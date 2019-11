47 Lange fackelt der VfL nicht, setzt gleich den nächsten Akzent. Robert Tesche versucht sich aus der zweiten Reihe. Der Schusss braust nur um Zentimeter am linken Pfosten vorbei.

46 Ohne personelle Veränderungen schickt Thomas Reis seine Mannschaft in den zweiten Spielabschnitt.

46 Einwechslung bei 1. FC Nürnberg: Felix Lohkemper

46 Auswechslung bei 1. FC Nürnberg: Sebastian Kerk

46 Einwechslung bei 1. FC Nürnberg: Iuri Medeiros

46 Auswechslung bei 1. FC Nürnberg: Nikola Dovedan

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Zur Pause scheint an der Castroper Straße bereits alles entschieden. Der VfL Bochum führt gegen den 1. FC Nürnberg klar mit 3:0. Mit dem dritten Treffer kurz vor der Pause kommt inzwischen auch eine gehörige Effizienz im Spiel der Hausherren zum Ausdruck, die insgesamt nur sieben Torschüsse abfeuerten. Darüber hinaus wussten die Männer von Thomas Reis mit ihrer Bissigkeit zu gefallen. In den Zweikämpfen kaufte der Tabellenvorletzte dem Gegner den Schneid ab und geriet darüber auch spielerisch immer besser in Fahrt. Nürnberg kam selten über Ansätze hinaus. Die Franken bemühten sich zwar in Phasen, einen aktiven Beitrag zum Spiel zu leisten, doch fehlte es dem Team von Damir Canadi völlig an Durchschlagskraft.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Tooor für den VfL Bochum, 3:0 durch Manuel Wintzheimer

Nun zeigen die Bochumer Spielfreude. Nach einem feinen Doppelpass mit Danilo Soares hat Danny Blum auf dem linken Flügel reichlich Platz - auch um Ausschau zu halten. Flach zieht der Mittelfeldspieler das Spielgerät von der Grundlinie zurück in die Mitte. Acht Meter vor dem Tor steht Manuel Wintzheimer ganz frei, schießt direkt mit dem rechten Fuß. Dem unglücklichen Torwartdebütanten Benedikt Willert zischt der Ball durch die Hosenträger. Für Wintzheimer ist das der ersten Saisontreffer.

43 Blum an die Latte! Den fälligen Freistoß aus halblinker Position zirkelt Danny Blum mit dem linken Fuß oben links an die Querlatte.

42 Gelbe Karte für Lukas Mühl (1. FC Nürnberg)

Mit einem langen Ball schickt Manuel Riemann Stürmer Manuel Wintzheimer auf die Reise, de raus der eigenen Hälfte startet. Kurz vor dem Strafraum wird dieser von Lukas Mühl nah an der Notbremse gestoppt, was diesem die dritte Gelbe Karte der Saison beschert.

40 Tooor für den VfL Bochum, 2:0 durch Simon Lorenz

Von der linke Seite bringt Danny Blum einen Freistoß scharf und als Aufsetzer in den Torraum. Dort steht eigentlich Benedikt Willert, bekommt den Ball aber nicht zu fassen. Nach dem Torwartfehler springt die Kugel vor die Füße des dort stehenden Simon Lorenz, der nur den linken Fuß hinhalten muss, um aus anderthalb Metern seinen ersten Saisontreffer zu erzielen.

38 Über diesen Einsatz setzten die Bochumer zugleich die besseren spielerischen Akzente und führen bis zu diesem Zeitpunkt verdient.

36 Über ihre Zweikampfstärke erobern die Hausherren immer wieder die Bälle und drücken dem Spiel auf diesem Weg den Stempel auf, nehmen so natürlich auch die Zuschauer im Ruhrstadion mit.

34 Vielleicht geht etwas über eine Standardsituation. Jetzt ist es ein Freistoß, den Nikola Dovedan aus großer Distanz in Richtung Tor tritt. Ist das ein Schuss oder ein Pass? In jedem Fall fliegt der Ball weit am Kasten von Manuel Riemann vorbei.

32 Anschließend bemühen sich die Gäste um Initiative, erarbeiten sich ein paar Spielanteile. Zielstrebigkeit bekommen die Nürnberger derzeit nicht auf den Rasen.

30 Dann schlägt Manuel Riemann den Ball ganz lang nach vorn. Lukas Mühl verlängert unfreiwillig per Kopf. So kommt Chung-yong Lee in Spiel der rechts im Sechzehner den Rechtsschuss anbringt. Erstmals darf sich Benedikt Willert auszeichnen. Der junge Keeper pariert gut.

26 Wenig später macht sich Nürnbergs Kapitän um einen Torabschluss verdient. Aus zentraler Position verfehlt Hanno Behrens mit einem Linksschuss den Kasten von Manuel Riemann.

25 Nun senden die Gäste mal wieder ein Lebenszeichen, erarbeiten sich ebenfalls einen Eckstoß. Sebastian Kerk führt diese Standardsituation aus, beschwört damit nu bedingt Gefahr herauf. Beim Kopfball von Asger Sørensen muss Manuel Riemann keinen Finger krümmen.

24 Danny Blum kümmert sich um eine Ecke auf der rechten Seite, zieht diese mit dem linken Fuß halbhoch auf den ersten Pfosten. Robert Tesche geht dort kurz in die Hereingabe und verlängert. Die Kugel zischt gefährlich durch den Torraum - und auf der anderen Seite ins Aus.

21 In dieser Phase hat der VfL das Geschehen recht gut unter Kontrolle. Die Gastgeber führen den Ball überwiegend in den eigenen Reihen, streben aktuell aber nicht zwingend Raumgewinn an.

19 Jetzt setzt Chung-yong Lee einem langen Ball hinterher, hat einen leichten Vorsprung. Doch zwei Nürnberger nehmen die Verfolgung auf. Inbesondere Asger Sørensen versucht, den Südkoreaner zu stören, schiebt leicht mit dem Arm. Lee kommt zu Fall. Für einen Elfmeter aber ist das zu wenig, das bestätigt auch der Videoschiedsrichter Tobias Reichel.

17 Bochum bekommt einen Freistoß zugesprochen, den Danny Blum von der linken Seite in die Mitte tritt. Die Nürnberger wehrne recht kurz ab. Zentral an der Strafraumgrenze probiert es Armel Bella-Kotchap artistisch mit einem Fallrückzieher. Der ist zu hoch angesetzt.

14 Nürnberg zeigt sich sehr wohl bemüht, nach dem Rückschlag keine Wirkung zu zeigen. Die Franken beteiligen sich aktiv am Spiel, tragen immer wieder Angriffe vor. Mitunter aber kommen die Männer von Damir Canadi nicht über Ansätze hinaus.

12 Nach einem Zuspiel von Johannes Geis macht sich Nikola Dovedan auf den Weg, marschiert rechts in den Sechzehner. Mit dem rechten Fuß schießt der Österreicher aufs kurze Eck. Dort ist Manuel Riemann aufmerksam zur Stelle und pariert.

9 Tooor für den VfL Bochum, 1:0 durch Danilo Soares

Auf der linken Seite versucht zunächst Manuel Wintzheimer den Kollegen Soares zu finden. Der Pass gerät zu ungenau. Der Brasilianer setzt nach, holt den Ball in Zusammenarbeit mit Robert Tesche von Hanno Behrens zurück. Und dann geht über halblinks die Post ab. Die beiden spielen auf engstem Raum Doppelpass. Danach dringt Danilo Soares in den Strafraum ein und vollstreckt aus etwa acht Metern mit dem linken Fuß gezielt ins lange Eck. Für den Außenverteidiger ist das der erste Saisontreffer.

7 Für den FCN bleibt ein Eckstoß von der linken Seite. Mit dem wissen die Franken nicht annähernd so viel Gefahr heraufzubeschwören.

6 Nahe des rechten Strafraumecks zieht Robin Hack ab. Manuel Riemann bekommt Probleme, kann den Ball nicht festhalten. Michael Frey und Nikola Dovedan sind da. Der Keeper versucht seinen Fehler auszubügeln. Im letzten Moment hilft Stefano Celozzi. Das geht aus Bochumer Sicht gerade noch einmal gut.

3 Dann werden erstmals die Gäste konstruktiv und zielstrebig. Hanno Behrens sorgt sogar für einen Torabschluss. Den Linksschuss aus etwa 18 Metern hält Manuel Riemann sicher.

2 In der Anfangsphase bemüht sich zunächst der VfL ums Spiel, bringt auch bereits zwei Bälle in Richtung Sechzehner. Dort jedoch finden sich dafür noch keine Abnehmer.

2 Unter dem Flutlicht des Ruhrstadions herrschen bei zehn Grad ordentliche Bedingungen. Der Rasen präsentiert sich in guter Verfassung. Und auf den Rängen versammeln sich etwa 12.000 Zuschauer.

1 Spielbeginn

Unterdessen tummeln sich unsere Hauptdarsteller auf dem Rasen. Die beiden Mannschaftskapitäne Anthony Losilla und Hanno Behrens stehen zur Platzwahl breit. Die Münze fällt zugunsten des Letzteren, der die Seiten tauschen möchte. Damit bekommen die Hausherren den Ball und dürfen anstoßen.

Kurz vor dem Anpfiff blicken wir auf das Unparteiischengespann. Das steht unter der Leitung von Dr. Matthias Jöllenbeck. Der 32-jährige Referee kommt zu seinem 29. Einsatz im deutschen Fußball-Unterhaus. Unterstützung bieten die Assistenten Justus Zorn und Tim Skorczyk an.

Nürnberg holte in der Fremde bereits sieben Punkte, gewann zwei Partien und zeigte sich auf Reisen insgesamt mit 13 Toren als zweitangriffslustigste Mannschaft der Liga. Aktuell jedoch ist der Club seit vier Pflichtspielen ohne Sieg. Den letzten Dreier fuhren die Franken Ende September in Hannover ein (4:0). Danach setzte es unter anderem das spektakuläre 3:4 in Aue. Im DFB-Pokal schied man beim Drittligisten Kaiserslautern im Elfmeterschießen aus.

Zudem brachten es die Bochumer fertig, alle fünf Ligaheimspiele mit einem Unentschieden zu beenden – zweimal 2:2 und dreimal 3:3 – letzteres jüngst auch gegen den KSC. 13:13 Tore im Ruhrstadion – das sind vorn wie hinten die zweithöchsten Werte der Liga. Das letzte Meisterschaftsspiel verlor man in Kiel mit 1:2. Und den letzten Dreier gab es Anfang Oktober in Heidenheim (3:2). Zumindest wusste der VfL vergangene Woche im DFB-Pokal zu gefallen, hatte den FC Bayern München am Rande einer Niederlage, verlor erst in der Schlussphase knapp mit 1:2.

Offensiv zumindest besitzt der VfL Potenzial, hat im bisherigen Saisonverlauf sogar ein Tor mehr (20) erzielt als der FCN. Allerdings wird heute Silvère Ganvoula, Spitzenreiter in der Torschützenliste der 2. Liga (8 Tore), schmerzlich vermisst. Überdies drückt der Schuh in der Abwehr. 24 Gegentreffer werden einzig vom SV Wehen Wiesbaden übertroffen.

Aus tabellarischer Sicht hat der Vorletzte den Neunten zu Gast. Fünf Zähler liegen zwischen beiden Mannschaften. Nürnberg sollte tunlichst gewinnen, um die vorderen Tabellenregionen nicht gänzlich aus den Augen zu verlieren. Neun Punkte fehlen aktuell schon zum Relegationsplatz. Einen Sieg aber haben auch die Bochumer dringend nötig, liegt doch das rettende Ufer vier Punkte entfernt.

Bei den Gästen muss Patric Klandt nach dem Achillessehnenriss in der Pokalpartie am Mittwoch den Platz zwischen den Pfosten räumen. Doch da auch Stammkeeper Christian Mathenia wegen eines Kniescheibenbruchs ausfällt und dessen Vertreter Andreas Luske aufgrund von Fieber nur auf der Bank Platz nehmen wird, kommt der 18-jährige Benedikt Willert zu seinem Profidebüt. Darüber hinaus stehen der erkrankte Enrico Valentini und Oliver Sorg (Gehirnerschütterung) nicht zur Verfügung. Iuri Medeiros wird auf der Bank sitzen. Neu in Nürnbergs Anfangsformation sind Nikola Dovedan, Fabian Nürnberger und Robin Hack. Insgesamt zählen wir somit vier Wechsel.

Im Vergleich zum Pokalspiel gibt es auf Seiten der Hausherren zwei Veränderungen. Anstelle von Saulo Decarli (nicht im Kader) und Silvère Ganvoula (Gelbsperre) rücken Simon Lorenz und Manuel Wintzheimer in die Bochumer Startelf.