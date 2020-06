Der Tabellenletzte hält durchaus dagegen, schafft es aber einfach nicht, den Ball mal für einen längeren Zeitraum zu halten. Die Mannen von Markus Kauczinski nehmen noch nicht so wirklich aktiv am Spiel teil und laufen überwiegend den spielfreudigen Arminen hinterher.

1

Der Ball rollt in der SchücoArena. Die Hausherren treten in ihren gewohnten schwarz-weiß-blauen Heimfarben an. Die Gäste aus Dresden sind fast komplett in Weiß gekleidet. Lediglich die Stutzen und die Ränder der Trikotärmel sind im markanten Dresdner Gelb gehalten.