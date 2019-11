45 Halbzeitfazit

Pause auf der Ostalb, der 1.FC Heidenheim führt zur Halbzeit mit 1:0 gegen Hannover 96. Die Gastgeber überrumpelten 96 in den ersten Minuten, gingen gleich mit dem ersten Ball in Front und erspielten sich auch in der Folge noch ein paar gute Möglichkeiten. Die Niedersachsen kamen schwerlich ins Spiel, konnten aich aber mit der Zeit befreien und eigene Druckphasen entwickeln - mit Ausnahme eines Pfostenschusses sprang dabei aber nicht viel Zwingendes heraus. Die Führung geht auch deshalb in Ordnung, weil Heidenheim immer gefährlich blieb und nach schnellen Gegenstößen auch das zweite hätte erzielen können. 96 muss druckvoller werden im zweiten Abschnitt.

45 Ende 1. Halbzeit

43 Eine zähe Partie in diesen Minuten - 96 ist optisch leicht überlegen, kommt aber zu selten zum Abschluss und bleibt beim letzten Ball hängen- Die Gastgeber schließen häufiger ab, werden aber auch nicht mehr so gefährlich wie zu Beginn.

40 Marc Schnatterer ist Mister Standard und bringt einen langen Freistoß an den Sechzhener, wo er nochmal auf Kleindienst zurückgelegt wird, aber auch dieser Schuss landet in den Wolken. Viel Ungenauigkeit im Spiel in dieser Phase.

38 Hansson flanktvon links in die Mitte bei den Gästen, aber Haraguchis Kopfstoß wird geblockt, keine Gefahr für die Schwaben.

36 Der FCH kontert! Otto triebt das Spielgerät nach vorne, nachdem erin 96er ausgerutscht war auf dem nassen Geläuf. Kerschbaumer bekommt die Kugel auf links halbhoch, muss sie erst kontrollieren, drischt den Volley dann aber in die vierte Etage.

34 Gute Flanke von Korb von der linken Seite in die Mitte, aber Ducksch und Weydandt verpassen die scharfe Hereingabe knapp.

31 96 hat das Momentum auf seiner Seite - aber ach der FCH wirkt immer noch gefährlich. Die Gastgeber stellen sich hier nicht hinten rein und versuchen selbst noch den Weg nach vorne zu suchen.

27 Innenpfosten! Weydandt spielt die Pille von links in die Füße von Ducksch, dessen Abschluss wird erst geblockt, bevor Albornoz mit nach vorne kommt und den Abpraller in die linke Ecke befördert, aber von linken Innenpfosten aus springt der Ball an der Linie entlang hinaus, dann kann der FCH klären.

25 Et voilà, der erste Abschluss Hannovers! Marvin Bakalorz zieht einen Schuss aus der zweiten Reihe in die rechte lange Ecke, aber Keeper Müller hat damit keine Probleme - schöne Flugübung.

23 Die Gäste werden immerhin stärker und können sich nun ein wenig in der gegnerischen Hälfte festbeißen. Noch fehlen die Abschlüsse, aber 96 mausert sich und macht das Spiel damit spannend.

20 96 kommt einfach nicht zum Abschluss! Erst lässt sich Bakalorz an der Strafraumgrenze zu viel Zeit mit seinem Schuss, dann wird Duksch nach einer Ecke geblockt. Die Gäste brauchen mehr Entschlossnheit.

17 Und auch die folgende Ecke wird gefährlich, aber Kleindienst befördert die Kugel am zweiten Pfosten mit gestrecktem Bein knapp neben den linken Pfosten.

16 Von wegen, da ist wieder der FCH! Griesbeck mit einem starken Schlenzer vor dem Strafraum auf Kerschbaumer, der die Pille auch gut mit der Brust annimmt, aber sein Abschluss wird von herausstürmenden Zieler entschärft.

14 Den Hannoveranern gelingt es, das Spiel erstmal wieder. vom eigenen Tor wegzuhalten. Von Offensivmomenten brauchen wir aber noch nicht zu sprechen, nach vorne geht noch nichts.

10 Heidenheim legte los wie die Feuerwehr - nun scheint sich das Spiel etwas zu beruhigen. 96 darf nun nicht in Hektik verfallen, noch ist genügend Spielzeit da. Wichtig wäre nur, den FCH nicht in einen Rausch kommen zu lassen.

7 96 ist in den Anfangsminuten völlig von der Rolle, das frühe Pressing überfordert den Absteiger maßlos. Der Trainerwechsel hat bisher noch überhaupt keinen Effekt - im Gegenteil.

5 Die nächste Chance für die Gastgeber! Diesmal steht Otto bei einem Zuspiel von rechts in der Mitte frei, macht es allerdings nun selbst und haut das Ding links vorbei. Wieder sträflich verteidigt von den Niedersachsen!

3 Tooor für 1. FC Heidenheim 1846, 1:0 durch Tim Kleindienst

Der Blitzstart für den FCH! Die Schwaben kommen erstmals über rechts nach vorne, bevor die Kugel auf Otto zurückgelegt wird. Von dort aus drischt Otto die Pille einfach mal in die Mitte, wo Kleindienst am zweiten Pfosten völlig blank steht und das Ding irgendwie über die Linie drückt.

1 Los geht's in Heidenheim, die Gastgeber in Rot und Weiß, die Gäste in Schwarz.

1 Spielbeginn

Das Spiel steht heute unter dem Stern Robert Enkes, der sich vor genau 10 Jahren das Leben genommen hatte. Es wird eine Gedenkminute im Vorfeld geben, um an diesen tragischen Fall zu erinnern.

Bei 96 kehrt der zuletzt gesperrte Zieler in den Kasten zurück, obwohl Esser ihn gegen Sandhausen tadellos vertreten hatte - auch Waldemar Anton ist nach der Gelbsperre wieder in der Startelf. Vorne soll die Dreiherreihe Weydandt, Ducksch und Hansson für die Tore sorgen. Beim FCH kehren Patrick Mainka, Niklas Dorsch, Marnon Busch und Marc Schnatterer zurück in die Anfangself, nachdem Coach Schmidt sein Team nach der Pokalpleite in Bremen gegen Aue auf ganzen acht Positionen verändert hatte.

H96 ist der einzige Gegner des FCH in der Liga, gegen den die Schwaben noch nie gepunktet haben. Es gab allerdings auch nur zwei Spiele bisher - in Hannovers letzter Zweitligasaison 16/17 konnten die Norddeutschen beide Spiele gewinnen. Unter anderem auch mit 2:0 im Mai in der Voith Arena - ein Meilenstein für den Aufstieg zwei Wochen später. Doppeltorschütze damals: Martin Harnik.

Die Liga ist eng, mit einem Sieg könnte 96 gar den aktuellen Tabellensechten Heidenheim überflügeln und plötzlich wieder mit oben drin sein im Kampf um den Aufstieg. Bei einer Niederlage jedoch würde 96 wohl endgültig in den Abstiegskampf schliddern. Der FCH konnte nur einer der letzten fünf Spiele siegreich gestalten und benötigt die Punkte damit ebenso dringend wie Hannover, um nicht ins Mittelfeld abzurutschen. Beide Teams spielen also heute Nachmittag gegen den Trend.

„Wir müssen nicht großartig was verändern und alles über den Haufen werfen. Uns macht zuversichtlich, dass wir auswärts eine positive Bilanz haben. Wir müssen die intensive und aggressive Art von Heidenheim annehmen. Mehr erwarten wir nicht. Wir sind sehr zuversichtlich“, so Interimstrainer Saric im Vorfeld. Und in der Tat haben die 96 in erster Linie ein Heimproblem - auswärts verloren sie in dieser Spielzeit lediglich gegen die Topteams Stuttgart und Hamburg, sind sonst ungeschlagen. Und auch generell gab es nur eine Niederlage aus den letzten sechs Partien für die 96er. Problem nur: Es wird zu wenig gewonnen.

Bei Hannover 96 bahnt sich eine neue Ära an. Nach der Entlassung von Ex-Erfolgscoach Mirko Slomka treten die Niedersachsen heute erstmals ohne den Trainer an, der das Team erst vor der Saison übernommen hatte und mit dem so viele Hoffnungen verknüpft waren. Bis der neue Übungsleiter präsentiert wird, übernehmen die bisherigen Co-Trainer Asif Saric und Lars Barlemann die Geschicke bei den Roten.