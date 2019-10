Die Kurpfälzer halten den Schwerpunkt des Geschehens in den Anfangsminuten jenseits der Mittellinie und sorgen durchaus für Betrieb in der Abwehrabteilung des Tabellenletzten.

"Wir sind durch die drei Spiele, die wir ungeschlagen geblieben sind, in eine gute Situation gekommen. Wir wollen Sandhausen wehtun und fahren dorthin, um die drei Punkte mitzunehmen", zeigt sich SVWW-Coach Rüdiger Rehm selbstbewusst. Wohl und Wehe der Gäste dürften vor allem davon abhängen, ob die Abwehrarbeit so gut funktioniert wie in den letzten 270 Spielminuten. In diesen wurde nach vorherigen 23 Gegentoren nur noch ein Treffer zugelassen.