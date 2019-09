Die Gastgeber sind in der ersten Viertelstunde die aktivere Mannschaft und hatten bereits zwei gute Möglichkeiten. Der HSV ist noch nicht agil genug - spannendes Duell.

Erster Freistoß für die Kiezkicker: Der Ball von Mats Møller Dæhli von der rechten Seite landet am Elfmeterpunkt auf dem Kopf von Leihgabe Leo Østigård. Der Abwehrspieler köpft knapp zwei Meter übers Gehäuse!

Der HSV ist aktuell viel im Ballbesitz und führt den Ball gesichert in den eigenen Reihen.

St. Pauli agiert in braun-weiß, der HSV spielt klassisch in den weißen Trikots und roten Hosen.

Los geht es am Millerntor!

"Welcome Bakery Jatta" steht auf einem der Spruchbänder der Anhänger vom 1. FC St. Pauli.

Das letzte Derby ging ganz klar an den HSV! Nachdem das Hinspiel in der vergangenen Saison noch torlos mit 0:0 endete, spielten die Rothosen im Frühjahr dieses Jahres furios auf und deklassierten den Rivalen klar und deutlich mit 4:0 am Millerntor.