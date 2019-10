62 Wieder der VfL: Blum ist Abnehmer eines Eckballs von der rechten Seite. Zwischen Elfmeterpunkt und Fünfmeterraum steht er völlig frei, kriegt aber nicht genügend Druck hinter seinen Kopfstoß. Uphoff steht gut und nimmt den Versuch im Nachfassen auf.

59 Ein sattes Pfund! Losilla feuert aus mittigen 22 Metern das Leder mit Volldampf auf den Kasten. Dabei hat er nicht genug Zielwasser getrunken - drüber.

58 Seit dem vergebenen Strafstoß haben die Badener den Faden ein wenig verloren. Zwar werden sie nicht an die Wand gespielt oder leisten sich eklatante Fehler. Jedoch scheint der Offensivmotor ein bisschen zu stocken.

55 Eigentlich eine brauchbare Gelegenheit für die Hausherren. Nach Vorbarbeit von Blum von links hat Maier aus 18 Metern freie Schussbahn. Sein Abschluss saust allerdings über den Querbalken.

52 Gelbe Karte für Damian Roßbach (Karlsruher SC)

Von vorne grätscht Roßbach Zoller weg. Dafür sieht er Gelb.

50 Weiter geht's mit dem Sport-Club. Wanitzek, der glücklicherweise weitermachen kann, rast durchs Mittelfeld und probiert es aus zentralen 23 Metern. Mit diesem Flachschuss hat Riemann aber wenig Probleme.

49 Elfmeter verschossen von Marc Lorenz, Karlsruher SC

Riemann macht seinen Fehler wieder wett! Marc Lorenz haut den Elfer nach unten links, doch der Schlussmann ist genau dorthin unterwegs und entschärft dieses Ding. Gut gehalten.

47 Strafstoß für den KSC! Wanitzek wird nach links in den Sechzehner geschickt, Riemann kommt sehr weit raus. Der Keeper trifft den 26-Jährige leicht am Fuß, der geht daraufhin zu Boden und muss nun auch behandelt werden. Augenscheinlich ist da etwas mehr passiert.

46 Mit einem Wechsel geht es in die zweite Hälfte. Schwartz ersetzt Choi durch Groiß.

46 Einwechslung bei Karlsruher SC: Alexander Groiß

46 Auswechslung bei Karlsruher SC: Kyoung-rok Choi

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Nein, jetzt ist erstmal Pause. In einem rassigen Match führt der VfL Bochum gegen den Karlsruher SC mit 3:2. Dabei begannen die Gäste druckvoller und gingen früh in Front, ehe die Unabsteigbaren im Gegenzug ausglichen. In der Folge ging es Schlag auf Schlag: Fröde flog innerhalb weniger Sekunden vom Platz, wobei inzwischen fraglich ist, ob sein Klatschen wirklich als höhnischer Applaus zu bewerten ist. Trotzdem erzielte der KSC das 2:1, das nur acht Minuten halten sollte. Dann traf Blum per Elfmeter nach Einsatz des VAR - auch das ist wohl keine richtige Entscheidung gewesen, vor dem Foul stand Ganvoula anscheinend im Abseits. Gamboa legte das 3:2 oben drauf. Seitdem geht es hin und her, ohne, dass es die klare Möglichkeiten gibt. Aus neutraler Sicht ein überragendes Spiel. Im zweiten Durchgang ist noch alles drin. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Geht hier vor der Halbzeit noch etwas? Zurzeit sind es wiederum die Süddeutschen, die dem Spiel etwas mehr von ihrem Stempel aufdrücken. Es mangelt aber an der klaren Chance.

42 Den fälligen Freistoß tritt Wanitzek mit Schnitt direkt aufs Gehäuse. Riemann geht sicherheitshalber mit den Fäusten dran und bereinigt die Situation weitestgehend.

40 Gelbe Karte für Cristian Gamboa (VfL Bochum)

Gamboa muss seinen Gegenspieler auf der rechten Defensivseite zu Boden reißen. Gelb.

38 Da wird es wieder gefährlich: Janelt drischt eine Gordon-Abwehr aus 20 Metern halblinker Position direkt aufs Tor. Wanitzek schmeißt sich in die Flugbahn und fälscht eklig ab. Nur knapp düst das Rund am linken Pfosten vorbei. Die folgende Ecke verpufft.

37 Es scheint, als nehme sich das Duell eine kurze Verschnaufspause. Zwar drücken die Hausherren weiter nach vorne, aktuell machen die Badener aber hinten dicht. Nach zwei Hütten in kürzester Zeit und der Unterzahl nicht verwunderlich.

34 Was für eine Wahnsinnsbegegnung! Tore fallen beinahe im Fünf-Minuten-Takt, zudem wird die Geschichte hier mit einem Platzverweis, dem VAR-Einsatz und Pfostentreffern garniert. Von diesem Doppelschlag muss sich der Sport-Club nun erstmal erholen. Aber die Reis-Elf will jetzt mehr.

31 Tooor für VfL Bochum, 3:2 durch Cristian Gamboa

Es geht irre weiter, 3:2! Erst erwischt Ganvoula mit einer Hereingabe von der linken Seite mit dem rechten Fuß den rechten Pfosten. Zuvor flogen alle potenziellen Abnehmer am Ball vorbei. Den Abpraller hämmert der aufgerückte Gamboa aus halbrechten neun Metern unten ins rechte Eck. Uphoff kann nur zuschauen.

29 Tooor für VfL Bochum, 2:2 durch Danny Blum

Blum tritt zu seinem dritten Elfer diese Saison an und knipst auch zum dritten Mal. Wie bei den beiden Versuchen zuvor in dieser Spielzeit entscheidet er sich für die untere linke Eck. Uphoff hat die richtige Richtung, lässt die Kirsche aber unter dem Körper durchrutschen.

28 Elfmeter für Bochum! Nach einem Abpraller von Ganvoula in Richtung Sechzehnerkante geht Janelt gegen Gordon zu Boden. Zunächst geht es weiter, dank des VAR gibt es aber zu Recht den Strafstoß. Der Abwehrmann stieg dem Mittelfeldakteur klar auf den Fuß.

27 Etwas weniger als eine halbe Stunde ist durch, wir sehen ein richtiges interessantes und spannendes Match. So kann es aus neutraler Sicht sehr gerne weitergehen.

24 Die Westfalen wollen wieder direkt kontern: Maier zieht aus halblinken 15 Metern ab, dabei rutscht ihm der Schuss leicht über den Schlappen. Ohne, dass Ganvoula am zweiten Pfosten noch rankommt, rauscht die Murmel rechts vorbei.

21 Tooor für Karlsruher SC, 1:2 durch Kyoung-rok Choi

Den Aufsteiger kümmert das aber so gar nicht - 1:2! Roßbach entwischt seinem Bewacher auf dem linken Flügel und bedient den rechts in der Box einlaufenden Choi perfekt. Seine flache Flanke schiebt der Südkoreaner locker aus zentraler Position und fünf Metern ein.

19 Diese Partie hält bisher unglaublich vieles von einem tollen Fußballspiel. Zwei schnelle Tore, ein Pfostentreffer und ein Platzverweis. So wird es für die Badener nun natürlich ungleich schwerer, Zählbares mitzunehmen. Mal schauen, wie sich die Nummer hier weiter entwickelt.

17 Gelb-Rote Karte für Lukas Fröde (Karlsruher SC)

Was für eine saudämliche Aktion von Fröde! Erst sieht er für ein Foul gegen Danilo Soares Gelb, dann applaudiert er Schiedsrichter Winter hinterher und bekommt direkt den zweiten gelben Karton. In Summe macht das Gelb-Rot.

16 Gelbe Karte für Lukas Fröde (Karlsruher SC)



15 Nicht gut von Choi. Im Zusammenspiel mit Thiede dringt der 24-Jährige aussichtsreich über rechts in den Strafraum ein. Dort versucht er, einen Bochumer auszuwackeln, tanzt aber nur sich selbst aus.

12 Gelbe Karte für Danny Blum (VfL Bochum)

Blum hält gegen Fröde den Fuß drüber und wird früh verwarnt.

11 Pfosten! Es geht rauf und runter! Jetzt ist es wieder Hofmann, der eine Flanke von links per Flugkopfball aus leicht halblinken acht Metern an die linke Längsstänge knallt. Das hätte auch das 1:2 sein können.

10 Tooor für VfL Bochum, 1:1 durch Saulo Decarli

Die direkte Antwort des VfL! Wieder ist es eine Ecke, die den Erfolg bringt. Diesmal ist es Maier, der die Pille nach innen zirkelt. Ohne große Gegenwehr darf sich Decarli aus zentralen sieben Metern zum Kopfball positionieren und ihn auf Brusthöhe in die Maschen nicken. Hier sieht Thiede in der Defensivarbeit nicht so gut aus.

8 Tooor für Karlsruher SC, 0:1 durch Philipp Hofmann

Was auch sonst? Karlsruhe trifft nach einem Standard! Einen Eckstoß von links tritt Marc Lorenz hoch ins Zentrum. Neun mittige Meter vor dem Kasten schüttelt Hofmann Decarli ab, der nicht glücklich aussieht. Sein Schädelstoß landet perfekt im halbhohen linken Eck. Keine Chance für Riemann.

7 Die ersten Augenblicke gehören klar dem KSC. Immer wieder geht es über die linke Außenbahn ins letzte Drittel, dort wird mit hohen Flanken vor allem Hofmann gesucht.

4 Nach vier Minuten haben wir die erste gute Gelegenheit! Von links saust eine Flanke in die Mitte des Bochumer Sechzehnmeterraums. Choi setzt sich ungefähr am Elfmeterpunkt durch, drückt die Kugel per Kopf aber aus der Rückwärtsbewegung heraus knapp links vorbei.

1 Auf geht's an der Castroper Straße.

1 Spielbeginn

Schiedsrichter des heutigen Kräftemessens ist Nicolas Winter. Der 27-jährige Referee aus Scheibenhardt in Rheinland-Pfalz pfeift seine zweite Partie in der 2. Bundesliga überhaupt, seit vier Jahren ist er dagegen fester Bestandteil der 3. Liga. Sein Debüt feierte er beim Match zwischen Heidenheim und Holstein Kiel (3:0). An den Seitenlinien assistieren ihm Wolfgang Haslberger und Lothar Ostheimer.

57 Mal standen sich beide Vereine in ihrer Historie bislang gegenüber. Dabei spricht die Bilanz mit 21 Siege und 22 Remis zu 14 Niederlagen für die Westdeutschen. Der letzte Erfolg für eine Mannschaft im direkten Duell liegt dabei bereits vier Jahre zurück (3:0 für den Sport-Club 2015/2016). Vor dessen kurzzeitiger Abstinenz im deutschen Unterhaus begegneten sich Bochum und Karlsruhe zuletzt 2016/2017. Beide Aufeinandertreffen endeten 1:1.

“Gut genutzt“ habe laut KSC-Übungsleiter Alois Schwartz seine Mannschaft die Länderspielpause. “Wir haben beim 0:1 im Test gegen den SC Freiburg eine gute Leistung gezeigt. Ich bin froh, dass gegen den FC Kirrlach quasi alle Stürmer getroffen haben“, so der Fußballlehrer, der damit auf das beim Stande von 8:1 für eine Truppe abgebrochene zweite Testspiel verweist. Entsprechend positiv gestimmt geht er die kommende Herausforderung an: “Wir fahren gut gerüstet nach Bochum“.

Im selben Zeitraum, in dem Reis beim VfL auf der Bank sitzt, fuhren auf der Gegenseite die Badener keinen einzigen Sieg ein. Drei Unentschieden in Serie (1:1 beim 1. FC Nürnberg; 1:1 gegen den 1. FC Heidenheim; 1:1 beim SV Darmstadt 98) ließen den Kontakt ans obere Drittel der Tabelle ein wenig abreißen. Sechs Zähler fehlen momentan auf den Relegationsrang, der allerdings auch nicht Ziel des Aufsteigers sein dürfte. Die letzten drei Positionen sind dagegen noch vier Punkte entfernt.

Blicken wir kurz auf die Aufstellungen beider Mannschaften. Während die Hausherren frei nach dem Motto “Never change a winning team“ keine Veränderung vornehmen, gibt es bei den Gästen deren drei. Grozurek (Grippe), Groiß und Carlson (beide Bank) werden durch Choi, Roßbach und Fröde ersetzt.

Reis selbst umreißt seine Pläne für die heutige Aufgabe ziemlich klar: “Wir wollen nachlegen und im Flow bleiben. Das haben sich unsere Zuschauer verdient“. Dass es unter der Leitung des 46-Jährigen besser als unter seinem Vorgänger Robin Dutt läuft, bleibt auch seinen Spielern nicht verborgen. “Viel Spaß“ werde in den Trainingseinheiten geboten, betont Abwehrmann Decarli, der gleichzeitig die „hohe Intensität“ hervorhebt: “Ich finde, dass alle Spiele, die wir mit ihm absolviert haben, ordentlich waren. Von Woche zu Woche schaffen wir es, neue Impulse auf den Rasen zu bringen“.

Ganz langsam aber sicher zeigt die Bochumer Leistungskurve in die richtige Richtung. Seit Neu-Trainer Thomas Reis zum sechsten Spieltag das Zepter übernahm, gab es drei Remis (2:2 gegen die SG Dynamo Dresden; 1:1 beim SV Sandhausen; 2:2 gegen den SV Darmstadt 98) und zuletzt den ersten Dreier der aktuellen Spielzeit (3:2 beim 1. FC Heidenheim). Trotzdem ist die Lage mit nur acht Punkten und Platz 16 weiterhin unbefriedigend.