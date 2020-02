65 Özcan unternimmt mal wieder einen Ausflug in die linke Strafraumhälfte, muss dann aber ins Dribbling gehen. Er kann das Leder gegen Østigård nicht durchstochern.

64 Kiel hat hier sämtlichen Angriffsfußball aufgegeben. Man erkennt die Störche kaum wieder. Womöglich würde ein Wechsel helfen? Mit Serra sitzt der beste Torschütze nach zwei Spielen Pause heute wieder auf der Bank.

61 Feine Flanke von Luca Zander. Der Rechtsverteidiger gibt aus vollem Lauf rein, ein Duo verpasst am ersten Pfosten. Dann packt Ioannis Gelios zu.

59 Einwechslung bei FC St. Pauli: Finn Becker

59 Auswechslung bei FC St. Pauli: Johannes Flum

59 Miyaichi tankt sich auf der Grundlinie stark durch und flankt im Fallen auf den zweiten Pfosten. Veermann nimmt die Kugel in der linken Strafraumhälfte entgegen und schießt flach auf das Tor, Thesker haut die Murmel weg.

55 Gelbe Karte für Johannes Flum (FC St. Pauli)

Riskanter Einstieg von Flum, Gegenspieler Ignjovski hebt dennoch zweifelhaft ab. Einen wirklichen Kontakt gab es nicht.

54 Wieder die Gäste, diesmal kommt Miyaichi über die rechte Seite. Er will Veerman mit einem flachen Ball bedienen, Thesker grätscht das Leder ins Toraus.

52 Tooor für FC St. Pauli, 1:1 durch Henk Veerman

Pauli gleicht aus! Gyökeres behauptet den Ball in halbrechter Position stark gegen van den Bergh und legt in die Mitte ab. Veerman wird im Rücken erwischt, dreht sich und täuscht einen Linksschuss an. Darauf fällt Wahl rein, dadurch steht Veerman frei vor Gelios. Er tunnelt den Keeper aus kurzer Distanz und dreht zum Jubeln ab.

50 Alles rechnet mit einem Pfiff, weil Sobota im Zentrum fällt. Die Kieler dürfen nach der Balleroberung aber weitermachen, Lee schießt schließlich aus 20 Metern. Himmelmann kann die Kugel im linken Eck festhalten.

48 Eckball für die Gäste, Sobota schickt das Leder von rechts durch den Sechzehner. Am Ende kommen weder Mit- noch Gegenspieler dran.

46 Der Ball rollt wieder! Bei Kiel ersetzt Ignjovski den angeschlagenen Mühling (Sprunggelenksprobleme), Pauli macht unverändert weiter.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Einwechslung bei Holstein Kiel: Aleksandar Ignjovski

46 Auswechslung bei Holstein Kiel: Alexander Mühling

45 Halbzeitfazit

Die Anlaufschwierigkeiten fanden nach 20 Minuten ein Ende, mittlerweile haben wir ein unterhaltsames Zweitligaspiel: Holstein Kiel führt zur Pause mit 1:0 gegen den FC St. Pauli. In der Summe durchaus ein verdienter Zwischenstand. Im Laufe des ersten Abschnitts gaben die Hausherren ihre langen Bälle auf und setzten vermehrt auf geordneten Spielaufbau. Vielleicht kommt der FC St. Pauli nach dem Seitenwechsel auf die Idee, die Erkenntnisse des Gegners zu nutzen. Bislang ist das eher Magerkost von den Hamburgern. Für Punkte kommt der Tabellen-16. mit dieser Leistung nicht in Frage.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Aus der Drehung will Vermann den startenden Gyökeres einsetzen. Der erfahrene van den Bergh ist auf dem Posten.

42 Gelios schnappt sich den nächsten langen Ball aus dem Pauli-Mittelfeld. Da fehlen einfach die Ideen.

38 Mühling springt in eine Flanke von der linken Seite, kommt mit seinem Kopfball aus 13 Metern aber nicht durch die Abwehrreihe.

36 Nette Freistoßposition für die Störche, Özcan steht 20 Meter vor dem Kasten bereit. Er läuft halbrechts an und weiß scheinbar selbst nicht, ob er schießen oder flanken möchte. Das Leder landet in hohem Bogen über dem linken Torwinkel.

34 Sobota weicht auf die rechte Seite aus und schlägt eine vielversprechende Flanke an den Elfmeterpunkt. Diese ist aber etwas zu weit, sodass Gelios vor Veerman einschreiten kann.

30 Tooor für Holstein Kiel, 1:0 durch Salih Özcan

Die verdiente Führung! Porath erhält den Ball halbrechts, macht die Augen auf und bewahrt Ruhe. Er spielt das Leder exakt in den Lauf des startenden Özcan, der in den Sechzehner einzieht und Himmelmann mit einem flachen Schuss in das linke Eck überwindet.

30 Schussposition für Mühling. Der Mittelfeldmann nimmt aus 22 Metern Maß, bleibt aber am Sechzehner hängen.

27 Nach einer Bogenlampe im Hamburger Sechzehner nimmt Meffert die Murmel mit und knallt sie aus halbrechter Position bretthart aufs kurze Eck. Himmelmann steht richtig und kann mit dem Schienbein parieren.

26 Gelbe Karte für Leo Østigård (FC St. Pauli)

Der Innenverteidiger steigt Lee böse auf den Knöchel.

25 In höchster Not: Mühling ist 13 Meter vor dem Kasten einschussbereit, Ohlsson geht volles Risiko und grätscht in den Özcan-Pass. Da hätte der Hamburger keine Sekunde später kommen dürfen.

24 Viktor Gyökeres tanzt sich auf der rechten Seite durch, hebt den Kopf und erspäht keinen Mitspieler. Deshalb schießt er aus spitzem Winkel weit über das Tor.

23 Gelbe Karte für Alexander Mühling (Holstein Kiel)

Taktisches Foul, Mühling reißt Buballa an dessen Schulter runter.

21 Hochkaräter! Und eine völlig verrückte Aktion: Veerman erobert den Ball im Mittelfeld und läuft damit nach hinten. Plötzlich will der Stürmer zu Himmelmann zurückspielen und schickt damit Iyoha auf die Reise. Der setzt sich gegen Østigård durch, schießt dann aber aus zwölf Metern mittig auf den Kasten. Himmelmann pariert.

20 Die ersten 20 Minuten sind um, ein Leckerbissen ist das hier nicht. Vielmehr versuchen beide Seiten hier Fehler zu vermeiden. Taktisch ordentlich - aber eben nicht ansehnlich.

15 So einfach kann es gehen: Veerman nimmt einen Abstoß an, dreht sich und gibt an Gyökeres ab. Der spaziert einige Meter und schießt aus halbrechter Position. Sein 21-Meter-Abschluss rollt am linken Eck vorbei.

12 Das Spielgerät ist zumeist in den Reihen der Hausherren. Abgesehen von langen Bällen kommt im Spielaufbau aber nicht viel.

8 Özcan errennt sich einen Steilpass kurz vor der Grundlinie. Er spielt direkt in die Mitte ab, Østigård haut den halbhohen Ball raus.

4 Außenristpass von Sobota in die Spitze, Miyaichi zündet den Turbu. Neumann kann das Tempo mitgehen und läuft den Angreifer souverän ab.

3 Anspruchsvoller Rückpass auf Gelios, das Leder hoppelt zum Schlussmann. Er hat alles im Griff und schießt die Kugel raus.

1 ...und los! Kiel hat in blauen Trikots angestoßen, die Gäste sind in braunen Leibchen unterwegs.

1 Spielbeginn

Schiedsrichter der Partie ist Arne Aarnink. Der 35-Jährige pfiff die Störche bereits gegen Darmstadt (2:0-Auswärtsniederlage) und in Fürth (3:0-Auswärtserfolg), mit Pauli hatte er in der aktuellen Spielen keinen Kontakt. Die Seitenlinien gehören Eric Müller und Andreas Steffens, vierter Offizieller ist Florian Exner. An de Videobildschirmen sitzen Johann Pfeifer und dessen Assistent Tim Skorczyk.

Das Hinspiel am Millerntor endete 2:1 zu Gunsten der Hausherren. James Lawrence und Christian Conteh erzielten die Siegtore, Makana Baku verkürzte knappe zehn Minuten vor Abpfiff.

Als Kellerkind und Auswärtsteam ist Pauli hier kein Favorit. Dennoch schielt man auf die drei Punkte. "Ein Auswärtssieg wäre ein Befreiuungsschlag und würde sicher noch mehr Motivation für die kommenden Spiele bringen", glaubt Pauli-Coach Jos Luhukay. Dafür braucht man in seinen Augen eine gute Chancenverwertung. "Das wird den Ausschlag geben, ob wir punkten oder nicht."

"Montagabend, Flutlicht, Nordderby - es ist natürlich ein besonderer Rahmen", findet KSV-Trainer Ole Werner. Von den Randbedingungen möchte er sich allerdings keinesfalls blenden lassen. "Wir werden nicht anders an dieses Spiel rangehen als an andere Partien."

Kiel nistet sich derzeit im Tabellenmittelfeld ein, auf den Abstiegs-Relegationsplatz sind es derzeit sechs Punkte Vorsprung. Beim FC St. Pauli (Rang 15) ist es deutlich enger, die Hamburger haben lediglich ein Ein-Punkt-Polster.

Im hohen Norden ist man steife Briesen gewohnt. Trotzdem bedrohte das Sturmtief "Sabine" auch diese Partie. Die Behörden gaben aber rechtzeitig grünes Licht. Lediglich die Anreise gestaltet sich für einige Fans schwieriger als sonst.