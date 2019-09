21 Glück für Bielefeld! Al Ghaddiouis wird im Strafraum gelegt und Schiei Gerach entscheidet auf Strafstoß, aber zuvor hatte es eine Abseitsposition des Stuttgarters gegeben - es geht somit mit Freistoß Bielefeld weiter, alles korrekt.

19 Knapp vorbei! Der VfB kommt immer besser in Fahrt und bekommt mittlerweile gute Kombinationen auf den Rasen. Förster findet Mangala auf rechts, dessen Flanke am zweiten Pfosten auf den Kopf von Ascacíbar kommt - aber links vorbei.

17 Weiterhin eine höchst ausgeglichene Partie, beide Mannschaften scheinen zu wissen, was auf dem Spiel steht gegen einen möglichen Konkurrenten um die Aufstiegsplätze.

14 Gelbe Karte für Holger Badstuber (VfB Stuttgart)

Der Ex-Nationalspieler geht klar gegen Edmundssons Oberschenkel, gut gesehen von Schiedsrichter Gerach.

13 Nun auch die Gastgeber mit einem Versuch! Cebio Soukou kommt an der rechten Außenbahn fast bis an die Eckfahne und legt gut in den Rückraum auf Voglsammer zurück, doch dessen Dropkick von der Strafraumgrenze ist kein Problem für Kobel.

11 Erster Abschluss für die Gäste! Ascacíbar wird über die linke Seite geschickt, behält den Kopf oben und findet Mangala auf der rechten Seite mitgelaufen, aber dieser gibt quasi einen Rückpass in die Arme Ortegas, viel zu schwach abgeschlossen!

8 Es ist eine umkämpfte Partie, auch der VfB will sich vor der hitzigen Atmosphäre auf der Alm nicht einschüchtern lassen und geht mutig in die Zweikämpfe. Hier schenkt sich keiner was.

6 Die Bielefelder suchen immer wieder Kapitän Klos im Sturmzentrum - er agiert als Wandspieler, der lange Bälle festmachen und verteilen soll. Als absolute Identifikationsfigur reißt er viele Kollegen mit.

3 Die Arminia presst früh und will den Absteiger gar nicht erst ins Spiel kommen lassen. Die offensive Spielidee des DSC soll auch gegen den Tabellenführer durchgezogen werden.

1 Der Ball rollt in Bielefeld, das Heimteam wie gewohnt in Blau-Schwarz-Weiß, der VfB tritt ganz in Rot auf.

1 Spielbeginn

Noch was für die Statistiker: Stuttgart ist seit sechs Pflichtspielen gegen die Arminen ungeschlagen und hat auch die beiden bisherigen Zweitligaduelle 16/17 gewinnen können. Der letzte Sieg der Ostwestfalen gegen die Schwaben war ein 2:0 im Dezember 2007 gegen den frisch gebackenen Deutschen Meister aus Stuttgart. Sonst sieht es aber für den heutigen Gastgeber eher schlecht aus, nur zwei der letzten 18 Pflichtspiele gegen die Schwaben konnte man für sich entscheiden.

Wir dürfen und heute auf ein Spiel zweier sehr offensivstarker Teams freuen. Der DSC stellt den besten Sturm der Liga und hat mit seinen 19 Treffern schon einen Vereinsrekord für diesen Zeitpunkt der Saison aufgestellt. Und auch die Gäste aus Stuttgart haben vor allem in der Offensive ihre Stärke - wirklich sattelfest waren die letzten Auftritte beider Mannschaften in der Defensive allerdings nicht. Das müssen beide noch verbessern, wenn der Aufstieg gelingen will, schließlich führt langfristiger Erfolg über eine geschlossene Abwehr.

Bielefeld gegen Stuttgart bedeutet auch: Duell der beiden einzigen bislang noch ungeschlagenen Mannschaften der Liga. Mit einem Sieg bliebe die Arminia dabei nicht nur das einzig verbleibende Team, sondern würde mit den drei Punkten auch vorübergehend die Tabellenführung übernehmen. "Wir haben den Anspruch, oben mitzuspielen. Wir wollen nicht unten rumlungern", sagt auch Neuzugang Marcel Hartel selbstbewusst. Der Arminia ist durchaus bewusst, um was es geht in der fußballbegeisterten Region, die sich die Rückkehr in Liga eins sehnlichst wünscht.

Spitzenspiel in Ostwestfalen! Kaum jemand hätte es wohl vor der Saison für möglich gehalten, dass das Topspiel des 8. Spieltags in der SchücoArena steigt. Während Absteiger Stuttgart der Kurs Wiederaufstieg zuzutrauen war, überrascht der aktuelle Tabellendritte aus Bielefeld auf ganzer Linie. Zuletzt gab es zwei überaus überzeugende Auswärtssiege in Hannover (2:0) und Wiesbaden(5:2). Schon das Wort Aufstieg macht in Ostwestfalen die Runde, aber davon will Erfolgstrainer Uwe Neuhaus erstmal nichts wissen."Wenn wir es schaffen defensiv gründlicher zu arbeiten, dann können wir die Überraschung schaffen", meint er lediglich zum Spiel gegen den VfB.