90 Fazit:

Dank zweier später Treffer holt der VfL Bochum beim Debüt des neuen Trainers Thomas gegen die SG Dynamo Dresden ein 2:2-Unentschieden. Nach dem torlosen Pausenremis dauerte es keine Minute, ehe die Schwarz-Gelben nach Löwe-Vorarbeit durch Jeremejeff in Führung gingen. Die Hausherren blieben daraufhin zwar ruhig und hielten an ihrem Konzept fest, konnten wirksam gegen den Ball arbeitenden Sachsen aber nicht gefährlich werden. Das Fiél-Team nutzte schon in der 63. Minute einen Konter, um durch den eingewechselten Koné sein zweiten Treffer nachzulegen. Daraufhin sah es bis in die letzte Viertelstunde hinein wie der sichere Sieger aus, doch die Reis-Truppe zeigte Moral und ergatterte dank der Treffer durch Joker Blum (79.) und Kapitän Losilla (85.) noch einen einfachen Punktgewinn. Der VfL Bochum reist am Samstag zum SV Sandhausen. Die SG Dynamo Dresden empfängt am Sonntag den SSV Jahn Regensburg. Einen schönen Sonntag noch!

90 Spielende

90 Bochum sorgt für mächtig Betrieb im Gästestrafraum: Erst verpasst Ganvoula nach halbhoher Hereingabe von rechts vor dem langen Pfosten; eine Pantović-Abnahme wird dann zur Ecke abgefälscht, die die Sachsen mit Mühe klären.

90 Nach dem Ausgleichstreffer ist das Match unheimlich hektisch. Bochum geht ein durchaus hohes Risiko ein, um noch das Siegtor zu erzielen. Dresden in dieser Hinsicht nicht ganz chancenlos, kommt es doch zur ein oder anderen Gegenstoßsituation.

90 ... Blum schnibbelt aus gut 26 Metern mit dem linken Innenrist in Richtung des rechten Winkels. Zum Kurezeck fehlt nicht viel, aber SGD-Keeper Broll wäre wohl ohnehin zur Stelle gewesen.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

Satte 300 Sekunden werden nachgespielt.

90 Wintzheimer holt im halbrechten Offensivkorridor einen Freistoß heraus...

87 Geht nun sogar noch etwas in Richtung Heimsieg? Natürlich hat das Reis-Team Blut geleckt und spielt weiterhin nach vorne. Die Stimmung in der Heimkurve ist jetzt schon wunderbar - was geht hier erst bei einem dritten VfL-Tor ab?

85 Tooor für VfL Bochum, 2:2 durch Anthony Losilla

Der Kapitän und Ex-Dresdner besorgt den späten Ausgleichstreffer! Nach Blums Eckballflanke von der linken Fahne springt Losilla zwischen Fünferkante und Elfmeterpunkt am höchsten und verlängert mit der Stirn präzise in den rechten Winkel.

84 Torschütze Blum zieht nach einer halbherzig geklärten Flanke aus zentralen 18 Metern mit dem rechten Spann ab. Er trifft das Leder aber nicht richtig; das Leder kullert weit ins linke Toraus.

83 Bochum verdient sich also die Chance, in einer heißen Schlussphase noch einen Punkt an der Castroper Straße zu behalten. Tabellarisch hilft das dem sieglosen VfL zwar nicht wirklich weiter, doch bei Reis' Debüt wäre es ein wichtiges Zeichen für die Moral.

80 Einwechslung bei VfL Bochum: Simon Zoller

80 Auswechslung bei VfL Bochum: Cristian Gamboa

80 Einwechslung bei Dynamo Dresden: Marco Hartmann

80 Auswechslung bei Dynamo Dresden: Florian Ballas

79 Tooor für VfL Bochum, 1:2 durch Danny Blum

Der VfL darf wieder hoffen! Ganvoula behauptet den Ball an der halblinken Strafraumkante mit dem Rücken zum Tor stehend und legt für den sprintenden Blum ab. Der befördert die Kugel aus spitzem Winkel und gut neun Metern wuchtig unter das Dach.

77 Bochum glaubt noch an die Chance eines späten Comebacks und bringt gerade durchaus eine Druckphase auf den Rasen. Der VfL probiert es mit vielen hohen Hereingaben von den Außenbahnen, bei denen die Schwarz-Gelben nicht immer den sichersten Eindruck vermitteln.

74 Debütant Wintzheimer kommt aus mittigen zwölf Metern nach einer Flanke von rechts direkt zum Kopfball. Der abgefälschte Versuch fliegt knapp links daneben; wegen einer aktiven Abseitsstellung Ganvoula folgt jedoch ein Freistoß für die Gäste und keine Ecke.

72 Einwechslung bei VfL Bochum: Manuel Wintzheimer

72 Auswechslung bei VfL Bochum: Thomas Eisfeld

71 Blum kann das Leder noch von der linken Grundlinie kratzen und produziert so eine scharfe Flanke in Richtung Ganvoula. Der kommt jedoch nicht dran, da Broll rechtzeitig zwei Schritte nach vorne gemacht und die Hereingabe aus der Luft pflückt.

69 Gelbe Karte für Anthony Losilla (VfL Bochum)

Losilla steigt Klingenburg unweit der Mittellinie auf den rechten Fuß. Damit ist nach Müller auch der Heimkapitän verwarnt.

68 Glück für Gästekeeper Broll! Nach einem Rückpass zögert er zu lange mit der Weiterleitung und wird durch Ganvoulas Grätsche an der Fünferkante in einen Zweikampf verwickelt, den er nur mit Mühe gewinnt, indem er sich gerade noch auf den Ball werden kann.

66 Nun ist es amtlich: Koné war maximal auf gleicher Höhe mit dem vorletzten Bochumer, so dass der Treffer gültig ist.

65 Möglicherweise hat Koné hauchdünn im Abseits gestanden - aktuell prüft der VAR den Treffer noch.

63 Tooor für Dynamo Dresden, 0:2 durch Moussa Koné

Joker Koné sticht! Gegen aufgerückte Hausherren wird der Senegalese von Jeremejeff steil geschickt und kommt auf Höhe des Elfmeterpunkts vor dem herauslaufenden Keeper Riemann an die Kugel, um diese mit der rechten Fußspitze in die Maschen zu drücken.

62 Blum, der schon zwei Saisontreffer vorzuweisen und in Stuttgart noch zur Startelf gehört hat, ersetzt beim VfL Maier, der seine besten Szenen vor der Pause hatte.

61 Einwechslung bei VfL Bochum: Danny Blum

61 Auswechslung bei VfL Bochum: Sebastian Maier

60 Zweiter SGD-Joker ist Hamalainen. Der Däne übernimmt für den angeschlagenen Löwe, der den bisher einzigen Treffer vorbereitet hat.

59 Einwechslung bei Dynamo Dresden: Brian Hamalainen

59 Auswechslung bei Dynamo Dresden: Chris Löwe

58 Der eher blasse Horvath macht nach einer knappen Stunde Platz für den offensiveren Koné. Gästecoach Fiél ist also durchaus gewillt, den zweiten Treffer nachzulegen.

57 Einwechslung bei Dynamo Dresden: Moussa Koné

57 Auswechslung bei Dynamo Dresden: Sascha Horvath

55 Janelt aus der Distanz! Der Neu-U21-Nationalspieler probiert sich Soares' Ballgewinn im offensiven Zentrum aus mittigen 22 Metern mit dem linken Spann. Das Spielgerät rauscht nicht weit an der linken Stange vorbei.

54 Bochum präsentiert sich nicht wirklich als geschockt und bereitet dem VfL wie zum Auftakt der Partie durch das hohe Anlaufen Probleme. Für die Blau-Weißen ist zwar noch etwas möglich, auch wenn der ersehnte erste Sieg in weite Ferne gerückt ist.

51 Ganvoula mit der Direktabnahme! Der Kongolese ist vor dem rechten Pfosten Adressat einer butterweichen und präzisen Decarli-Flanke, die er aus leicht spitzem Winkel und gut sieben Metern direkt per Spann im Netz unterbringen will. Er feuert recht deutlich am rechten Pfosten vorbei.

49 Weder Thomas Reis noch Cristian Fiél haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen. Mit dem neuen Leihspieler Manuel Wintzheimer und Simon Zoller hat der neue VfL-Coach zwei prominente Alternativen für die Offensive in der Hinterhand.

46 Tooor für Dynamo Dresden, 0:1 durch Alexander Jeremejeff

58 Sekunden nach Wiederbeginn geht Dresden in Führung! Nach Pass von Klingenburg spielt Löwe von der tiefen linken Seite flach an das Fünferkante. Jeremejeff lässt die Kugel technisch stark über den rechten Innenrist in die flache rechte Ecke gleiten.

46 Willkommen zurück zum zweiten Abschnitt im Vonovia-Ruhrstadion! Die ersten Minuten des Debüts von Thomas als VfL-Trainer verliefen vielversprechend, doch nach einer guten Viertelstunde konnten die Gäste das hohe Pressing der Blau-Weißen immer zuverlässiger umspielen und waren in der Schlussphase sogar das etwas bessere Team.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Der Vergleich der überraschenden Kellerkinder VfL Bochum und SG Dynamo Dresden ist zur Pause torlos. Die Blau-Weißen verzeichneten in einer zerfahrenen Anfangsphase dank ihres hohen Anlaufens leichte Vorteile und kamen durch Pantovićs Versuch aus der zweiten Reihe zu einer ersten zwingenden Gelegenheit (13.). Infolge eines Abseitstreffers des SGD-Akteurs Jeremejeff (16.) passierte bei ausgeglicheneren Kräfteverhältnissen in beiden Strafräumen nur noch wenig, so dass der Zwischenstand als verdient bewertet werden kann. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins wird um 60 Sekunden verlängert.

44 Ganvoula schafft es durch die Mitte vor die letzte gegnerische Linie. Er zieht aus 18 Metern mit links ab, produziert aber nur einen Kullerball, der den rechten Pfosten deutlich verpasst.

42 In der Schlussphase des ersten Durchgangs gelingt es der Fiél-Truppe erstmals, den Takt vorzugeben und das Leder jenseits der Mittellinie zu halten. Der Trend spricht für die SGD, die eher unsicher begonnen hat.

40 Gelbe Karte für Danilo Soares (VfL Bochum)

Soares steigt Ebert auf der linken Defensivseite auf den rechten Fuß. Er ist der erste VfL-Akteur, der heute verwarnt wird.

39 Horvath kann ein halbhohes Anspiel von der rechten Außenbahn auf der ballnahmen Sechzehnerseite zwar annehmen, aber nicht so richtig kontrollieren. Deshalb verpasst der Österreicher einen Abschluss aus guter Lage.

36 Kurios: Schiedsrichter Günsch ist das Freistoßspray heruntergefallen. Deshalb spielt Torhüter Riemann die Kugel eigenmächtig ins Aus und weist den ahnungslosen Unparteiischen auf das Missgeschick hin.

33 Dresden steigert sich im Aufbauspiel, bringt deutlich mehr Bälle sauber über die Mittellinie als in der Anfangsphase. Bochum bleibt trotzdem die zielstrebigere Auswahl mit mehr Kontakten im offensiven Felddrittel.

30 Gelbe Karte für Jannik Müller (Dynamo Dresden)

Referee Günsch zeigt dem Gästekapitän die Gelbe Karte, nachdem dieser Maier im Mittelkreis per Grätsche zu Fall gebracht hat.

28 Atik dringt über den rechten Flügel in den Sechzehner ein und legt für Ebert zurück, der aus gut 15 Metern mit dem rechten Innenrist die obere linke Ecke anvisiert. Riemann ist rechtzeitig abgehoben und pflückt die Kugel sicher aus der Luft.

26 Gelbe Karte für Patrick Ebert (Dynamo Dresden)

Ebert räumt Ganvoula im Mittelkreis unsanft ab und sieht deshalb ebenfalls eine Gelbe Karte. Es ist schon seine dritte in der laufenden Saison.

23 Gelbe Karte für Barış Atik (Dynamo Dresden)

Atik, der vorher schon ein Foul begangen hat, steigt Eisfeld von hinten in die Knochen und kassiert die erste Verwarnung.

22 Klingenburg tankt sich über halblinks in den Sechzehner und geht dann während des Zweikampfs mit Losilla zu Fall. Der Unparteiische hat kein ahndungswürdiges Vergehen des Bochumer Kapitäns gesehen und entscheidet auf Weiterspielen.

19 Referee Günsch hat nun schon das ein oder andere härtere Einsteigen beobachtet. Er kommt jedoch noch mit klaren Ansagen und ohne eine erste Gelbe Karte aus.

16 Die Schwarz-Gelben jubeln, doch die Abseitsfahne geht hoch! Jeremejeff hat nach einem Steilpass aus dem Mittelfeld auf halbrechts freie Bahn und schiebt aus gut zwölf Metern eiskalt in die lange Ecke ein. Er hat jedoch knapp in der verbotenen Zone gestanden; diese Beobachtung des Linienrichters wird schnell vom VAR bestätigt.

13 Pantović aus der zweiten Reihe! Maier tankt sich im Zentrum vor die letzte Linie und spielt in den rechten Halbraum. Aus gut 21 Metern visiert sein serbischer Kollege die flache linke Ecke an. Der leicht abgefälschte Ball rauscht knapp am Aluminium vorbei.

10 Die Anfangsphase ist ziemlich zerfahren, da von vielen Ballbesitzwechseln geprägt. Die Hausherren verzeichnen einige hohe Eroberungen, können daraus aber noch kein Kapital schlagen. Dresden hat im Passspiel noch viel Luft nach oben.

7 Christian Fiél stellt nach dem 3:3-Heimunentschieden gegen den FC St. Pauli ebenfalls zweimal um. Florian Ballas und René Klingenburg übernehmen die Plätze von Jannis Nikolaou (Rotsperre), und Kevin Ehlers (nicht im Kader).

5 Lorenz hat Atik auf der linken Abwehrseite schon abgelaufen, als sein Rückpass zu Torhüter Riemann viel zu kurz gerät. Jeremejeff spritzt dazwischen und zieht aus spitzem Winkel flach ab. Bochums Keeper ist in der kurzen Ecke zur Stelle.

3 Thomas Reis hat im Vergleich zur Startelf von Interimscoach Heiko Butscher zwei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Jordi Osei-Tutu und Danny Blum beginnen Thomas Eisfeld und Miloš Pantović.

1 Bochum gegen Dresden – auf geht‘s an der Castroper Straße!

1 Spielbeginn

Bei strahlendem Sonnenschein verlassen die Teams die Katakomben in Richtung Rasen.

Schiedsrichter des 23. Pflichtspiels zwischen VfL und SGD ist Christof Günsch. Der 33-Jährige ist zur Saison 2016/2017 in die zweithöchste nationale Spielklasse aufgestiegen und leitet heute seine 26. Partie auf diesem Level. Seine Linienrichter heißen Max Burda und Julius Martenstein; als Vierter Offizieller verdingt sich Franz Bokop.

"Wenn ein neuer Trainer eine Mannschaft übernimmt, will sich jeder Spieler präsentieren und anbieten", weiß Christian Fiél, dass die Aufgabe durchaus undankbar ist. "Es ist wichtig, dass wir vor allem in der ersten Halbzeit ein anderes Gesicht als im Heimspiel gegen St. Pauli zeigen. Dann ist es auch egal was der Gegner macht", unterstreicht er trotzdem die Chance, zu gewinnen.

Die SG Dynamo Dresden hat vor dem Gastspiel im Vonovia-Ruhrstadion fünf Punkte auf dem Konto. Nachdem sie infolge der anfänglichen Pleiten gegen den 1. FC Nürnberg (0:1) und beim Karlsruher SC (2:4) den 1. FC Heidenheim 1846 geschlagen und beim SV Darmstadt 98 ein torloses Remis erreicht hatte, kamen sie gegen den FC St. Pauli nach einem 0:3-Rückstand noch zu einem 3:3.

Nach zwölf Gegentoren in den ersten fünf Begegnungen, davon die Hälfte in den ersten beiden Heimpartien gegen den DSC Arminia Bielefeld (3:3) und gegen den SV Wehen Wiesbaden (3:3) liegt das Augenmerk zweifellos auf der Defensive. Unter Interimscoach Heiko Butscher verkaufte sich der VfL vor der Länderspielpause vor allem in Durchgang eins sehr teuer, unterlag aber letztlich mit 1:2.

Nach der Beurlaubung Robin Dutts verpflichteten die Bochumer Verantwortlichen in der Länderspielpause mit Thomas Reis einen neuer Trainer. Der 45-Jährige, der zwischen 1995 und 2003 176 Pflichtspiele für den VfL absolvierte und nach seiner aktiven Karriere lange für ihn als Jugendtrainer arbeitete, kehrt nach drei Jahren bei der U19 des VfL Wolfsburg an die Castroper Straße zurück.

Dass das Kellerduell des 6. Spieltags der 2. Bundesliga jenes zwischen dem VfL Bochum und der SG Dynamo Dresden ist, darf hinsichtlich der Erwartungen in beiden Vereinen als überraschend bezeichnet werden. Kurios: Sowohl die Blau-Weißen als auch die Schwarz-Gelben holten vor dem vereinsfußballfreien Wochenende vor eigenem Publikum nach 0:3-Rückstand noch einen Zähler.