30 Auf der anderen Seite bleibt den Schwaben bei gut zugestellten Räumen wieder einmal nur der Versuch aus der Distanz. Badstubers Flachschuss aus 24 Metern stellt Heuer Fernandes nicht vor ein unlösbares Problem. Der Rückhalt der Norddeutschen ist rechtzeitig unten und wehrt den Schuss souverän ab.

29 Vagnoman setzt sich auf der rechten Seite durch und bringt von der Grundlinie aus das Spielgerät nach innen, das allerdings sämtliche mitgelaufenen Spieler verfehlt.

28 Der Hamburger SV macht seine Sache bislang ausgesprochen gut. Die Truppe von Dieter Hecking lässt im eigenen Drittel fast nichts anbrennen und geht bei eigenem Ballbesitz sehr überlegt und vorsichtig nach vorne. Dem VfB fehlt die zündende Idee.

25 Jetzt muss Daniel Heuer Fernandes allerdings erstmals eingreifen. Silas Wamangituka feuert aus 21 Metern einen strammen Schuss aufs lange Eck ab. Der Rückhalt der Rothosen streckt sich und lenkt das Spielgerät zur Ecke, die zwar nicht ungefährlich ist, letztlich aber nichts einbringt.

25 Förster setzt sich links durch und kann eine Flanke in den Sechzehner bringen. Einerseits fehlt dieser Hereingabe aber jedwede Präzision und andererseits sind nur zwei Mannschaftskameraden mitgekommen. Die Kugel landet bei Letschert, der klären kann.

22 Noch kommt von den Hausherren offensiv praktisch nichts. Dabei kündigte Pellegrino Matarazzo vor der Partie an, gegen die Norddeutschen "All In" gehen zu wollen. Bislang ist davon noch nichts zu sehen. Auch, weil die Gäste sehr kompakt stehen und das Zentrum beherrschen.

19 Beinahe das 2:0. Nach Zweikampf zwischen Badstuber und Jatta landet die Kugel erneut mehr oder minder glücklich bei Pohjanpalo, der es aus 17 Metern direkt machen muss. Nur knapp rollt die Kugel links am Pfosten des VfB-Tors vorbei.

16 Tooor für Hamburger SV, 0:1 durch Joel Pohjanpalo

Und genau diese Ecke bringt den HSV mit 1:0 in Front. Am kurzen Pfosten gewinnt Nicolás González zwar das Kopfballduell, leitet den Ball aber unglücklich in Richtung des zweiten Pfostens weiter, wo Joel Pohjanpalo im Stil eines Torjägers auf genau eine solche Gelegenheit lauert. Aus sechs Metern nickt der Finne am chancenlosen Kobel vorbei zum Führungstreffer ein.

15 Hunt versucht es einfach mal aus der Distanz und knallt das Leder aus 25 Metern in Richtung VfB-Kasten. Das abgefälschte Geschoss zwingt Kobel zum Eingreifen. Der Stuttgarter Rückhalt lenkt das Spielgerät über den Querbalken zur Ecke.

13 Jetzt spielt auch Routinier Aaron Hunt einen Fehlpass, der dem VfB einen Einwurf beschert. Beiden Teams ist anzumerken, um wie viel es in diesem Match zwischen dem Zweiten und Dritten der aktuellen Tabelle geht. Beide wissen, dass eine Niederlage heute Abend verboten ist. Der Qualität des Spiels steht diese Tatsache im Moment allerdings leider im Weg.

10 Nach einem Fehlpass von Stenzel wird es dann erstmals in der Partie gefährlich. Der VfB-Spieler legt für Dudziak auf, der den besser postierten Harnik sieht. Beim hohen Ball bekommt dieser allerdings weder Präzision noch Druck in den Kopfball aus ca. acht Metern, den Kobel sicher aus der Luft pflückt.

9 In einer taktisch geprägten Anfangsphase beschnuppern sich die beiden einstigen Bundesligisten nach wie vor intensiv, tauchen allerdings noch nicht gefährlich vorm Tor des Gegners auf.

6 Timo Letschert wird nicht attackiert und kann aus dem rechten Halbfeld ungestört einen steilen Ball in Richtung der linken Torlinie schlagen. Bakery Jatta startet im perfekten Moment, allerdings ist das Zuspiel zu lang. Der 21-Jährige kommt nicht mehr dran. Abstoß.

4 Auch die Schwaben wagen sich erstmals mutig nach vorne. Nicolás González schlägt eine starke Flanke aus dem linken Halbfeld hoch in den Strafraum. Daniel Heuer Fernandes passt allerdings auf und fängt das Leder sechs Meter vor dem eigenen Kasten ab, ehe der lauernde Philipp Förster an den Ball kommt.

2 Jeremy Dudziak marschiert die rechte Angriffsseite entlang. Seine Flanke in den Sechzehner geht allerdings ins Leere.

1 Der Ball rollt in Stuttgart. Die Hausherren treten heute fast komplett in Schwarz an. Lediglich auf der Brust ist ein dicker roter Querstreifen. Die Gäste aus Hamburg sind ganz in Weiß gekleidet. Auf der rechten Seite der Auswärtstrikots unterstreicht ein blauer und schwarzer Längsstreifen die Vereinsfarben des sechsmaligen Deutschen Meisters.

1 Spielbeginn

Seit dem Re-Start der beiden höchsten deutschen Spielklassen fand in jedem Stadion der 36 beteiligten Teams bislang ein Geisterspiel statt. Außer in Stuttgart, wo die Geister-Heimpremiere heute Abend ansteht. In wenigen Augenblicken kann es losgehen. Spieler und Schiedsrichtergespann sind schon da.

Auswärts war übrigens für die Norddeutschen in Stuttgart schon länger nichts mehr zu holen. Der letzte Dreier beim VfB glückte dem HSV vor mehr als sieben Jahren im März 2013...

Es ist übrigens bereits das dritte Aufeinandertreffen der beiden einstigen Bundesligisten in der laufenden Saison. Im denkwürdigen Hinspiel entzauberte der Dino die Schwaben zuhause mit 6:2. Gerade einmal drei Tage später standen sich beide Teams dann allerdings erneut im DFB-Pokal gegenüber. Nachdem es nach der regulären Spielzeit im Volksparkstadion 1:1-Remis stand, schoss Hamadi Al Ghaddioui in der 114. Minute den goldenen Siegtreffer. 1:1 lautete übrigens auch das Resultat beim letzten HSV-Gastspiel in der Mercedes-Benz-Arena im März 2018. Damals spielten beide Teams noch eine Klasse höher.

Dieter Hecking vertraut im Kern der Truppe, die am Wochenende zuhause gegen Tabellenführer Arminia Bielefeld das 0:0 einfuhr. Lediglich Sonny Kittel bekommt als frischgebackener Papa eine kurze Pause und ist gar nicht erst mit der Mannschaft in die baden-württembergische Landeshauptstadt gereist. Für ihn startet heute Abend Bakery Jatta auf der linken Angriffsseite.

Damit es mit dem ersten Dreier nach dem Re-Start klappt, wechselt Pellegrino Matarazzo übrigens auf drei Positionen. Zwei Wechsel sind allerdings notgedrungen. Daniel Didavi und Atakan Karazor fehlen heute gesperrt. Für sie beginnen Orel Mangala und Silas Wamangituka. Außerdem bleibt im Angriff der ehemalige deutsche Nationalspieler Mario Gomez für Hamadi Al Ghaddioui draußen.

Etwas geringer mag der Druck am Donnerstagabend für den HSV sein, weniger richtungsweisend das Spiel jedoch wohl kaum. Verlieren ist verboten, will man Rang zwei verteidigen. Doch nur mit einem Sieg bleibt man zumindest in Sichtweite von Spitzenreiter Bielefeld. Wenn die Elf von Dieter Hecking auch in Stuttgart hingegen wieder nur ein Remis schafft, könnten die Arminen am Ende der eigentliche Sieger dieses Duells der Superlative in Liga 2 sein - und schon mal den Sekt kaltstellen, den man sowohl in Stuttgart wie in Hamburg eigentlich fest eingeplant hat.

Nur wenige Teams sind nach dem Re-Start der Liga bescheidener aus den Startlöchern gekommen als die beiden Bundesliga-Urgesteine. Während der HSV gegen Fürth und Bielefeld aber immerhin noch zwei Zähler erringen konnte, ging beim VfB alles in die Hose. Nach den beiden bitteren Niederlagen gegen Wehen Wiesbaden und Kiel stehen die Schwaben nun unter Druck, um den HSV im Kampf um einen direkten Aufstiegsplatz nicht auf vier Zähler davon ziehen zu lassen. Und in ihrem Nacken können sie in Stuttgart auch noch den Atem der Konkurrenz aus dem eigenen Bundesland spüren: Heidenheim ist vor diesem Spieltag auf nur einen Punkt herangerückt. Ein Sieg in diesem absoluten Spitzenspiel ist also Pflicht!