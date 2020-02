4 Die Hereingabe von der linken Ecke kommt hoch in das Strafraumzentrum. Dort steigt Marco Caligiuri am höchsten, aber sein Kopfball geht einen Meter rechts am Tor vorbei. Dennoch ein guter Versuch.

3 Über die rechte Seite zieht Branimir Hrgota in den Strafraum ein, aber wird von Florian Hartherz dabei gestört. Der Fürther holt die erste Ecke der Begegnung raus.

1 Der Ball rollt in Fürth! Kann die Spielvereinigung den Tabellenführer ärgern?

1 Spielbeginn

Die Mannschaften kommen angeführt von Tobias Stieler auf den Rasen. Die Hausherren tragen Grün-Weiß und die Gäste aus Bielefeld spielen in blauen Trikots. Nun noch die Platzwahl und dann geht es schon los!

Die Spielleitung der Begegnung übernimmt Tobias Stieler. Der Jurist aus Hamburg pfeift zum 76. Mal in der 2. Bundesliga und wird an der Seitenlinine von Markus Sinn und Nikolai Kimmemeyer unterstützt.

Die Bilanz zwischen den beiden Vereinen ist recht ausgeglichen, seit man 1998 das erste Mal in der 2. Bundesliga aufeinander traf. Neun Spiele gewann Arminia, sieben die Spielvereinigung und sieben Mal trennte man sich mit einem Remis. Auch drei der vergangenen fünf Partien endeten torgleich. Im Hinspiel führte Fürth zunächst mit 2:0, doch am Ende des Spiels stand es 2:2.

Arminia Bielefeld schwächelte zum Ende des vergangenen Jahres und verlor mit 0:3 gegen den FC St. Pauli. Nun ist man wieder gut in Form und spielte lediglich gegen Erzgebirge Aue nur 0:0. In der vergangenen Woche gab es einen hohen 6:0-Sieg gegen Jahn Regensburg und das ganz ohne einen Treffer von Fabian Klos und Andreas Voglsammer. Letzter wird mit einem Mittelfußbruch noch weiter fehlen. Trotz der guten Leistung in der Vorwoche mahnt Trainer Uwe Neuhaus zur Vorsicht: "Natürlich sollte die Mannschaft die Begeisterung des vergangenen Wochenendes ein Stück weit transportieren, aber deshalb geht jetzt nicht alles von allein. Wir müssen das richtige Gefühl dafür bekommen, wann auch mal einfache Lösungen notwendig sind."

Die Gastgeber starteten erfolgreich mit zwei Siegen in das neue Jahr. Zunächst schlug man mit 3:0 den FC St. Pauli und anschließend mit 2:0 Jahn Regensburg. In der vergangenen Woche gab es allerdings einen kleinen Dämpfer im Heimspiel gegen Hannover 96, wo man mit 1:3 unterlegen war. Coach Stefan Leitl ist dennoch ein Spiel auf Augenhöhe: „Wir haben auch schon sechs Punkte im neuen Jahr geholt und sind damit gut in die Restrunde gestartet. Ich erwarte ein Spiel mit einer hohen Dynamik, vielen Umschaltmomenten und vielen Torraumszenen.“

Das wird eine schwere Aufgabe für die Hausherren, denn Bielefeld ist nicht nur Tabellenführer, sondern auch die beste Auswärtsmannschaft der Liga. Nur einmal verloren die Ostwesfalen in der Fremde. Dennoch sind die Mittelfranken aus Fürth sicherlich nicht chancenlos, denn das Team von Stefan Leitl steht auf dem 5. Rang. Der Abstand auf den Relegationsplatz beträgt derezeit sieben Punkt. Ein Sieg wäre demnach hilfreich, wenn die Spielvereinigung noch einmal einen Angriff auf die Aufstiegsplätze wagen möchte.