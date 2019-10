52 Tooor für Holstein Kiel, 2:1 durch Janni-Luca Serra

Serra bügelt seinen Fehler wieder aus!

51 Mühling bringt einen Freistoß von der linken Außenbahn mit viel Effet vor den langen Pfosten. Das Spielgerät setzt einmal auf und fliegt an Freund und Feind vorbei ins rechte Toraus.

49 Gelbe Karte für Silvère Ganvoula (VfL Bochum)

Der Torschütze arbeitet im Mittelkreis gegen Schmidt zu sehr mit den Armen und bringt den Kieler Abwehrmann dadurch unsanft zu Fall. Er kassiert seine fünfte Gelbe Karte in dieser Saison und fehlt damit im nächsten Spiel gegen Nürnberg.

48 Weder Ole Werner noch Thomas Reis haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

46 Weiter geht's im Holstein-Stadion! Eine halbe Stunde lang kam das Duell zwischen KSV und VfL trotz des frühen Führungstreffers unspektakulär daher, da es wenige Strafraumszenen gab. Die jüngste Viertelstunde sorgte dann für einige Aufreger. Zu loben ist Schiedsrichter Gerach, der die knifflige Entscheidungen allesamt korrekt gelöst hat.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

1:1 steht es nach 45 Minuten zwischen der KSV Holstein und dem VfL Bochum. Die Störche nutzten durch Lee in der 9. Minute ihre erste Gelegenheit, um Gästekeeper Riemann zu überwinden. Sie blieben auch in der Folge die aktivere Mannschaften, erarbeiteten sich gegen offensiv harmlose Gäste jedoch nur zwei weitere Abschlüsse mittlerer Qualität. Die Reis-Truppe wurde erst nach einer halben Stunde etwas aktiver. Den schmeichelhaften Ausgleichstreffer bekam sie dann auf dem Silbertablett serviert: Der sich aufwärmende Ersatzspieler Eberwein stoppte den Ball nach Ganvoulas Schuss, bevor dieser den Strafraum verlassen hatte. Die regeltechnisch korrekte Folge nach Hinweis auf den Sachverhalt durch den VAR: Strafstoß. Den verwandelte Ganvoulas sicher (38.). Die Norddeutschen hätten in der Nachspielzeit nach Soares‘ Foul an Öczan ebenfalls per Elfmeter antworten können, doch Serra scheiterte an Riemann. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Gelbe Karte für Jonas Meffert (Holstein Kiel)

Meffert agiert gegen Weilandt im Mittelfeld mit offener Sohle.

45 Elfmeter verschossen von Janni-Luca Serra, Holstein Kiel

Serra lässt die große Chance zur erneuten Führung ungenutzt! Der Angreifer will unten links einschieben, doch Riemann hat sich für die richtige Seite entschieden und pariert.

45 Nun bekommen die Störche einen Elfmeter zugesprochen! Nach hoher Hereingabe von der rechten Angriffsseite erwischt Soares Özcan unweit des Elfmeterpunkts mit einem hohen Bein am Oberkörper. Eine klare Sache!

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Durchgang eins wird um 180 Sekunden verlängert.

44 Kiel hat das Gegentor noch nicht wirklich verdaut. Bochum bleibt im Großen und Ganzen jedoch harmlos, sodass alles auf ein Unentschieden zum Pausentee hindeutet.

41 Kiel schenkt dem VfL also den Ausgleichstreffer und fällt dadurch in der Live-Tabelle auf Rang zwölf zurück. Die Gäste bleiben auf dem Relegationsplatz.

38 Tooor für VfL Bochum, 1:1 durch Silvère Ganvoula

Ganvoula bestraft den dummen Fehler eiskalt! Der Angreifer befördert das Spielgerät wuchtig und präzise in die flache rechte Ecke. KSV-Keeper Gelios ist machtlos.

38 Gelbe Karte für Michael Eberwein (Holstein Kiel)

Eberwein ist derjenige Ersatzspieler, der seinem Team einen Bärendienst erweist.

38 Es gibt einen kurios zustandegekommenen Strafstoß für Bochum! Nach Ganvoulas erwähntem Schuss hat einer der sich eitlich hinter dem eigenen Tor aufwärmenden Kieler das Spielgerät vor dem Überqueren der Torlinie gestoppt. Darauf weist der VAR Schiedsrichter Gerach hin und der entscheidet wegen dieses Eingriffs Dritter auf Elfmeter.

36 Ganvoula mit der ersten guten Annäherung an das Heimtor! Der Kongolese ist am rechten Strafraumeck Adressat einer hohen Verlagerung aus dem linken Mittelfeld. Er feuert aus 15 Metern in Richtung flacher linker Ecke und verfehlt den Pfosten um gute anderthalb Meter.

34 Gelbe Karte für Makana Baku (Holstein Kiel)

Baku kommt gegen Lorenz in der gegnerischen Hälfte nicht nur viel zu spät, sondern steigt den Abwehrmann auch noch rücksichtslos auf dessen rechten Unterschenkel. Referee Gerach bestraft dieses Vergehen mit der ersten Gelben Karte.

33 Mit einem abgefälschten Linksschuss aus mittigen 21 Metern holt Ganvoula einen Eckstoß für Bochum heraus. Den bekommen die Störche zunächst nur halbherzig geklärt, doch ein Distanzversuch durch Celozzi segelt daraufhin weit über Gelios' Gehäuse.

32 Der bisherige Verlauf steht übrigens im Einklang mit den vier vorherigen Aufeinandertreffen in der 2. Bundesliga. Die KSV ist gegen den VfL noch ungeschlagen, entschied bei zwei Remis zwei Begegnungen für sich.

29 Abgesehen von zwei scharfen Flanken von der linken Außenbahn bringt der Gast aus dem Ruhrgebiet bisher im Vorwärtsgang wenig zustande. KSV-Schlussmann Gelios hat in der ersten halben Stunde der Partie viel Leerlauf.

26 Baku trifft das Außennetz! Der Ex-Großaspacher wird auf der tiefen rechten Strafraumseite von Neumann in Szene gesetzt. Er kommt zwar noch aus spitzem Winkel mit dem rechten Fuß zum Abschluss, bringt das Leder abre nicht mehr auf den Kasten.

24 Kiel ist durch die Führung in der Live-Tabelle auf den sechsten Tabellenplatz vorgerückt. Viel wichtiger: Der Vorsprung auf die Abstiegszone würde im Falle eines Dreiers auf bis zu fünf Zähler anwachsen.

21 Mühling aus der zweiten Reihe! Erneut kombinieren sich die Störche über links in das letzte Felddrittel. Lee leitet van den Berghs flaches Anspiel an der Sechzehnerkante zum Ex-Sandhäuser weiter. Der visiert aus 17 Metern die flache linke Ecke an und verfehlt das Aluminium nur knapp.

18 Die Norddeutschen spielen weiter nach vorne, haben aber nicht wirklich einen verunsicherten Wiedersacher vor sich. Der VfL Bochum bleibt in Rückstand ruhig und strahlt die Gewissheit aus, dass der Abend im Holstein-Stadion noch lang ist.

15 Erneut hat die Reis-Truppe also einen frühen Gegentreffer zu verarbeiten. Sollte sie im hohen Norden einen Punktgewinn verpassen, könnte sie im Laufe des Wochenendes von Dresden und Wehen Wiesbaden überholt werden und damit auf Rang 18 abrutschen.

12 Eine mögliche Abseitsstellung des Südkoreaners bei Mühlings Schuss wird vom VAR etwas länger geprüft, doch am Ende fällt der Check negativ aus und der Treffer der Hausherren hat Bestand.

9 Tooor für Holstein Kiel, 1:0 durch Jae-sung Lee

Die Störche jubeln schon nach neun Minuten! Nach einer hohen Hereingabe von der linken Seite scheitert Mühling aus halbrechten sechs Metern per rechtem Spannschuss an Gästekeeper Riemann. Lee staubt dann aus zentraler, kurzer Distanz ab.

8 Weilandt kommt auf der tiefen rechten Sechzehnerseite zwar an eine hohe Freistoßflanke vom linken Flügel heran, doch sein Versuch, das Leder vor den Kasten zu befördern, geht fehl.

7 Mühling bolt über die rechte Außenbahn gegen Soares einen ersten Eckstoß heraus. Lees Ausführung ist jedoch zu niedrig angesetzt und kommt nicht über den kurzen Pfosten hinweg.

5 Thomas Reis hat nach dem 3:3-Heimunentschieden gegen den Karlsruher SC ursprünglichzweimal umgestellt. Anstelle von Vitaly Janelt und Simon Zoller (Bank) beginnen Thomas Eisfeld und Tom Weilandt. Beim Aufwärmen hat sich zudem Cristian Gamboa verletzt; er wird kurzfristig durch Stefano Celozzi ersetzt.

3 Ole Werner hat im Vergleich zum 1:0-Auswärtserfolg beim VfB Stuttgart auf personelle Änderungen verzichtet.

1 Kiel gegen Bochum – Spieltag elf der 2. Bundesliga ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Vor gut 11500 Zuschauern betreten die 22 Akteure den Rasen.

Mit der Regeldurchsetzung im sechsten Pflichtspielvergleich zwischen Kiel und Bochum wurde Timo Gerach beauftragt. Der 32-Jährige aus Landau ist zur Saison 2014/2015 in das nationale Fußball-Unterhaus aufgestiegen. Bei seinem 39. Einsatz in der 2. Bundesliga unterstützen ihn die Linienrichter Jonas Weickenmeier und Timo Klein sowie der Vierte Offizielle Norbert Grudzinski.

"Das Ziel ist natürlich, über 90 Minuten eine hochkonzentrierte Leistung abzuliefern. Zuletzt haben wir die Anfangsphase gegen den KSC verschlafen – das darf uns nicht passierten. Wir werden alles dafür tun, es besser zu machen", hofft Thomas Reis, dass ein Team heute von Anfang an bei der Sache ist. Ein gegentorloses Spiel täte dem VfL gut, schließling ist ihm dies in dieser Saison noch gar nicht gelungen.

Der VfL Bochum ist mit nur neun Punkten nach zehn Spieltagen als Tabellen-16. in den hohen Norden gereist. Unter dem neuen Trainer Thomas Reis, der seit dem 6. September in der Verantwortung steht, sind die Blau-Weißen noch ungeschlagen, haben aber auch nur einen Sieg eingefahren. Zuletzt kamen sie durch einen Gegentreffer in der Nachspielzeit nur zu einem 3:3 gegen den Karlsruher SC.

"Für uns geht es darum, in puncto Engagement und Bereitschaft an die letzten Spiele anknüpfen, auch wenn es gegen Bochum eine gänzlich andere Aufgabe als zuvor gegen Stuttgart wird. Wir wollen von unserer Qualität möglichst viel auf den Platz bringen und unbedingt wieder ein Heimspiel gewinnen", hofft Werner auf den ersten Dreier im Holstein-Stadion seit Mitte August.

Die KSV Holstein hat am vergangenen Wochenende einen 1:0-Auswärtssieg beim VfB Stuttgart eingefahren. Dank eines Kopftreffers durch Lee in der 55. Minute entführten die Störche die drei Punkte aus der Mercedes-Benz-Arena und holten im vierten Match unter Ole Werner den zweiten Sieg. Gestern gaben die Verantwortlichen bekannt, dass der 31-jährige bisherige Interimstrainer dauerhaft zum Chefcoach befördert wurde.

Überraschenderweise ist das Kräftemessen zwischen der KSV Holstein und dem VfL Bochum, die sich in der 2. Bundesliga bisher erst viermal gegenübergestanden haben, eines, das im unteren Tabellendrittel stattfindet: Der 14. bekommt es vor heimischer Kulisse mit dem Drittletzten zu tun. Beiden Klubs ist dennoch ein Aufwärtstrend in den letzten Wochen gemein.