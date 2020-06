27 Einwechslung bei Dynamo Dresden: René Klingenburg

27 Auswechslung bei Dynamo Dresden: Dženis Burnić

25 Muss Kauczinski früh wechseln? Burnić wird im Zweikampf mit Prib unglücklich getroffen und muss mehrere Minuten behandelt werden.

22 Korb liegt Dresden: Der 96-Außenverteidiger hat beide Tore der Niedersachsen mit einem Assist vorbereitet und erzielte schon im Hinspiel ein sehenswertes Tor mit einem Seitfallzieher.

20 Die Sachsen wirken schwer verwundert und trauen sich kaum noch aus der eigenen Hälfte. Das Team von Markus Kauczinski muss aufpassen, nicht schon vorzeitig unter die Räder zu kommen.

17 Tooor für Hannover 96, 2:0 durch John Guidetti

"Oh John Guidetti", hallt es durch die leere HDI-Arena, der Schwede macht das 2:0 und jubelt zu seinem Tor-Song! Dynamo ist in der Defensive nicht sortiert und gewährt den Hausherren einfach zu viel Raum. Korb spitzelt den Ball von rechts in den Fünfer, wo Guidetti dann mit Sicherheitsabstand der Gäste locker einnetzt.

15 Dynamo hat nach dem 0:1 mit einigen Ballverluten zu kämpfen und findet nur schwer zurück ins Match. Bei Hannover 96 macht die Doppelspitze Teuchert und Guidetti indes ordentlich Alarm.

13 Wie reagiert der Tabellenletzte auf den frühen Schock? Hannover 96 macht erstmal offensiv weiter und will nachlegen. Nun druckt Guidetti den Ball von rechten Flügel in den hohen Fünfer. Teuchert kommt mit dem Kopf dran, hat jedoch nicht richtig Halt und köpft links vorbei. Dresden derzeit ohne Zugriff!

10 Tooor für Hannover 96, 1:0 durch Marvin Ducksch

Hannover 96 mit der frühen Führung! Korb landet nach einem Ballverlust der Sachsen sofort in den Sechzehner weiter. Ducksch nimmt den Ball am rechten Fünfer-Eck an und schiebt ihn lässig ins kurze Eck ein! Saisontor Nummer neun für Ducksch.

8 96-Stürmer Guidetti hilft bei der Abwehrarbeit aus und schirmt die Kugel mit dem Körper vor Horvath auf der Torauslinie ab.

6 Die Abseitsfalle schnappt zu! Ducksch wird in die Spitze geschickt und steht mit einem Mal frei vor Dynamo-Keeper Broll. Als der 96-Goalgetter gerade bei Torschuss ist, ertönt der Pfiff des Schiedsrichters: Abseits, da SGD-Verteidiger Ballas aufrückt.

4 Nach vier Minuten erhält Hannover 96 die erste Ecke, die Kapitän Prib von links auf den zweiten Pfosten zieht. Am Alu steigt Guidetti in die Luft und drückt das Leder eher ungefährlich über die Latte.

2 Erster Warnschuss der Gäste! Nachdem 96 im Vorwärtsgang zweimal hängen bleibt, betritt auch Dynamo erstmals den gegnerischen Strafraum. Die Kugel landet links bei Hämäläinen, der aus spitzem Winkel klar verzieht.

1 Schiedsrichter Manuel Gräfe bläst in die Pfeife und 96 stößt an! Die Hausherren tragen ihr rotes Heimtrikot, Dynamo gastiert an der Leine in weißen Jerseys.

1 Spielbeginn

Auch Dynamo-Trainer Markus Kauczinski reagiert nach dem verpatzten Kaltstart und nimmt in seiner Startformation sogar sieben Wechsel vor. In Hannover probiert es die SGD heute mit einer komplett neuen Offensive: Sascha Horvath, Patrick Ebert und Marco Terrazzino bilden das offensive Mittelfeld, davor stürmt Alexander Jeremejeff.

Nach der 1:3-Niederlage in Sandhausen nimmt 96-Coach heute Kenan Kocak in seiner Startelf heute gleich fünf Änderungen vor. Neu mit dabei sind: Julian Korb, Jannes Horn, Waldemar Anton, Kapitän Edgar Prib und Topscorer Marvin Ducksch.

Die Gastgeber aus der niedersächsischen Landeshauptstadt dagegen können mit einem Dreier einen großen Sprung in der Tabelle auf Platz 6 machen und sich gleichzeitig der letzten Abstiegssorgen entledigen. Die Tendenz spricht aber nicht für die 96er: Am Wochenende enttäuschten die Hannoveraner beim 1:3 in Sandhausen, zuvor gab es gegen die akut abstiegsbedrohten Karlsruher SC lediglich ein Unentschieden.

Nach fast drei Monaten Pflichtspielpause misslang der Kaltstart der Sachsen im eigenen Stadion trotz guter Leistung gegen den Aufstiegskandidaten VfB Stuttgart. Trainer Markus Kauczinski hofft, dass sein Team gegen Hannover nun besser eingespielt ist, um die ersten Punkte nach der Corona-Pause erspielen zu können. Sechs Punkte fehlen Dynamo auf den Relegationsplatz, wobei Dresden gleich drei Spiele weniger als seine Konkurrenz absolviert hat.