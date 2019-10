45 Halbzeitfazit

Es bleibt spannend in der Voith Arena: Der VfL Bochum führt nach zwei frühen Toren mit 2:1 in Heidenheim. Die Gäste nutzen eine schwache Anfangsphase der Hausherren gnadenlos aus, Zoller (7.) und Blum (14.) sorgen für die komfortable Auswärtsführung. Dafür musste man lediglich zwei Fehler ausnutzen. Doch das zweite Tor scheint eine Art Wachrüttler gewesen zu sein, Heidenheim findet zunehmend besser zum eigenen Spiel. Im Anschluss an einen Standard gelingt Leipertz (23.) der Anschluss. Glasklare Torchancen entstehen daraufhin nicht, es ist aber noch alles drin. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

43 Starker Pass von Schnatterer, Kerschbaumer fehlen zwei oder drei Schuhgrößen. In der linken Strafraumhälfte muss der Österreicher zusehen, wie die Kugel ins Toraus rollt.

38 Die Hausherren versuchen es 30 Meter vor dem Kasten mit einer Freistoßvariante. Dorsch legt für Schnatterer auf, der Flügelspieler wird geblockt.

35 Vor dem linken Strafraumeck verliert Danilo Soares die Kugel, Heidenheim versucht sie in die Gefahrenzone zu tragen. Schnatterer und Kleindienst machen es aber zu kompliziert.

32 Cristian Gamboa schickt einen harmlosen Distanzschuss ab, die Kugel landet deutlich neben dem linken Pfosten.

32 Das Mittelfeld ist momentan dicht. Deshalb schlagen sich die beiden Teams regelmäßig die langen Bälle zu.

28 Gelbe Karte für Anthony Losilla (VfL Bochum)

Weil der aufgerückte Danilo Soares hinten fehlt, greift Losilla auf dem linken Flügel zum taktischen Foul.

26 Gelbe Karte für Danilo Soares (VfL Bochum)

Billige Nummer: Danilo Soares sieht für eine Schwalbe im Sechzehner Gelb.

26 Übrigens: Nie in ihrer Zweitligageschichte lagen die Heidenheimer so früh mit 2:0 zurück.

23 Tooor für 1. FC Heidenheim 1846, 1:2 durch Robert Leipertz

Heidenheim schließt auf! Marc Schnatterer schlägt eine butterweiche Freistoßflanke von der rechten Seite in die Mitte. Robert Leipertz stiehlt sich davon und springt vor dem Elfmeterpunkt in den Ball. Mit seinem Kopfball ins lange Eck lässt er Manuel Riemann keine Chance.

21 Ein 26-Meter-Freistoß von Sebastian Maier landet direkt in den Armen von Kevin Müller.

19 Schnatterer zirkelt einen Freistoß von der rechten Seite in den Sechzehner. Ganvoula hilft hinten aus und klärt per Kopf.

18 Das ist wirklich ein souveräner Auftritt der Gäste. Man nimmt die Fehler des Gegners dankend an und bewahrt Geduld. Für Heidenheim könnte es heute schwer werden.

14 Tooor für VfL Bochum, 0:2 durch Danny Blum

Bochum baut aus, 0:2! Die Heidenheimer Hintermannschaft verschätzt sich bei einem Einwurf, Maier holt sich die Kugel hinter der Kette. Er umkurvt Griesbeck an der Strafraumbegrenzung, dann legt er quer. Blum muss nur noch den Fuß reinhalten.

13 Heidenheim produziert in der Anfangsphase zahlreiche Fehlpässe. Das sieht den Süddeutschen überhaupt nicht ähnlich.

11 Freistoß für die Hausherren, Schnatterer steht in zentraler Position bereit. Der Experte zieht aus über 30 Metern ab, Danilo Soares lenkt die Murmel neben das Tor.

7 Tooor für VfL Bochum, 0:1 durch Simon Zoller

Da ist das 0:1! Danny Blum hebt das Leder von der linken Seite zwischen die Innenverteidiger, Timo Beermann verliert Simon Zoller völlig aus den Augen. Der Stürmer schraubt sich hoch und nickt gekonnt ins lange Eck ein.

6 Lattentreffer! Danilo Soares flankt butterweich von der linken Seite in die Mitte, Müller kommt raus und verschätzt sich. Janelt schiebt sich vor den Schlussmann und setzt die Kugel per Hinterkopf an den Querbalken.

4 Dorsch lässt sich in die Abwehrkette fallen, erhält den Ball und verliert ihn an Losilla. Ehe es brenzlig wird, korrigiert der junge Heidenheimer seinen Fehler.

1 Auftakt in der Voith Arena! Bochum hat in blauen Trikots angestoßen, Heidenheim läuft in roten Leibchen an.

1 Spielbeginn

Schiedsrichter der Partie ist Michael Bacher. Bei seinem zweiten Saisoneinsatz im deutschen Unterhaus setzt der 28-Jährige auf die Unterstützung von Tobias Fritsch und Johannes Huber an den Seitenlinie, vierter Offizieller ist Lothar Ostheimer. Sollte der Videobeweis benötigt werden, sind Christian Dietz und Steffen Brütting verantwortlich.

An den Seitenlinien sollte man sich heute verstehen, Schmidt und Reis kennen sich aus alten Zeiten. "Wir haben in unseren Jugendzeiten oft zusammengespielt, auch in Nationalmannschaften", erzählt Heidenheims Trainer.

"Die Mannschaft, der ganze Verein, das Umfeld, wir lechzen alle nach einem Dreier", gibt Thomas Reis die Stimmung im Ruhrgebiet wieder. In den Spielen gegen Sandhausen (1:1) und Darmstadt (2:2) konnten Führungen nicht über die Zeit gebracht werden. Auch, weil der entscheidende Treffer einfach nicht fallen wollte. "Wir müssen es über die 90 Minuten gesehen besser machen", so Reis.

Frank Schmidt möchte sich durch einen Heimsieg "auch in dieser Saison weiter stabilisieren." Seine Truppe hat das Potenzial, davon ist Heidenheims Trainer überzeugt. "Wir sind so selbstbewusst, um zu wissen, dass wir den VfL Bochum zu Hause schlagen können. Aber das wird eine Menge Arbeit für uns geben."

Scheinbar waren beide Trainer mit den jüngsten Auftritten ihrer Mannschaft zufrieden. Bei Heidenheim rutscht nach einem 1:1 in Karlsruhe lediglich Marnon Busch in die erste Elf, Robert Strauß (Bank) muss weichen. Auf der anderen Seite schickt Thomas Reis abgesehen von Miloš Pantović (Bank) die Truppe auf den Rasen, die gegen Darmstadt (2:2) punktete. Sebastian Maier übernimmt die Rolle im zentralen Mittelfeld.

Seitdem Thomas Reis in Bochum übernahm, fuhr der VfL drei Remis in Folge ein. Als einziges Team in der 2. Bundesliga warten die Westdeutschen noch auf den ersten Dreier der Saison. Heidenheim ist mittlerweile seit vier Spielen ungeschlagen (zwei Remis, zwei Siege).