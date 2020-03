19 Gelbe Karte für Manuel Prietl (Arminia Bielefeld)



17 Pascal Stenzel schaltet sich mal mit nach vorne ein als die erste Bielefelder Reihe sich eine Auszeit nimmt und schickt Mario Gomez per Steilpass in die Box. Der Ex-Nationalspieler wird von Joakim Nilsson robust gestoppt, für einen Elfer reicht das aber keinesfalls.

15 Auch in Stuttgart gibt es wieder einige DFB-kritische Banner zu sehen, dennoch ist die Stimmung an diesem Montag bisher bestens. So richtig vorstellen kann man sich das tatsächlich nicht, wie dieses Spektakel in den kommenden Wochen ohne Fans über die Bühne gehen soll.

12 Nicolás González zieht von links nach innen und fasst sich dann mal ein Herz. Sein Schuss aus 22 Metern ist aber leichte Beute für Stefan Ortega, der so kaum zu bezwingen sein dürfte. In sechs Spielen hat der DSC_Keeper 2020 fünfmal zu null gespielt.

10 Die Partie beginnt äußerst temporeich und mit einigen guten Aktionen auf beiden Seiten. Sowohl Stuttgart als auch Bielefeld suchen den Weg nach vorne und agieren sehr zielstrebig.

7 Auch Bielefeld zeigt sich sofort im gegnerischen Strafraum. Brunner bringt die Pille von rechts halbhoch nach innen, wo Klos sie am Sechzehner gut mitnimmt und dann aus spitzem Winkel ans Außennetz hämmert.

4 Gleich die erste dicke Chance für den VfB! Daniel Didavi zieht eine Freistoßflanke aus dem linken Halbfeld scharf an den Fünfer und da die Arminia nicht klären kann, plumpst die Kugel plötzlich Mario Gomez vor die Füße. Der 34-Jährige zieht aus neun Metern sofort ab, schießt allerdings dabei seinen Teamkollegen Nathan Phillips ab. Hätte der nicht da am Fünfer rumgestanden, wäre hätte es vermutlich geklingelt.

2 Beide Teams agieren in der Ordnung in einem 4-3-3-System, wobei die die Mittelfeld-Variante der Gastgeber allein von den Namen her etwas offensiver wirkt.

1 Auf gehts! Die Hausherren spielen wir gewohnt in weiß mit rotem Brustring, Bielefeld tritt ebenso klassisch in blau und schwarz an.

1 Spielbeginn

Langsam aber sicher wird es ernst in der Mercedes-Benz-Arena, die an diesem Abend trotz der jüngsten Entwicklungen zum Thema Coronavirus mit fast 50.000 Zuschauern prall gefüllt ist. Die Unparteiischen führen die Teams in diesem Moment bereits aufs Spielfeld und in wenigen Minuten rollt endlich der Ball!

Schiedsrichter dieser Montagspartie ist Bastian Dankert, der an den Seitenlinien von Markus Häcker und Oliver Lossius unterstützt wird. Vierter Offizieller ist Patrick Hanslbauer und über den Videobeweis herrschen Florian Heft und sein Assistent Tim Skorczyk.

Ein Blick auf die Aufstellungen: VfB-Coach Pellegrino Matarazzo muss auf den verletzten Hamadi Al Ghaddioui verzichten und setzt zudem Atakan Karazor und Roberto Massimo auf die Bank. Dafür beginnen Holger Badstuber, Mario Gomez und Nicolás González. Bei der Arminia kehrt Manuel Prietl nach überstandenem Mittelhandbruch ebenso wie Reinhold Yabo zurück in die Startelf, Jóan Edmundsson und Cebio Soukou rotieren raus auf die Bank.

Die Arminia aus Bielefeld ist fulminant in die Rückrunde gestartet und hat in diesem Jahr noch kein Pflichtspiel verloren. Aus sechs Ligapartien holten die Ostwestfalen satte 16 Punkte und kassierten dabei gerade einmal zwei Gegentore. Nach dem jüngsten 1:0 gegen Wehen-Wiesbaden beträgt der Vorsprung auf Rang vier bereits neun Punkte. Uwe Neuhaus schickte im Vorfeld der Partie ein dickes Lob an den Gegner. "Sie haben eine Topmannschaft in unserer Liga. Unter Pellegrino Matarazzo spielen sie anders und sind nach hinten noch besser abgesichert, ohne dabei ihre spielerische Linie verloren zu haben", sagte der DSC-Coach, der diesem Topspiel keine zu große Bedeutung anheften will. "Gegen wen wir die Punkte holen, ist letztendlich egal – am Ende wird abgerechnet", so Neuhaus.

Am letzten Spieltag gab es für den VfB nach drei Siegen am Stück mal wieder einen Rückschlag. In Fürth unterlag Stuttgart mit 0:2 und musste damit die erste Liga-Niederlage im Jahr 2020 hinnehmen. Der Blick ist aber längst wieder nach vorne gerichtet im Schwabenland. "Wir gehen dieses Spiel mit einer enormen Vorfreude an und nicht mit einem Muss-Gefühl", sagte Coach Pellegrino Matarazzo im Vorfeld der Partie, stellte aber zugleich klar: "Es ist kein Finale, aber es ist uns bewusst, dass wir nur noch zehn Saisonspiele absolvieren zu haben."

Das Aufstiegsrennen in Liga zwei hat sich am Wochenende erneut zugespitzt. Der 1. FC Heidenheim ist bis auf drei Zähler an den VfB Stuttgart herangerückt. Die Schwaben sind ihrerseits auf den dritten Rang zurückgefallen, weil sogar der Hamburger SV mal wieder gewonnen und sich dank des besseren Torverhältnisses am VfB vorbeigeschoben hat. Stuttgart könnte die Hanseaten heute wieder überflügeln und zeitgleich bis auf drei Punkte an Tabellenführer Bielefeld heranrücken. Die Arminia will unterdessen mit einem Auswärtssieg einen weiteren Bigpoint landen und den Vorsprung auf den Relegationsplatz auf neun Zähler ausbauen.