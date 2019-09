59 Tatsächlich betreten die die Gäste den VfL-Strafraum nun häufiger und erzeugen kurzzeitig eine Vollversammlung vor Riemann. Kurz darauf hat dann der VfL Platz für einen Konter, doch Ganvoula scheitert an einer brauchbaren Flanke für Pantović.

58 Im Vergleich zur 1. Halbzeit ist der zweite Durchgang bislang wie ein Cooldown nach dem Workout. Bochum wird ebenfalls etwas passiver und ist mit dem Spielstand momentan absolut zufrieden. Könnte die harmlosen Lilien nochmal motivieren...

55 Bei einer Ecke von der rechten Seite erzeugt Darmstadt nun so etwas wie eine Halbchance. Dursun hebt im Fünfer ab und berührt die Hereingabe mit dem Oberschenkel. Der Ball ist daraufhin kurz frei, doch dann kommt Riemann und packt mit den Händen zu.

52 Was die Lilien an der Castroper Straße offensiv auf den Platz bringen, ist einfach zu wenig. Dursun hängt wirkungslos in der Luft und erhält von seinen Mitspielern kaum brauchbare Bälle. Aktuell spielt der VfL die Minuten problemlos runter.

50 Standards helfen dem SV98 nicht. Bei einem Freistoß aus linken 25 Metern laufen gleich drei Lilien-Akteure hoffnungsvoll in den Sechzehner, doch kein einziger schafft es an den Ball.

47 Geht ja wieder gut los in Bochum! Die Hausherren verpassen das 3:1: Zoller knallt den Ball mit einer starken Flanke ins Zentrum, wo Blum an die Pille kommt und einen Schlenzer neben das linke Alu setzt.

46 Hinein in die zweiten 45 Minuten! Beide Trainer nutzen den Seitenwechsel für ihre erste Auswechslung und bringen frisches Personal.

46 Einwechslung bei SV Darmstadt 98: Marcel Heller

46 Auswechslung bei SV Darmstadt 98: Fabian Schnellhardt

46 Einwechslung bei VfL Bochum: Robert Tesche

46 Auswechslung bei VfL Bochum: Danilo Soares

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Und somit nimmt der VfL eine verdiente 2:1-Führung mit in die Kabine! Der VfL Bochum darf am 8. Spieltag vom ersten Dreier träumen und präsentierte sich in den ersten 45 Minuten jederzeit engagiert und offensiv. Die Westdeutschen erzielten in der aufregenden Anfangsphase das schnelle 1:0 via Elfmeter und kassierten drei Minuten später den sofortigen Ausgleich der Lilien. Danach übernahmen die Hausherren aber das Kommando und machten vor allem mit der starken linken Angriffsseite immer wieder Druck. In der 25. Minute erzielte Ganvoula seinen zweiten Treffer und brachte die Westdeutschen erneut in Front. Auch danach blieb Bochum gefährlicher und transportierte das 2:1 souverän in die Halbzeit.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Jetzt auch Handspiel beim VfL? Ein Lilien-Freistoß von links rutscht bis in den Fünfer durch und geht dort vermeintlich an den Arm von Decarli. Der Aufschrei der Lilien ist unbegründet: Decarli nimmt die Hand extra hinter den Rücken und begeht niemals ein Handspiel.

43 Die Lilien ziehen indes kein richtiges Aufbauspiel auf und setzen weiterhin auf lange, weite Bälle. Ein solcher landet auf der rechten Seite im Lauf von Dursun, doch Riemann spielt gut mit und knallt die Pille in die Ferne.

41 Der VfL ist gefährlicher! Bochum bringt deutlich mehr Abschlüsse auf die Bude und ist generell offensivstärker. Jetzt holt Blum nach starkem Dribbling aus und zwingt Stritzel zu einer Flugshow. Der SV98-Keeper hebt ab und fischt den Ball links von der Torlinie.

39 Dursun mit Style! Schnellhardt serviert von der linken Außenbahn und streichelt das Leder mit Gefühl in den Fünfer. Dort legt sich Dursun quer (!) in die Luft und drückt den Ball fast hinter die Linie. Das Fast-Traumtor hätte jedoch nicht gezählt, der Darmstädter steht dabei im Abseits.

38 Satter Versuch! Nach einer Klärung von Darmstadt geht Gamboa am rechten Sechezehner-Ende volley Risiko und wuchtet den Ball volley auf die Kiste. Der harte, aber unplatzierte Versuch wird zum Geschoss und landet in den Armen von Stritzel.

35 Gelbe Karte für Seung-ho Paik (SV Darmstadt 98)

Klare Gelbe: Paik geht im Mittelfeld viel hart in einen Zweikampf mit Danilo Soares und mäht den Bochumer mit einer Grätsche von der Seite knallhart um.

35 Nun probiert sich der Darmstädter Pálsson als Stürmer und treibt das Spielgerät mit großen Schritten Richtung linkes Alu. Dort folgt ein Mix aus Schuss und Flanke, den Riemann sicher mit den Händen aufnimmt.

33 Torschuss von Mehlen! Darmstädt setzt erstmals nach dem Ausgleich durch Höhn wieder einen Torschuss ab und scheitert klar. Schnellhardt bedient im Rückraum Mehlem, der dann aus mittigen 18 Metern klar verzieht und das Leder auf die Tribüne haut.

30 Spielkontrolle á la VfL! Die Hausherren agieren mit dem 2:1 im Rücken absolut souverän und lassen die Lilien nur noch selten am Spiel teilnehmen. Die Ballbesitzphasen der Gäste sind zu kurz.

28 Rein vom Engagement her geht die erneute VfL-Bochum absolut in Ordnung. Die Gastgeber tun mehr für die Partie und haben das Leder. Darmstadt hofft zu sehr auf Konter und bringt das Leder nicht mehr in die gegnerische Zone.

25 Tooor für VfL Bochum, 2:1 durch Silvère Ganvoula

Bochum bleibt dran und geht wieder in Front! Blum tankt sich am linken Fünfer-Ende beherzt durch und bringt die Flanke aus Drehung ins Zentrum. Die Hereingabe fälscht Pechvogel Höhn - wer auch sonst - unglücklich ab, sodass Ganvoula am rechten Alu einfach einköpfen kann. Was Höhn unterläuft, ist bitter. Aber wo ist eigentlich der Gegenspieler von Ganvoula!?

22 Zusammenprall: Lorenz und Dursun ziehen in einem Zweikampf nicht zurück und rasseln zusammen. Bochumer Lorenz erwischt es etwas härter und hat dann Nasenbluten.

19 Die Gastgeber führen die Kugel und arbeiten an der nächsten Torgelegenheit. Mittlerweile hat sich die Defensive der Lilien aber auf das linkslastige Angriffsspiel eingestellt und klärt die Hereingaben souveräner als zu Beginn.

17 Die linke VfL-Seite macht Dampf. Schaffen es die Westdeutschen in den Sechzehner, setzt vor allem die Seite um Danny Blum und Danilo Soares immer wieder Akzente.

15 Es bleibt stürmisch! Zwei Tore sind schon gefallen, ein drittes liegt in der Luft. Der VfL macht nach dem schnellen Gegentor offensiv weiter und sichert sich auf der linken Seite eine Eck. Blum bringt den Ball auf den zweiten Pfosten, wo Ganvoula dann an einem Volley scheitert.

13 Tooor für SV Darmstadt 98, 1:1 durch Immanuel Höhn

Eben verschuldet Höhn den Elfmeter, jetzt macht der Darmstädter das 1:1! Höhn und Darmstadt mit der ganz schnellen Antwort: Ein Freistoß von links zischt in den Fünfer und Höhn ist sträflich frei. Der Darmstädter geht hoch und wuchtet den Ball mit Druck gegen Riemann und dann hinter die Linie!

10 Tooor für VfL Bochum, 1:0 durch Silvère Ganvoula

Bochums Torjäger besorgt das 1:0! Silvère Ganvoula wuchtet den Ball kompromisslos in rechte, obere Ecke und beschert seinem VfL die Führung.

8 Es gibt Elfmeter für den VfL Bochum! Bitter für Höhn, der bei der Aktion bereits auf dem Boden kniet und dann mit dem ausgestreckten Arm an den Ball kommt.

7 Handelfmeter für Bochum? Der VAR muss ran! Jetzt knallt Blum den Ball von links mit Zug zum Tor und im Zentrum grätscht Zoller vorbei. Nachdem Zoller verpasst springt Höhn die Kugel sofort danach an den Unterarm. Ist das vielleicht ein Elfmeter? Schiri Rohde geht zum Bildschirm!

6 Nach durchaus wilden Anfangsminuten im verregneten Bochum setzt der VfL nun auf etwas mehr Spielkontrolle und verteilt die Pille in der eigenen Viererkette.

4 Hier ist gleich Tempo drin! Beide wollen aktiv für den Turnaround sorgen und gehen schon in der Anfangsphase sofort mutig zu Werke.

2 Sofort die Riesenchance für den VfL! Ganvoula macht auf der rechten Außenbahn mächtig Tempo und pfeffert den Ball dann mit Schnitt vor die Bude. Pantović springt rein und drückt das Leder mit der Fußspitze dicht am linken Alu vorbei.

1 Abfahrt! Der VfL eröffnet das Spiel in weißen Trikots und trifft in den kommenden 90 Minuten auf orange-blaue Darmstädter.

1 Spielbeginn

Die äußeren Bedingungen sprechen eher für einen harten Abnutzungskampf. In Bochum zeigt der Herbst, was er kann und sorgt für einen verregneten Samstag.

Und jetzt wird es heiß! An das Castroper Straße erklingt bereits die Bochum-Hymne von Grönemeyer und in wenigen Sekunden kommen die Spieler auf das Feld.

Geht es nach den Buchmachern und der Statistik, ist der VfL heute leicht favorisiert. Die Westdeutschen haben den Trend auf ihrer Seite und sind zudem seit vier Ligaspielen gegen Darmstadt ungeschlagen. Wird es ein enges Kampfspiel oder suchen beide Kellerteams die Flucht nach vorn? Bald wissen wir mehr!

Auch für die Lilien geht es heute um gefühlte sechs Punkte. Der SVS ist seit fünf Partien ohne Sieg und rangiert in der Tabelle gerade mal zwei Plätze und Zähler vor dem heutigen Gastgeber. Darmstadt besitzt mit nur sechs erzielten Toren den schwächsten Angriff der Liga und versprüht im gegnerischen Sechzehner zu selten Gefahr. Auch bei der 0:1-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Heidenheim blieb Darmstadt erneut torlos.

Gegner SV Darmstadt reist heute als Tabellen-15. ins Ruhstadion und hat einen alt bekannten Bochumer im Gepäck: Lilien-Trainer Dimitrios Grammozis war sieben Jahren lang beim VfL aktiv. Zeit für alte Freundschaften hat der Grieche im engen Abstiegskampf der 2. Liga aber nicht: „Ich komme jetzt nicht nach Bochum und werde alle freudestrahlend umarmen und liebkosen“, sagte Grammozis unter der Woche.

„Wir haben jetzt zweimal nicht verloren. Wenn wir gegen Darmstadt gewinnen, haben wir eine Riesenmöglichkeit, eine Serie in die andere, positive Richtung zu starten“, erklärte Trainer Thomas Reis auf der Spieltags-PK. Zuletzt holte der VfL zwei Remis nacheinander und sicherte sich gegen Dresden und Sandhausen jeweils einen Zähler. Beim Duell in Sandhausen waren die Westdeutschen zeitweise drückend überlegen, gingen am Ende aber wieder nicht als Sieger vom Feld.

Geht es um Fußball um ganz wichtige Zähler, sprechen die Fachleute immer wieder von sogenannten Big Points. Für den VfL sind diese im heutigen Kellerduell besonders wichtig: Bochum wartet seit sieben Ligaspielen auf den ersten Saisonsieg und will die zuletzt ansteigende Form endlich mit drei Punkten krönen.