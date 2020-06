39 Gelbe Karte für Cebio Soukou (Arminia Bielefeld)



37 Gelbe Karte für Hanno Behrens (1. FC Nürnberg)

Behrens setzt ein Zeichen und haut Soukou nach einem Ballverlust vor den Trainerbänken rüde um. Es ist die vierte Gelbe Karte für den 30-Jährigen.

35 Die Gäste sammeln momentan viel Ballbesitz. Dabei geht es allerdings kaum mal über die Mittellinie. Stattdessen landet die Pille immer wieder ganz hinten bei Mathenia.

32 In den letzten Minuten agiert der Club wieder mutiger und lässt nicht nur Bielefeld spielen. Dem FCN fehlt im Angriff aber noch die zündende Idee.

29 Der ruhende Ball kommt von links mit zum Zug Tor. Margreitter kann sich am Fünfer durchsetzen und köpft nur haarscharf rechts vorbei.

29 Die Gäste stellen einen Abstoß des Tabellenführers ganz vorne zu und erarbeiten sich dadurch eine Ecke.

27 Die Nürnberger leisten sich im Spielaufbau regelmäßig grobe Patzer. Dadurch ist die Arminia jetzt schon zu zwei großen Chancen gekommen, die Fabian Klos beide Male jedoch nicht ausnutzen konnte.

24 Klos trifft erneut nur den Pfosten!

Der DSC-Kapitän kann einen katastrophalen Rückpass auf Mathenia erlaufen und umkurvt anschließend den Torhüter. Aus spitzem Winkel trifft Klos das Leder im Fallen jedoch nicht mehr perfekt und scheitert dadurch erneut am Aluminium.

22 Christian Mathenia hat sich beim Herauslaufen nach einer Ecke im Gesicht verletzt und muss behandelt werden. Für den FCN-Keeper dürfte es gleich trotzdem weitergehen.

21 Hartel probiert es aus der zweiten Reihe mit einem schönen Versuch in den linken Winkel. Mathenia hat aber eine gute Sicht auf die Aktionen und kann mit einer schönen Flugparade klären.

19 Die Bielefelder bestätigen auch heute ihre herausragende Form. Hinten stehen die Ostwestfalen sicher und offensiv sind sie eiskalt.

16 Für Fabian Klos ist es bereits der 18. Treffer in dieser Saison. Damit zieht der Stürmer in der Torjägerliste gleich mit Manuel Schäffler von Wehen Wiesbaden.

14 Tooor für Arminia Bielefeld, 1:0 durch Fabian Klos

Für Bielefeld läuft alles nach Plan! Nach ruhigem Aufbauspiel geht der tiefe Ball auf den rechten Flügel. Dort setzt sich Clauss geschickt gegen Mavropanos durch und flankt mit viel Gefühl in die Mitte. Klos hat sich mit einer guten Bewegung von seinem Gegenspieler gelöst und nickt die Kugel gegen die Laufrichtung des Keepers ins rechte Eck.

12 Im Defensivverbund agieren die Nürnberger heute in einem 4-4-2. Auf Höhe der Mittellinie lauern Mikael Ishak und Robin Hack auf Fehler der Hausherren.

9 Klos an den Außenpfosten!

Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld schaltet die Armina ganz schnell um. Klos kommt halblinks im Strafraum zum Abschluss. Sein Schuss wird noch leicht abgefälscht und knallt dann flach an den linken Außenpfosten.

8 Die Hausherren lassen den Ball im Spielaufbau geduldig laufen und werden vom FCN auch erst etwa auf Höhe der Mittellinie angegriffen.

6 Der Club versteckt sich nicht. Die Franken spielen mit und sind in den ersten Minuten sogar die offensiv etwas zielstrebigere Mannschaft.

3 Ishak kommt im Strafraum der Arminia zu Fall und beschwert sich lautstark. Der Schwede wurde zwar von hinten von Pieper berührt, aber fällt viel zu leicht. René Rohde entscheidet zurecht nicht auf Strafstoß. Dennoch der erste Aufreger der Begegnung.

1 Die Nürnberger stoßen an. Die Gäste spielen heute in weißen Trikots und roten Hosen. Bielefeld hält in blau und schwarz dagegen.

1 Spielbeginn

Die letzten drei direkten Duelle haben allesamt die Bielefelder für sich entscheiden können. Doch mit Jens Keller ist ein DSC-Schreck der Trainer bei den Gästen. Der 49-Jährige hat in acht Partien als Spieler und Coach gegen die Ostwestfalen noch nie verloren.

Bei den Nürnbergern gibt es gleich vier Veränderungen: Margreitter, Heise, Erras und Schleusener beginnen anstelle von Sørensen, Geis, Dovedan und Nürnberger, der angeschlagen passen muss. Damit tauscht Jens Keller unter anderem das defensive Mittelfeld komplett aus.

Uwe Neuhaus setzt bei der Arminia auf Konstanz. Manuel Prietl, der gegen Kiel zum zehnten Mal in dieser Saison die Gelbe Karte gesehen hat, steht heute nicht in der Startelf. Der zentrale Mittelfeldspieler wird von Fabian Kunze ersetzt. Ansonsten bleibt die Anfangsformation vom Sieg gegen Kiel bestehen. Matchwinner Sven Schipplock muss sich also erneut mit dem Platz auf der Bank anfreunden.

Ernst ist die Lage hingegen beim Club, der sich in akuter Abstiegsgefahr befindet. Der FCN konnte sich in den Wochen nach der Corona-Pause noch nicht stabilisieren. Die Franken sammelten zwar drei Unentschieden, aber noch immer keinen Dreier. Das Hinrunden-Duell gegen die Arminia macht den Franken vermutlich auch keinen Mut: Mit einem 5:1 durfte Bielefeld in Nürnberg den höchsten Zweitliga-Auswärtssieg seiner Geschichte feiern.

Spitzenreiter Bielefeld schielt schon auf die Bundesliga-Rückkehr zur kommenden Saison und konnte am vergangenen Wochenende mit einem 2:1 bei Holstein Kiel den ersten Dreier seit dem Re-Start einfahren. Dank des Last-Minute-Siegs liegen die Ostwestfalen weiterhin komfortable sieben Punkte vor dem HSV auf dem Relegationsplatz.