12 Ganvoula macht das Spielgerät im halbrechten Offensivkorridor fest. Mangels Anspielstation zieht er aus gut 22 Metern mit dem rechten Spann ab. Der unplatzierte Versuch rauscht deutlich über Kobels Kasten.

10 Die Hausherren sind in den ersten Minuten fast ausschließlich in der eigenen Hälfte gefordert, haben sich darauf aber auch vorbereitet. Schnelles Umschalten gelingt ihnen bisher nicht.

7 Pellegrino Matarazzo stellt nach dem 3:0-Heimsieg gegen den FC Erzgebirge Aue einmal um. Robert Massimo nimmt den Platz von Nicolás González (Gelbsperre) ein.

5 Castro mit der frühen Großchance! Der Ex-Dortmunder nickt nach Didavis Eckstoßflanke von der linken Fahne aus mittigen zehn Metern unbedrängt auf die flache linke Ecke. VfL-Keeper Riemann verhindert den Einschlag mit einem tollen Reflex.

3 Thomas Reis hat im Vergleich zum 1:0-Auswärtserfolg beim SV Wehen Wiesbaden zwei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Vitaly Janelt und Robert Žulj (beide auf der Bank) beginnen Danny Blum und Robert Tesche.

1 Bochum gegen Stuttgart – die Montagabendpartie der 2. Bundesliga läuft!

1 Spielbeginn

Vor etwa 19500 Zuschauern betreten die Mannschaften den Rasen.

Der DFB-Schiedsrichterausschuss hat Frank Willenborg auf den vierten Zweitligavergleich zwischen VfL und VfB angesetzt. Der 41-jährige Realschullehrer pfeift seit der Saison 2007/2008 im nationalen Fußball-Unterhaus und ist heute zum 96. Mal auf diesem Level im Einsatz. Die Linienrichter sind Daniel Riehl und Fynn Kohn; als Vierter Offizieller verdingt sich Eric Müller.

"Für uns wird es wieder darauf ankommen, gut zu verteidigen und die Null zu halten und dann unsere offensiven Abläufe auf den Platz zu bringen", deutet VfB-Coach Pellegrino Matarazzo, der in der Winterpause Tim Walter abgelöst hat, eine eher defensive Grundhaltung seiner Mannschaft an. Die Schwaben haben seit Ende September nicht mehr in der Fremde gewonnen, sind mit elf Zählern lediglich Zwölfter der Auswärtstabelle.

Der VfB Stuttgart ist durch Pflichtspiele innerhalb von elf Tagen mit einem sehr vollen Terminkalender in das Kalenderjahr 2020 gestartet. Im Achtelfinale des DFB-Pokals unterlagen die Brustringträger trotz eines starken Auftritts mit 1:2 bei Bayer Leverkusen; im Ligabetrieb feierten sie 3:0-Heimerfolg gegen den 1. FC Heidenheim 1846 und gegen den FC Erzgebirge Aue, während es beim FC St. Pauli zu einem 1:1-Unentschieden reichte.

"Gegen den HSV haben wir 60 gute Minuten gezeigt. Gegen solche Teams musst du aber zwingend 90 Minuten auf der Höhe sein. Das wird auch gegen den VfB der Fall sein, wenn wir etwas holen wollen", glaubt Thomas Reis an die Chance, dass sein Team gegen die Schwaben etwas reißen kann. Das Hinspiel Anfang September in Bad Cannstatt ging nach Treffern von Didavi (19.), Ganvoula (40.) und González (48.) an das Heimteam.

Der VfL Bochum liegt nach den bisherigen acht Begegnungen des 22. Spieltags immer noch zwei Punkte vor dem Relegationsrang. Er konnte am vergangenen Sonntag einen wichtigen Befreiungsschlag landen, indem er dank eines Zoller-Treffer (39.) mit 1:0 bei Kellerkonkurrent SV Wehen Wiesbaden gewann. Der Vorsprung auf Platz 16 kann deshalb auf fünf Punkte ausgebaut werden.

32 gemeinsame Jahre haben der VfL Bochum und der VfB Stuttgart in der Bundesliga verbracht. An diesem vorletzten Montag im Februar 2020 tragen sie ihren vierten Vergleich im nationalen Fußball-Unterhaus aus. Für die Blau-Weißen geht es in den 13 letzten Saisonpartien darum, die elfte Zweitligaspielzeit in Serie zu sichern; die Brustringträger kämpfen um die direkte Rückkehr in die Eliteklasse und können heute punktemäßig mit Platz zwei gleichziehen.