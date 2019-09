15 Nun übernimmt Hannover so langsam das Kommando und spielt sich kurzzeitig vor dem FCN-Strafraum fest. Nach zwei erfolglosen Ecken von rechts tritt Ducksch bei einem Freistoß. Der 96-Torjäger probiert es aus halblinken 17 Metern und setzt das Leder deutlich über die Querlatte.

12 Hannovers erster Angriff! Die Hausherren werden erstmals gefährlich und treiben das Leder über Haraguchi vor den linken Pfosten. Nach einem Querpass zieht Ducksch aus dem Rückraum ab und trifft Margreitter an der Hand. Die Aufregung der 96er danach ist unbegründet, der Franke hat seine Hand extra hinter dem Rücken.

10 Knifflige Szene! Nach einem Einwurf von Sorg geht Anton im eigenen Fünfer in ein Zweikampf mit Behrens und zieht sein Bein auf Kopfhöhe des Gegners. Der 96-Verteidiger spielt den Ball und Schiri Petersen lässt laufen. Sehr gewagt von Anton!

8 Der FCN bleibt erstmal im Ballbesitz und drückt die Hausherren in die eigene Zone. Die Slomka-Elf muss das frühe Gegentor erstmal verdauen!

5 Viel schlimmer hätte das Heimspiel für Hannover 96 nicht starten können. Bereits der erste hohe Standard hebelt die 96-Abwehr komplett aus und ermöglicht Nürnberg das ganz schnelle 1:0.

3 Tooor für 1. FC Nürnberg, 0:1 durch Georg Margreitter

Die ganz kalte Dusche für Hannover, Nürnberg führt schon! Geis schlägt den nachfolgenden Freistoß ans linke Alu und findet dort den komplett ungedeckten Frey. Der Franke legt mit dem Kopf quer und Margreitter nickt am langen Pfosten ebenfalls freistehend ein.

2 Hartes Foul von Prib! Der 96er muss einen Fehler von Aogo ausbügeln und holt Jäger im Mittelkreis mit einer harten Grätsche von den Beinen. Schiri Petersen bittet Prib zu sich und ermahnt den Hannoveraner früh.

1 Das Duell der beiden Bundesliga-Absteiger läuft! Hannover trägt sein rotes Heimtrikot, der FCN trägt ein graues Jersey.

1 Spielbeginn

Die Teams kommen auf den Rasen! In der HDI-Aren zu Hannover haben sich heute rund 27.000 Fans versammelt. 800 davon befinden sich im Gästeblock.

Kapitän Hanno Behrens hat die Botschaft seines Trainers bereits verinnerlicht und will mit seiner Mannschaft oben angreifen: "Wir haben keine Lust, nur so durch die Liga zu eiern!", sagte Behrens angefressen. Ähnlich wie in Hannover ist das Montagsspiel auch für den FCN ein Fingerzeig für die kommenden Wochen. Gehen die Clubberer heute ohne Punkte nach Hause, droht im Frankenland ein stürmischer Herbst.

Trainer Damir Canadi zieht die Zügel im Frankenland nach der Unentschieden-Flut etwas an und fordert von seinen Spielern mehr Leistung: "Wir sind jetzt knapp vier Monate zusammen und da sollten viele Dinge funktionieren. Genau das werde ich jetzt einfordern", kündigte der Österreicher an. Beim mauen 1:1 gegen den KSC gab es zuletzt sogar erste Pfiffe von den eigenen Fans.

Bisher hinter den Erwartungen zurück bleibt auch der Club aus Nürnberg. Die Franken haben zwar immerhin einen Punkt mehr als Hannover auf dem Konto, sind in der 2. Liga aber ebenfalls weit vom Aufstiegsrennen entfernt. Zuletzt spielte der FCN gleich dreimal nacheinander unentschieden und versackte damit im Niemandsland der Tabelle.

Gegen Mit-Absteiger Nürnberg will Slomka mit seinem Team nun den "Rückwind vom Sieg in Kiel" nutzen und mit einem weiteren Dreier die bisher enttäuschende Saison vielleicht doch noch in die richtige Richtung lenken. Am vergangenen Wochenende behielt 96 beim Krisenduell mit Holstein Kiel die Oberhand und sicherte sich an der Kieler Förder einen 2:1-Auswärtssieg.

Die Niedersachsen laufen ihren Erwartungen aufgrund der schlechten Heimspiele deutlich hinterher und stehen in der Tabelle gerade mal auf Platz 14, drei Zähler vor einem direkten Abstiegsplatz. "Für unsere eigenen Ansprüche sind die zwei Punkte natürlich zu wenig. Uns ist allen klar, dass wir zu Hause die Siege einfahren müssen", erklärte Trainer Mirko Slomka auf der Pressekonferenz.

Wer in dieser Saison als 96-Fan zu einem Heimspiel geht, wird für seinen Ticketkauf bisher kaum belohnt. Absteiger Hannover wartet in der 2. Liga immer noch auf den ersten Heimsieg und holte in der eigenen Arena in den ersten drei Spielen nur zwei Zähler. Gegen Regensburg und Fürth reichte es nur zu einem Remis , danach folgte ein bitteres 0:2 gegen Bielefeld.