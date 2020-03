Halbzeitfazit: Nach dem ersten Durchgang steht es leistungsgerecht 0:0-Unentschieden. Der Start schien vielversprechend, denn bereits nach vier Minuten hatte Danny Blum die Führung auf dem Fuß und verfehlte das Ziel nur um Zentimeter. Im Anschluss fehlte beiden Mannschaften dann aber das Tempo und die nötige Präzision in der Offensive, um gegen die gut organisierten Defensivreihen zu Möglichkeiten zu kommen. Dadurch sind Hochkaräter Mangelware und die beiden Torhüter mussten noch nicht ernsthaft eingreifen. Für den zweiten Abschnitt ist also noch einiges möglich.

In den ersten Minuten haben die Hausherren etwas mehr vom Spiel. Die Gäste haben in Person von Danny Blum aber gezeigt, dass sie jederzeit für Gefahr sorgen können.

Einen langen Schlag aus der Darmstädter Hälfte kriegt Leitsch nicht geklärt. Dadurch kommt Honsak an das Leder und scheitert nur knapp, da sich im letzten Moment noch einer in rot dazwischen schmeißt.

Los geht's! Bochum stößt an und spielt komplett in rot. Darmstadt agiert und blau und weiß.

Schiedsrichter der Begegnung ist Tobias Reichel. Für den 34-Jährigen ist es der 24. Einsatz in der 2. Bundesliga. An den Seitenlinien assistieren ihm Asmir Osmanagic und Tobias Endriß. Vierter Offizieller ist Tobias Fritsch und für den Video-Beweis ist Timo Gerach verantwortlich.

Trotz des kleinen Dämpfers gegen Sandhausen und der guten Form der Hausherren reist der VfL nicht chancenlos an. "Es wird ein hartes Stück Arbeit, aber wenn ich den Glauben nicht hätte, dass wir gewinnen können, bräuchte ich gar nicht erst dort hinzufahren", stellte Thomas Reis klar. Da Nürnberg und Osnabrück gestern Abend bereits verloren haben könnten die Bochumer, im Falle eines Sieges, an beiden Teams vorbeiziehen. Im besten Fall ist sogar ein Sprung bis auf den 11. Platz möglich.

Der VfL Bochum belegt derzeit den 15 Platz. Das liegt allerdings keinesfalls an der Offensive. Mit 40 erzielten Treffern liegt der VfL in der Statistik nur hinter Bielefeld (49) und dem Hamburger SV (46). Allerdings leidet die Defensive unter dem teilweise furios aufspielenden Angriff. Die 45 Gegentreffer bedeuten nämlich nicht nur ein negatives Torverhältnis, sondern auch die schlechteste Defensive der gesamten Liga. Dass es im Abstiegskampf nicht nur um das Tore schießen geht hat Bochum am letzten Spieltag schmerzlich erfahren müssen. Trotz einer 2:0 und einer 4:2-Führung reichte es am Ende nicht für den so wichtigen Dreier. Stattdessen musste sich die Mannschaft von Thomas Reis mit einem 4:4-Unentschieden zufrieden geben.