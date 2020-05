29 Hartherz passt nicht auf und wird von Ajdini vernascht, der zwar rechts in den Strafraum eindringen kann, allerdings erneut keine Anspielstation hat. Will der VfL etwas Zählbares aus der SchücoArena entführen, müssen die Lila-Weißen so langsam aber sicher zumindest bei eigenem Ballbesitz mal offensiver umschalten, anstatt stur die defensive Grundordnung zu wahren.

28 Der VfL presst nach wie vor frühestens in der eigenen Spielhälfte. Das hat zur Folge, dass Bielfeld seit inzwischen drei Minuten die Kugel in den eigenen Hinterreihen zirkulieren lässt. Das raubt dem Match in dieser Phase jedwede Attraktivität.

25 Es wirkt so, als wolle die Arminia die Gäste ein Stück weit aus der Reserve locken. Die Hausherren nehmen das Tempo etwas raus und lauern auf Umschaltmomente.

22 Den fälligen Freistoß zieht Niklas Schmidt aufs kurze Eck. Wären Fans im Stadion, wäre vielleicht kurz ein Torjubel zu hören gewesen. Die Kugel geht tatsächlich allerdings nur ans Außennetz. Der Schiedsrichter entscheidet fälschlicherweise auf Eckball. Der nächste ruhende Ball ist dann aber zu scharf aufs Tor gezogen. Stefan Ortega kann die Kugel problemlos aus der Luft pflücken und die Situation damit entschärfen.

20 Gelbe Karte für Cédric Brunner (Arminia Bielefeld)

Brunner legt ca. 24 Meter vor dem eigenen Tor seinen Gegenspieler ungestüm um. Das zieht eine klare Gelbe Karte nach sich, die folgeschwer ist. Der Schweizer fehlt nächste Woche in Hamburg.

20 Die Mannschaft von Uwe Neuhaus will nun die Gunst der Stunde nutzen, um nachzulegen. Osnabrück schwimmt ein wenig und ist bemüht, die Schockstarre abzuschütteln.

17 Tooor für Arminia Bielefeld, 1:0 durch Fabian Klos

Der Gefoulte tritt selbst an und verwandelt den Elfmeter eiskalt zur 1:0-Führung. Nach kurzem Anlauf wartet er, ehe Philipp Kühn in die rechte Ecke springt, um das Spielgerät dann locker mittig links einzuschieben. Es ist bereits das 17. Saisontor des DSC-Stürmers.

16 Elfmeter für Bielefeld! Klos dringt in den gegnerischen Strafraum ein. Van Aken macht das extrem ungeschickt und stellt den Körper rein. Ein klarer Strafstoß.

15 Assan Ceesay arbeitet sich sehenswert nach vorne und lässt Joakim Nilsson stehen. Dann fehlt allerdings die Anspielstation. Die Lila-Weißen behalten ihre defensive Grundordnung auch bei Ballbesitz bei.

12 Nach dem fälligen ruhenden Ball aus dem Zentrum landet die Kugel auf dem rechten Flügel bei Bashkim Ajdini, der den Ball scharf und flach in den Sechzehner schlägt. Keiner seiner drei nachgerückten Mannschaftskameraden erreicht diese Hereingabe allerdings. Es ist dennoch die erste Annäherung der Gäste, die so langsam aber sicher in diesem Geisterspiel ankommen.

11 Prietl langt gegen Schmidt ordentlich zu. Der Unparteiische Harm Osmers belässt es allerdings bei einer mündlichen Verwarnung.

9 Ganz anders agiert die Truppe von Uwe Neuhaus. Der dreimalige Zweitligameister geht aggressiv ins Gegenpressing. Die Attacken von Klos und Seufert auf die ballführende Defensive der Osnabrücker zwingen diese immer wieder zu weiten Bällen nach vorne, die keine Abnehmer finden. So erobert Bielefeld den Ballbesitz stets rasch zurück.

6 Der VfL Osnabrück überlässt den Hausherren das Spiel. Der Tabellenführer nimmt die Rolle dankend an und sucht den Zug zum gegnerischen Tor. Bislang steht die umstrukturierte Defensive des Drittliga-Aufsteigers allerdings sehr gut. Trotz eher tiefem Pressing kommen die Blauen nicht zwingend ins gegnerische Drittel hinein.

3 Yabo erläuft sich einen weiten Diagonalball über knapp 60 Meter, kann die Kugel von der gegnerischen Grundlinie aus aber nicht mehr entscheidend ins Zentrum bringen. Der Ball landet im Toraus.

1 Der Ball rollt wieder in Bielefeld. Die Hausherren treten in ihren gewohnten blauen Trikots mit den schwarzen Hosen an, während die Gäste aus Osnabrück heute komplett in Weiß gekleidet sind. Lediglich die Stutzen sind im markanten Lila der Vereinsfarben gehalten.

1 Spielbeginn

Die Vereinshymne der Blauen läuft, während beide Teams nach und nach den Rasen der SchücoArena betreten. In wenigen Augenblicken kann der Unparteiische Harm Osmers das Derby zwischen Arminia Bielefeld und dem VfL Osnabrück freigeben.

Dabei steht der VfL durchaus unter Zugzwang. Nachdem Mitaufsteiger Karlsruhe gestern einen Dreier feierte, beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz nur noch zwei Zähler. Umso wichtiger, dass die Lila-Weißen mit einer wiedererstarkten Defensive aus der unfreiwilligen Pause kommen. In den beiden letzten beiden Ligaspielen gegen St. Pauli und Wiesbaden kassierten die Osnabrücker insgesamt neun Gegentore. Entsprechend stark fällt die Rotation aus. Mit Joost van Aken, Marc Heider, Bashkim Ajdini, Ulrich Taffertshofer und Assan Ceesay rücken gegenüber dem letzten Pflichtspiel fünf neue Gesichter in die Startelf.

Nach acht Zweitligapartien in Serie ohne Dreier steht das Auswärtsspiel der Mannschaft von Daniel Thioune nicht unter dem allerbesten Stern. Zumindest aber letzte Aufenthalt der Lila-Weißen auf der nahe gelegenen Alm verlief erfreulich. Das letzte Gastspiel am 9. August 2014 gewann der amtierende Drittligameister mit 2:1. Es war allerdings der einzige Derbysieg unter den letzten elf Duellen beider ostwestfälischer Teams.

Apropos Voglsammer: Eines seiner zehn Ligatore erzielte er in der laufenden Saison gegen den heutigen Gast aus Osnabrück. Beim 1:0-Auswärtserfolg im Hinspiel an der Bremer Brücke war es gar der goldene Treffer des Spiels.

Der Tabellenführer geht durchaus gestärkt aus der Pause hervor. Zur Saisonhalbzeit noch prognostizierten nicht wenige der Arminia einen Einbruch in der Rückrunde, weil sich mit Andreas Voglsammer ein Leistungsträger schwer verletzte. Tatsächlich sitzt der 28-Jährige heute aber erstmals wieder auf der Bank. Das festigt natürlich die Aufstiegsambitionen des Teams, das nur zwei der 25 Ligapartien bislang verloren hat.

Vor der "Corona-Pause" geriet der VfL Osnabrück in eine sportliche Krise und konnte bisher kein Spiel im Kalenderjahr 2020 gewinnen. Nach einer starken Hinrunde ist der Vorsprung auf den Relegationsplatz auf nunmehr vier Zähler geschmolzen. Kann nun, ausgerechnet im nahen Bielefeld und gegen den Spitzenreiter, die Kehrtwende vollzogen werden?

Die Arminia aus Bielefeld ist mit 51 Punkten insgesamt und einem Vorsprung von derer sechs auf den Tabellenzweiten VfB Stuttgart Spitzenreiter in Deutschlands zweitstärkster Liga. In diesem Jahr sind die Ostwestfalen noch ohne Niederlage und nehmen damit voll Kurs in Richtung erster Bundesliga.