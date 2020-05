Im Hinspiel setzte sich das damalige Tabellenschlusslicht aus Wehen mit 2:1 gegen den einstigen Tabellenführer durch und fügte dem VfB die erste Saisonniederlage zu. Schäfflers frühe Führung in der dritten Spielminute egalisierte Al Ghaddioui keine acht Minuten später. Anschließend dauerte es nur knapp sieben Minuten ehe wieder Schäffler für den SVWW einnetzte und den Endstand herbeiführte. Die Schwaben scheiterten in der Partie ganze viermal am Aluminium und konnte auch aus 86 Prozent Ballbesitz keinen Profit schlagen.