugel an die Strafraumkante zu Schaub. Der ex-Kölner könnte abziehen, will aber lieber noch einen Haken schlagen und das war dann der berühmte zuviel.

46 Ohne personelle Veränderungen geht es in die zweite Hälfte.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Die erste Hälfte zwischen dem VfL Bochum und dem Hamburger SV geht torlos über die Bühne. In einer kampfbetonten Partie hatten beide Seiten nur wenige gute Offensivszenen. Die beste Chance vergab Hamburgs Adrian Fein, der mit seinem Rechtsschuss aus 15 Metern am rechten Aluminium scheiterte. Ansonsten kam von den Gästen bis auf einen abgefälschten Kittel-Schuss wenig. Bochum hatte auch nicht viel zu melden, zeigte sich aber zumindest bei Kontern immer mal wieder gefährlich. Ein Kopfball von Losilla war noch die größte Gelegenheit für die Hausherren, die ihre Sache aber dennoch sehr ordentlich machen und dem großen Favoriten einen ordentlichen Kampf liefern. Gleich gehts weiter mit der zweiten Hälfte an der Castroper Straße!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Eine Minute gibts obendrauf.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44 Der HSV will sich spielerisch aus der Defensive befreien, wird aber vom Bochumer Pressing überrascht und Sekunden später gibts einen Eckball für den VfL. Ein ernstzunehmender Abschluss ist diesmal aber nicht zu verzeichnen.

42 Die Pause rückt näher und näher. Hamburg hat nach wie vor mehr Ballbesitz, lässt sich das Spielgerät aber auch gerne mal abjagen. Und dann ist es beim VfL immer wieder der auffällige Silvère Ganvoula, der für Unruhe sorgt, seine Mitspieler einsetzt oder mal abschließt. Bisher noch ohne Erfolg.

39 Im Anschluss an den fälligen Freistoß brennt es erstmals wirklich lichterloh in der VfL-Box! Bochum kann nicht klären und so darf Adrian Fein aus 15 Metern mit rechts einen Strahl loslassen, der an den rechten Pfosten klatscht!

38 Gelbe Karte für Cristian Gamboa (VfL Bochum)

Gamboa sieht für ein rüdes Einsteigen 40 Meter vor dem eigenen Tor die erste Verwarnung der Partie.

37 Darauf lauern die Hausherren! Louis Schaub lässt sich vorne zu billig den ball abjagen und schon rollt der Bochumer Konter! Janelt schickt Ganvoula steil in die Spitze und der feuert aus spitzem Winkel aufs kurze Eck. Daniel Heuer Fernandes ist hellwach und packt sicher zu.

36 Die Hamburger Ecken sind bisher eine Katastrophe. Sonny Kittel versucht sich jetzt auch mal von links und bringt die Pille mit rechts nach innen, doch am ersten Pfosten ist das Abenteuer schon wieder zu Ende.

33 Die Rothosen spielen es immer wieder zu umständlich und beißen sich an der massiven VfL-Abwehr die Zähne aus. Und wenn doch mal ein Abschluss möglich ist, dann rutscht der ball Kittel über den Schlappen.

30 Nach einer halben Stunde ist die Stimmung an der Castroper Straße nach wie vor prächtig. Kein Wunder, denn der VfL liefert eine wirklich engagierte Leistung und kommt gegen den Favoriten aus Hamburg sogar zu einigen Möglichkeiten.

28 Auch auf der anderen Seite wird es enger! Irgendwie kommt die Pille im Sechzehner zu Sonny Kittel, der nicht lange fackelt und mit rechts aus 13 Metern abzieht. Im letzten Moment grätscht ein Bochumer Bein dazwischen und blockt das Geschoss.

25 Silvère Ganvoula arbeitet an der rechten Strafraumkante mit allem was er hat und kann so zumindest den ersten Eckball für sein Team verbuchen. Und hier wird es auch gefährlich! Zoller macht die Kugel von links nochmal scharf und Anthony Losilla lässt den Ball am Fünfer über den Schädel rutschen. Knapp vorbei!

23 Langsam aber sicher erhöht der Hamburger SV den Druck, den nächsten Abschluss verzeichnet aber der VfL Bochum. Der gebürtige Hamburger Vitaly Janelt macht Dampf, lässt zwei Gegenspieler stehen und bringt das Leder irgendwie zu Danilo Soares, der aber eindrucksvoll beweist, dass er seinen rechten Fuß nur zum abstützen hat.

20 Plötzlich taucht Lukas Hinterseer mal mit der Kugel im Bochumer Strafraum auf und verschafft sich mit einem schicken Hackentrick Raum. In der Mitte sind zwei Mitspieler in Position, Hinterseers Flanke landet aber auf dem Kopf von VfL-Verteidiger Decarli.

18 Es ist die erwartet intensive Partie, vor allem von Bochumer Seite. Spielerisch haben derweil beide Seiten noch jede menge Luft nach oben. den Hamburgern fällt nichts sein, der VfL ist fast ausschließlich auf die Defensive ausgerichtet.

15 Rick van Drongelen schickt mit einem starken Diagonalball auf den rechten Flügel Bakery Jatta auf die Reise, der dort die erste Ecke der Partie herausholt. Kittels flache Hereingabe sorgt zwar nicht für Gefahr, aber gleich für den nächsten Eckball. Den bringt diesmal Louis Schaub, spannend wird es aber auch hier nicht.

12 Die Bochumer Fans sind voll da! Jeder erfolgreiche Zweikampf wird frenetisch gefeiert, sobald es vorwärts geht, springen alle von ihren Sitzen.

10 Die erste gute Chance haben die Gastgeber! Ganvoula bindet vorne zwei Leute, sodass der nachgerückte Janelt plötzlich Raum hat und den Ball 17 Meter vor dem Kasten von Weilandt perfekt serviert bekommt. Seinen Linkschuss aufs rechte Eck pariert der blitzschnell abtauchende Heuer Fernandes stark!

8 Die Gäste sind bisher sehr bedächtig unterwegs und bewegen sich nur mit angezogener Handbremse vorwärts. Das wirkt im Moment fast ein bisschen zu abgeklärt, was der HSV gegen bissige Bochumer anbietet. Der VfL macht aus seinen Ballgewinnen bisher allerdings auch nichts.

5 Es wird erstmals laut im Ruhrstadion, als Cristian Gamboa auf der rechten Bahn das Tempo anzieht und den Ball dann auf die linke Seite rüberbringt. Die Flanke von Danilo Soares findet den Kopf von Vitaly Janelt, der aber hart bedrängt wird und weit vorbeiköpft.

3 Der HSV beginnt selbstbewusst und lässt die Kugel zügig durch die eigenen Reihen laufen. nach einem feinen Flankenwechsel auf links hat Sonny Kittel Platz und Zeit, macht daraus aber gar nichts.

1 Der Ball rollt! Bochum kickt heute in weiß mit blau, Hamburg trägt schwarz.

1 Spielbeginn

Flutlicht, Regen, volle Hütte – Fußballherz, was willst du mehr? VfL gegen HSV, auf gehts!

Satte 77-mal haben diese beiden Fußball-Dinos sich bereits gemessen. 68 dieser Duelle fanden in der Bundesliga statt, im Unterhaus ist es erst das vierte Aufeinandertreffen. Bisher hat der HSV mit 34 Siegen bei 22 Niederlagen klar die Nase vorne. Duell Nummer 78 kann unterdessen so langsam aber sicher beginnen, denn in diesem Moment führen die Unparteiischen die 22 Akteure bereits auf das Spielfeld.

Blicken wir noch kurz auf die Aufstellungen: Beim VfL rutschen neben dem gesperrten Keeper Riemann auch Blum, Fabian und Lee aus der Startelf. dafür beginnen Drewes, Leitsch, Weilandt und Zoller. Dieter Hecking vertraut der gleichen Elf wie beim 4:1 gegen Nürnberg. Kapitän Aaron Hunt steht verletzungsbedingt nicht im Kader, dafür ist Xavier Amaechi nachgerückt.

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Daniel Schlager, der an den Seitenlinien von Jochen Gschwendtner und Julius Martenstein unterstützt wird. Vierte Offizielle ist Katrin Rafalski und über den Videobeweis herrschen Florian Badstübner und sein Assistent Justus Zorn.

Die aktuelle Tabellensituation mag also klar für die Gäste von der Elbe sprechen, die Statistik hingegen favorisiert den VfL. Denn die heutigen Hausherren haben in dieser Saison zuhause erst eine einzige Partie verloren, während der HSV auswärts mittlerweile seit acht Spielen ohne Sieg ist. Bei einem Remis würden beide Serien halten, allerdings wäre der Punkt auch für beide Teams bei ihren Vorhaben eigentlich zu wenig.

Die Gäste hingegen haben einen Traumstart in die zweite Saisonhälfte hingelegt. Beim 4:1 gegen den 1. FC Nürnberg überzeugte der HSV auf ganzer Linie und feierte den ersten Dreier nach vier sieglosen Spielen. Mit einem weiteren Sieg könnten die Rothosen Stuttgart wieder überholen und bis auf einen Zähler an Tabellenführer Bielefeld heranrücken. Ein Selbstläufer wird die Partie aber wohl kaum. "Die Bochumer sind heimstark", warnte Coach Dieter Hecking, der ziemlich genau zu wissen scheint, was auf ihn zukommt. "Ich kenne auch den Trainer Thomas Reis und seine Spielphilosophie ein wenig und weiß daher, welch schwere Aufgabe uns erwartet", so Hecking, der heute der gleichen Startelf vertraut wie beim Sieg gegen den Club.

Der Rückrundenauftakt ging bei den Hausherren in die Hose. Viel schwerer als mit einem Auswärtsspiel beim Tabellenführer in Bielefeld (0:2) hätte die zweite Halbserie allerdings auch nicht beginnen können für den VfL, der dabei auch noch Stammkeeper Manuel Riemann mit Gelb-Rot verlor. Patrick Drewes hütet heute den Kasten. Zulegen will Bochum unter Flutlicht an der Castroper Straße aber vor allem offensiv. "Wir waren in Bielefeld nach vorne hin nicht mutig genug", resümierte Chefcoach Thomas Reis und stellte klar: "Wir müssen uns am Montag nicht verstecken, auch wenn es gegen den HSV geht. Das ist ein Heimspiel, wir wollen mit Feuer in diese Aufgabe gehen."

Viel verschiedener könnten die Ausgangspositionen vor diesem Duell zweier Urgesteine des deutschen Fußballs nicht sein. Während der HSV unbedingt zurück ins Oberhaus will und mit einem Remis oder einem Sieg wieder auf Rang zwei klettern könnte, kämpft der VfL mal wieder gegen den Abstieg. Derzeit rangiert Bochum auf dem Relegationsplatz, könnte aber mit einem Dreier gleich bis auf Position elf klettern.