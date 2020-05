46 Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Stefan Schimmer

46 Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Robert Leipertz

46 Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Tobias Mohr

46 Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Konstantin Kerschbaumer

46 Weiter gehts im Ruhrstadion! Der VfL spielt unverändert weiter, bei Heidenheim kommen gleich zwei Neue.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Der VfL Bochum führt im ersten Spiel nach der Corona-Pause zur Halbzeit gegen den 1. FC Heidenheim mit 2:0! Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen mit der ersten Chance des Spiels in Führung. Losilla, der gemeinsam mit Tesche im Bochumer Mittelfeld bisher einen starken Job macht, hatte nach einem Fehler von Keeper Müller eingeköpft. Anschließend zogen die Gastgeber sich zurück und überließen dem Tabellenvierten das Spiel. Viel mehr als eine Kopfballmöglichkeit von Leipertz brachten die Gäste aber nicht zustande. Als dann die Heidenheimer Abwehr mal kurz Pause machte, nutzte Jordi Osei-Tutu die Chance, um zu erhöhen. Insgesamt geht das Resultat in Ordnung, da der FCH für einen Aufstiegsaspiranten einfach zu wenig anbietet. Gleich gehts weiter mit Hälfte zwei an der Castroper Straße.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Eine Minute gibts obendrauf und Heidenheim kommt nochmal. Kerschbaumer zieht von links nach innen und findet Kleindienst, der aus 17 Metern abzieht und eine Ecke herausholt. Diese bringt aber nichts ein.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43 Die Hausherren lassen den Ball genüsslich durch die eigenen reihen laufen und werden dabei vom FCH kaum gestört. Offensichtlich hat man sich darauf geeinigt, mit dem 2:0 in die Kabine zu gehen.

40 Seit dem zweiten Treffer ist der VfL hier wieder obenauf. Heidenheim hat ein wenig den Faden verloren und agiert offensiv ziemlich planlos. Momentan verteidigt Bochum den Vorsprung ohne großen Aufwand.

39 Gelbe Karte für Vassilios Lambropoulos (VfL Bochum)

Die erste Gelbe Karte des Tages geht an Lambropoulos. Der Bochumer rückt zu langsam aus der Kette heraus, kommt dann gegen Leipertz zu spät und senst diesen robust um.

36 An der Offensivleistung liegt es nicht, dass der VfL Bochum im Abstiegskampf steckt. Mit dem 42. Saisontor stellt der Revierklub den drittbesten Angriff der Liga. Nur Bielefeld und der HSV haben öfter getroffen.

34 Tooor für VfL Bochum, 2:0 durch Jordi Osei-Tutu

Der VfL legt nach! Robert Žulj legt die Kugel fein links raus in den Lauf von Danilo Soares, der gleich flach nach innen gibt. Heidenheim kann nur unzureichend klären und das Ding fällt dem lauernden Jordi Osei-Tutu vor die Füße. Der Engländer kann sich gegen vier viel zu passive Gegenspieler behaupten und aus 13 Metern platziert unten rechts einschieben.

32 Jetzt kombiniert sich der VfL erstmals zügig nach vorne und nutzt seine Räume. Losilla und Tesche treiben an und bringen auf links Osei-Tutu ins Spiel. Der findet dann am Strafraum erneut Losialla, der zum Schlenzer ansetzt, damit aber nur einen Gegenspieler trifft.

29 Nach einer knappen halben Stunde verzeichnen auch die Gastgeber ihren ersten Eckstoß. Die Hereingabe von Robert Žulj wird aber von der FCH-Defensive problemlos geklärt und die Gäste sind schon wieder im Vorwärtsgang.

27 Wieder darf Busch von rechts flanken und diesmal wird es gefährlicher. Am ersten Pfosten rauscht Leipertz heran und drückt die Pille mit der Stirn knapp am Kasten vorbei.

25 Der Tabellenvierte aus Ostwürttemberg übernimmt mehr und mehr das Kommando. Niklas Dorsch sieht, dass Marnon Busch auf dem rechten Flügel viel Raum hat und schickt seinen Außenverteidiger an die Grundlinie. Die Flanke ist gut, Riemann diesmal aber sicher beim Fausten.

22 Marc Schnatterer holt auf dem rechten Flügel den nächsten Eckball für die Gäste heraus. Jonas Föhrenbach bringt die Kugel ziemlich harmlos an den Fünfer, wo Manuel Riemann scheinbar alles im Griff hat, das Ding aber durch die Finger flutschen lässt! Zu seinem Glück steht hinter ihm aber ein Kollege, der die Situation klärt.

20 Bochum spielt die Führung natürlich in die Karten. Die Elf von Thomas Reis zieht sich nun ein klein wenig weiter zurück und lauert auf gute Umschaltsituationen. In dieser Herangehensweise lauert aber auch eine Gefahr. Schon mehrfach hat der VfL in dieser Saison eine Führung durch zu viel Passivität noch aus der Hand gegeben.

17 Konstantin Kerschbaumer hat im Mittelfeld viel Platz und treibt das Leder bis 30 Meter vor das Bochumer Gehäuse. Mit seinem satten Linksschuss trifft der Heidenheimer dann allerdings nur einen Bochumer Verteidiger.

15 Mittlerweile haben sich die 22 Akteure auf dem Rasen offenbar akklimatisiert und an die neuen Bedingungen gewöhnt. Beide Mannschaften kombinieren gefällig und suchen den Weg nach vorne.

13 Heidenheim zeigt gleich eine Reaktion und verbucht ebenfalls den ersten Abschluss. Kleindiensts Distanzschuss ist aber leichte Beute für Manuel Riemann. Wenig später bringt auch die erste Ecke der Partie den Gästen nichts Zählbares ein.

11 Tooor für VfL Bochum, 1:0 durch Anthony Losilla

Eine Standardsituation führt zur ersten Chance des Spiels. Und zum ersten Tor! Danilo Soares zieht einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld mit links scharf an den Fünfer und findet den Kopf von Anthony Losilla. FCH-Keeper Kevin Müller kommt raus aus seinem Kasten, verfehlt die Kugel aber und Bochums Sechser hat keine Probleme, den Ball in die Maschen zu drücken.

7 Auf der anderen Seite segelt eine Flanke Richtung Schnatterer einmal quer durch den Sechzehner direkt ins Aus. Beide Teams suchen nach wie vor nach der Sicherheit in ihrem Spiel.

5 Robert Žulj schickt mit einem langen Ball den flinken Jordi Osei-Tutu auf die Reise. Der Engländer behauptet sich an der rechten Strafraumkante erfolgreich gegen zwei Heidenheimer, muss dann aber abbrechen, weil niemand mitgekommen ist.

3 Beide Teams beginnen in ungewohnt ruhiger Atmosphäre etwas hektisch und produzieren einige Fehlpässe. Schon früh zeichnet sich ab, dass es vor allem im auf beiden Seiten dicht gestaffelten Mittelfeld heute wohl ordentlich zur Sache gehen wird.

1 Spielbeginn

Auf gehts! Die letzten Töne von Herbert Grönemeyers Stadt-Hymne sind verklungen und Schiedsrichter Florian Heft hat die Partie freigegeben. Bochum kickt heute ganz in schwarz, Heidenheim ist in rot unterwegs.

Langsam aber sicher steigt die Spannung an der Castroper Straße. Zuschauer gibt es wie überall in Deutschlands Stadien keine, dafür aber mehr Möglichkeiten zum Wechseln. Beide Trainer dürfen insgesamt fünfmal tauschen, um den höheren Belastungen der kommenden Wochen gerecht zu werden. Wer kommt mit den speziellen Bedingungen an diesem ersten Corona-Spieltag der zweiten Liga besser zurecht? In zehn Minuten rollt der Ball in Bochum!

Auf der anderen Seite muss Frank Schmidt mit Oliver Hüsing, Denis Thomalla und Maxi Thiel seinerseits drei Akteure ersetzen. Daran ist Heidenheims Cheftrainer allerdings schon gewöhnt, denn er schickt exakt die gleiche Formation aufs Feld, die vor der Corona-Pause mit 3:1 gegen den Karlsruher SC gewann. Tim Kleindienst traf damals doppelt. Der beste Knipser der Gäste (12 Tore) stürmt einmal mehr an der Seite von Routinier Marc Schnatterer.

VfL-Trainer Thomas Reis, der beim Hinspielerfolg in Heidenheim seinen ersten Sieg als Chefcoach einfahren konnte, muss verletzungsbedingt auf Ulrich Bapoh, Danny Blum, Saulo Decarli und Vitaly Janelt verzichten. Im Vergleich zum letzten Spiel vor der zweimonatigen Zwangspause rücken Simon Zoller und Robert Žulj neu in die Startelf. Die beiden sollen gemeinsam mit Jordi Martin Osei-Tutu die Offensive anschieben und Bochums Top-Torjäger Silvère Ganvoula füttern.

Die Formkurve der Gäste zeigte zuletzt nach oben. Aus den letzten fünf Spielen nahm die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt drei Siege und ein Remis mit, nur in Darmstadt gab es Ende Februar eine 0:2-Niederlage. Die Heimmannschaft aus Bochum trotzte den Ostwürttembergern immerhin einen Punkt ab und hat seit drei Spielen nicht mehr verloren. Im direkten Vergleich liegt Bochum mit 5:4 Siegen knapp vorne, zwei Spiele endeten unentschieden. Das Hinspiel gewann Bochum in Heidenheim knapp mit 3:2.

Bochum braucht jeden Zähler im Abstiegskampf, denn es sind nur drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Durch einen Sieg kann es aber auch ganz schnell nach oben gehen, denn bis zu Hannover auf Platz neun sind es nur vier Zähler. Heidenheim fehlen ebenfalls drei Zähler, um dem HSV den dritten Rang streitig zu machen.