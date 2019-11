Gute Chance für die Arminen, Hartel spielt Klos fein in der linken Strafraumhälfte an. Aus spitzem Winkel will der Angreifer querlegen, Thesker grätscht davor.

Aus den letzten vier Ligaspielen holte die KSV drei Siege. Umso überraschender kam der schwache Auftritt in Verl. "Ich erwarte von meiner Mannschaft, dass sie in Bielefeld an die Leistungen anknüpft, die sie in der jüngeren Vergangenheit in der Liga gezeigt hat. Die waren über weite Strecken gut", meint Trainer Ole Werner. Das Ausscheiden habe man "in einer kurzen, aber intensiven Besprechung" am Donnerstag thematisiert. Damit sei das Thema abgehakt.