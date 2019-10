56 Koné vergibt seine zweite Topchance! Nach Pass von Burnić aus der Zentrale taucht der Senegalese frei vor Ortega auf. Aus abseitsverdächtiger Position stochert er das Leder sechs Meter vor dem Gehäuse links vorbei.

55 Gelbe Karte für Patrick Ebert (Dynamo Dresden)

Ebert stellt gegen Voglsammer den Fuß drauf. Ebenso wie Prietl auf der anderen Seite wird er damit am nächsten Spieltag aussetzen müssen.

54 So richtig zufrieden ist SGD-Coach Fiél nicht. Immer wieder wirkt er schwer gestikulierend auf seine Mannen ein und fordert mehr Aggressivität. Die tun sich damit aber nicht gerade leicht.

51 Riesending für den DSC! Klos erläuft sich einen schönen Hartel-Chip halbrechts im Sechzehner und legt trotz guter Schussposition uneigennützig für Clauss quer. Bevor der 27-Jährige aber einschieben kann, rutscht Wahlqvist in die Murmel und bereinigt die Situation im allerletzten Moment.

49 Es geht ähnlich intensiv nach dem Seitenwechsel weiter, wie es zuvor endete. Beide Mannschaften wollen zwar, haben aber nicht immer die passenden Mittel parat, wenngleich es bei der Neuhaus-Truppe etwas reifer aussieht.

46 Mit einer personellen Veränderung geht es weiter. Der angeschlagene Hamalainen macht für Wahlqvist Platz.

46 Einwechslung bei Dynamo Dresden: Linus Wahlqvist

46 Auswechslung bei Dynamo Dresden: Brian Hamalainen

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Die ersten 45 Minuten sind durch, zwischen Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld steht es noch torlos. Dabei erwischten die Gelb-Schwarzen mit der guten Gelegenheit für Koné einen ordentlichen Start, ließen sich nach einer Viertelstunde aber zunehmend hinten reindrängen. Im Gegenzug spielten die Ostwestfalen ihre körperlichen und spielerischen Vorteile aus und kamen nach und nach zu aussichtsreichen Möglichkeiten. Allen voran Voglsammer hätte gleich mehrfach die Führung besorgen können. Seit einigen Minuten neutralisieren sich die beiden Teams jedoch wieder. Insgesamt ein etwas glückliches Remis für die Sachsen, im zweiten Durchgang ist noch alles drin. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Vor dem Pausentee wird nichts mehr passieren. Zu zerfahren ist die Angelegenheit zurzeit, das meiste spielt sich im Mittelfeld ab.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Gelbe Karte für Manuel Prietl (Arminia Bielefeld)

Prietl hält Atik zu vehement am Leibchen fest und sieht seine fünfte Gelbe Karte. Nächste Woche gegen Holstein Kiel wird er damit fehlen.

43 Endlich mal wieder was von den Hausherren. Nikolaou zieht aus 23 Metern zentraler Position einfach mal entschlossen ab. Ortega entschärft den Linksschuss jedoch sicher.

41 Denkste. Der 22-Jährige kehrt auf den Rasen zurück.

39 Hamalainen fällt nach einem Luftduell unglücklich auf den Rücken. Für ihn scheint es nicht weiterzugehen.

37 Was geht hier noch vor der Pause? Insgesamt haben die Arminen Vorteile, auch was die Tormöglichkeiten angeht. Allerdings hält Broll bislang seinen Kasten sauber. Es deutet einiges auf ein Remis zur Halbzeit hin.

34 ...der hat es in sich! Voglsammer kommt aus ziemlich mittigen sieben Metern frei zum Kopfball und drückt ihn aus Sicht der Gelb-Schwarzen zum Glück links am Pfosten vorbei. Da kann er auch mal mehr draus machen.

34 Dresden fängt sich einen Freistoß im eigenen linken Halbfeld. Etwa 30 Meter sind es wohl...

33 Artistische Flugeinlage von Koné, der eine knallharte Möschl-Flanke von rechts per Fallrückzieher verwerten will. Dabei rauscht er aber an der Pille vorbei.

30 So ist es denn auch. Yabo betritt das Feld und nimmt seine alte Rolle im zentralen Mittelfeld wieder ein.

29 Yabo liegt nach einem Zweikampf am Boden und muss am Knöchel behandelt werden. Es deutet zunächst aber vieles darauf hin, dass er weitermachen kann.

27 Dadurch, dass der HSV im Parallelspiel gegen den VfB Stuttgart mit 2:0 führt, stößt Bielefeld nun auf den zweiten Platz vor. Sicherlich eine schöne Momentaufnahme, die mit einem eigenen Treffer weiter garniert werden könnte.

24 Inzwischen hat sich die Neuhaus-Elf optische Vorteile erspielt. Nachdem sie im Anschluss an die Koné-Chance tief stand, verlegen sie das Geschehen nach und nach in die Hälfte der Sachsen.

21 Nächste dicke Möglichkeit für die Gäste! Pieper schickt Clauss wunderbar an die rechte Grundlinie. Dessen flache Flanke in den Rückraum findet erneut Voglsammer, der sofort abschließt. Broll steht diesem Versuch aus mittigen 14 Metern aber im Weg und wehrt wiederum zur Ecke ab, die letztlich verpufft.

20 Die anschließenden beiden Ecken bleiben ertragslos. Dennoch passiert nach längerer Zeit mal wieder etwas Nennenswertes.

19 Dann wird es doch endlich mal gefährlich! Hartherz gibt zum wiederholten Mal von links flach nach innen. Dort nimmt Voglsammer den Ball auf, behauptet sich gegen Ballas und zieht wuchtig aus halblinken 13 Metern ab. Mit den Fingerspitzen lenkt Broll das Ding stark über den Kasten.

18 Derzeit verflacht das Niveau der Begegnung dann doch ein bisschen. Das liegt vor allem auch an den Ostwestfalen, die sich hinten ein wenig einigeln. In ihren zaghaften Offensivbemühungen präsentieren sie sich darüber hinaus absolut harmlos.

15 Ebert steht auf rechts für die Ausführung eines Freistoßes parat. Den bekommen die Bielefelder aber relativ simpel geklärt. Noch sind Standards kein großer Faktor.

12 Ohje, da wäre mehr drin gewesen. Auf Höhe der Mittellinie erkämpft sich die Arminia das Spielgerät und schaltet schnell um. Auf der halblinken Seite sucht Voglsammer per Direktpass Yabo, schickt ihn aber viel zu weit. Broll ist rechtzeitig zur Stelle und fängt ab.

9 Muntere Anfangsphase in der Landeshauptstadt. Beide Teams sind um den schnellen Weg nach vorne bemüht und gehen durchaus aggressiv zu Werke. So gab es auf beiden Seiten bereits Chancen - es kann so weitergehen.

6 Dresden fast mit dem 1:0! Burnić steckt aus dem Mittelfeldzentrum ideal in die Box zu Koné durch. Der Stürmer umkurvt Ortega und haut die Kugel aus leicht spitzem linken Winkel über die Querlatte. Den muss er eigentlich machen.

4 Die erste gute Abschlusssituation! Über Umwege landet eine Hartherz-Hereingabe von links am rechten Sechzehnmeterraumeck vor den Füßen von Hartel. Der ehemalige Unioner drischt die Kirsche aus 15 Metern knapp unten links vorbei.

2 Nach nichtmal 60 Sekunden erkämpfen sich die Blauen den ersten Eckstoß der Partie. Per Kopf klären die Gastgeber an den Elfmeterpunkt, wo Klos mit seiner Direktabnahme hängen bleibt.

1 Los geht's.

1 Spielbeginn

Unparteiischer des heutigen Kräftemessens ist Felix Zwayer. Der 38-jährige Immobilienkaufmann aus Berlin gehört ist seit 13 Jahren Bestandteil des deutschen Unterhauses und pfeift seit deren elf auch in der Beletage. In der 2. Bundesliga kommt er in dieser Saison zu seinem vierten Einsatz und erwies sich für die Sachsen am ersten Spieltag nicht gerade als Glücksbringer (0:1 gegen den 1. FC Nürnberg). Rafael Foltyn und Jochen Gschwendtner sind seine Assistenten.

Elf mal standen sich beide Klubs bisher auf Pflichtspielebene gegenüber. Dabei stehen für Dynamo nur drei Siege bei zwei Unentschieden zu Buche, hinzu kommen sechs Pleiten. Die letzten beiden Nullnummern gab es erst in der vergangenen Saison. Auswärts gingen sie ebenso als Verlierer vom Feld (1:2) wie daheim (3:4). Besonders dieses letzte Aufeinandertreffen bleibt natürlich im Gedächtnis, führten die Landeshauptstädter zur Pause bereits mit 3:1.

DSC-Fußballlehrer Uwe Neuhaus, zwischen 2015 und 2018 in Dresden tätig, kümmert sich nur wenig um die Lage beim Konkurrenten. Sein Hauptaugenmerk liege darauf, diese Partie zu gewinnen, “die Auswirkungen sind ja nicht mein Problem“. Nichtsdestotrotz sieht er eine schwierige Aufgabe auf sich und seine Mannen zukommen: “Ich weiß, dass es gerade durch die Tabellenkonstellation ein richtig ekliges Match wird. Da müssen wir uns auch wieder gründlich drauf vorbereiten. Im Rudolf-Harbig-Stadion ist es sowieso immer hitzig, aufgeheizt und frenetisch. Das wird ganz, ganz eng“.

Auf der Gegenseite sieht die Lage wesentlich entspannter aus. Die Ostwestfalen sind seit drei Begegnungen unbesiegt und kassierten in dieser Spielzeit erst eine Niederlage (0:1 gegen den VfB Stuttgart). Jüngste trotzten sie dem Hamburger SV einen Zähler ab (1:1) und stehen nun mit deren 19 auf dem Relegationsplatz. Mit einem Dreier heute könnten die leise aufkeimenden Ambitionen in Richtung Bundesliga weiter untermauert werden.

Blicken wir kurz auf die Aufstellungen. Die Hausherren nehmen teils notgedrungen drei Veränderungen vor. Hamalainen, Ehlers und Hartmann ersetzen Wahlqvist (Bank), Müller (fünfte Gelbe Karte) und Horvath (Infekt) in der Startelf. Bei den Gästen gibt es derweil zwei Wechsel. Edmundsson und Soukou (beide Bank) müssen für Clauss und Yabo weichen.

Auch deswegen gibt es vermehrt Unruhen um Trainer Cristian Fiél. So stärkte Sportdirektor Ralf Minge dem Deutsch-Spanier unter der Woche demonstrativ den Rücken. “Der Ralf weiß, was er von mir bekommt, und das sind 100 Prozent. Er ist der Verein und muss sich Gedanken darüber machen, ob das, was er kriegt, genug ist oder nicht. Für mich zählt nur, Spiele zu gewinnen. Alles andere ist nicht meine Baustelle“, so der Übungsleiter. Dessen Kapitän Marco Hartmann wirft unterdessen einen Blick auf den kommenden Gegner: “Bielefeld ist eine Mannschaft, die momentan seine sehr gute Mischung findet. Trotzdem ist sie wie jede andere auch schlagbar“.

Es herrscht ein Mal mehr Tristesse bei den Gelb-Schwarzen. Nach der ansteigenden Formkurve infolge der zwei Auftaktniederlagen zu Saisonbeginn und dem Erfolg über den SSV Jahn Regensburg (2:1) schien es wieder bergauf zu gehen. Seitdem aber hagelte es drei Niederlagen am Stück. Zuletzt mussten sie sich der SpVgg Greuther Fürth geschlagen geben (0:2) und stehen damit nun auf dem vorletzten Rang. Nur der SV Wehen Wiesbaden sammelte weniger Punkte (acht) als sie (neun).