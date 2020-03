Die Anfangsphase gehört dem SV Sandhausen. Das Team von Uwe Koschinat ist das aktivere Team und sucht gezielter Wege nach vorne. Vom FC St. Pauli ist in der Offensive noch nich viel zu sehen. Koschinat wollte, dass sein Team in der Defensive sicherer steht und das klappt bisher gut.

Der Ball rollt in Sandhausen und für beide Teams ist verlieren eigentlich verboten. Wer erwischt den besseren Start in die Partie?

Der Schiedsrichter der Begegnung ist René Rohde aus Rostock. Der 40-Jährige pfeift sein 56. Spiel in der 2. Liga und wird an der Seitenlinie von Florian Lechner und Viatcheslav Paltchikov unterstützt.

Beide Trainer müssen zwangsweise Änderungen an ihren Aufstellungen vornehmen. Beim SV Sandhausen fehlt Gerrit Nauber aufgrund seiner 5. Gelben Karte. Für ihn rückt Tim Kister in die Startformation.

Die Gäste aus Hamburg sind im Aufwind und seit drei Spielen ungeschlagen. Nach einem Unentschieden gegen Dynamo Dresden folgte der Derbysieg gegen den HSV und zuletzt ein 3:1-Erfolg gegen den VfL Osnabrück. "Wir dürfen nicht weniger investieren als in den letzten Spielen und müssen die Leistungen der letzten Wochen bestätigen", sagte Waldemar Sobota vor dem Spiel. Allerdings agierte der FC St. Pauli in dieser Saison äußerst schwach in den Auswärtsspielen. Gegen den Stadtrivalen gab es den ersten Sieg in einem fremden Stadion.