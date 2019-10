Nun nehmen auch die Lila-Weißen am Spiel teil, betätigen sich mit dem Ball am Fuß. Doch auch die Gastgeber benötigen noch Orientierung, um Zielstrebigkeit in Richtung Tor zu entwickeln. So spielt sich das Geschehen vorerst zwischen den Strafräumen ab.

Nach einem freundlichen Tag sind die Temperaturen in Osnabrück bei überwiegend bewölktem Himmel auf zwölf Grad gesunken. Unter dem Flutlicht präsentiert sich der Rasen in guter Verfassung. Und auf den Rängen haben sich 16.000 Zuschauer eingefunden, das Stadion an der Bremer Brücke ist ausverkauft.

Auswärts ist der DSC sogar seit annähernd sieben Monaten ungeschlagen. Einst im März bezogen die Arminen beim 1:5 in Köln gewaltig Prügel. Seither allerdings hat man in der Fremde in neun Pflichtspielen nicht mehr verloren, feierte inklusive DFB-Pokal zuletzt vier Siege in Folge – so auch in Regensburg (3:1), in Hannover (2:0) und in Wiesbaden (5:2).