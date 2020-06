35 Die Gastgeber bringen weiter Ruhe rein und schieben das Spielgerät durch die eigene Abwehrreihe. Der HSV hat sein Heimspiel nach dem Doppelschlag im Griff.

33 Kiel ideenlos! Die Gäste nähern sich mit dem Ball am Fuß nicht an und finden in der HSV-Defensive keine Lücken. Thesker unterläuft im Aufbau sogar ein Patzer, den der Kiel-Verteidiger im Sechzehner gegen Jatta glücklich wieder ausbügeln kann.

30 Nach sieben Minuten mit zwei Treffern und einem aberkannten Tor kehrt im Volkspark wieder etwas mehr Ruhe ein. Die Hamburger überlassen den Kielern die Kugel und warten ab.

29 In Sachen Entlastung gibt es von Störchen momentan wenig zu vermelden. Die Hamburger sind auch in der Defensive flott unterwegs und gewinnen die wichtigen Zweikämpfe.

27 Die Kieler sind beeindruckt und werden vom HSV hinten eingeschnürt. Es gibt eine erneute HSV-Ecke, bei der Gelios den Ball sicher abfängt.

25 Chapeau HSV! Die Rothosen kassieren erst das frühe 0:1, werden dann vom VAR zurückgepfiffen und schlagen wenig später trotzdem doppelt zu.

23 Tooor für Hamburger SV, 2:1 durch Joel Pohjanpalo

Wildes Nord-Duell, jetzt dreht der HSV das Spiel! Leibold rennt nach einem weiten Schlag aus der eigenen Hälfte in den Kiel-Sechzehner und spitzelt die Kugel dann im Fallen quer zum Mitspieler. Pohjanpalo muss nur noch den Fuß hinhalten und markiert das 2:1!

21 Tooor für Hamburger SV, 1:1 durch Aaron Hunt

Lässt sich Hunt nicht nehmen, 1:1! Die HSV-Captain tritt an und verfrachtet das Leder souverän ins freie, rechte Eck.

19 Elfmeter für den HSV! Neumann verfolgt auf der linken Seite des Sechzehners Kittel und fährt dann den Ellbogen aus. Referee Dankert hat alles im Blick und zeigt direkt auf den Punkt!

16 VAR nimmt HSV-Ausgleich zurück! Hunt schlägt eine Ecke von rechts, die van Drongelen nach einem tollen Kopfball unhaltbar ins Netz drückt. Nach dem ersten Jubel der Hamburger wird es im Volkspark stiller, weil sich Köln meldet. Schiri Dankert blickt lieber nochmal auf den Bildschirm und erkennt dann eine Abseitsposition von Jatta, direkt vor Torhüter Gelios!

14 Die Elf von Dieter Hecking wirkt erstmal nicht geschockt und bleibt in der Vorwärtsbewegung. In der HSV-Offensive mangelt es jedoch an Präzision, aktuell sind die Hausherren noch ohne Torschuss.

12 Wie reagiert der HSV auf die kalte Dusche? Die Rothosen probieren es über die rechte Seite, doch Jatta bleibt mit seinem Dribbling an Thesker hängen.

9 Tooor für Holstein Kiel, 0:1 durch Alexander Mühling

Die Störche mit der frühen Führung! Der HSV verschenkt den Ball im Mittelfeld und ist dann in der Rückwärtsbewegung nicht schnell genug. Iyoha übergibt an die linke Sechzehner-Kante, wo Özcan ohne Gegenspieler den tödlichen Querpass spielen kann. Mühling läuft mittig ein und schiebt das Leder rechts ins Eck!

7 KSV-Angreifer Lee läuft auf die linke Sechzehner-Seite und will einen hohen Flankenball mit der Fußspitze erwischen. Bevor sich der Kieler davonschleichen kann, schnappt sich van Drongelen die Kugel.

5 So langsam werden auch die Hamburger aktiver und begeben sich erstmals in die Spitze. Auf der linken Seite läuft Leibold einem Steilpass hinterher und prallt dann an Neumann ab.

2 Die Gäste aus Kiel starten furchtlos und beschäftigen den HSV mit einer ersten Angriffswelle. Die HSV-Verteidigung um Rick van Drongelen ist jedoch hellwach und verhindert einen Abschluss.

1 Und los! Bundesligaschiedsrichter Bastian Dankert pfeift die Partie an und Holstein stößt an. Der Hamburger SV ist in Weiß und Rot unterwegs, die Störche sind komplett in Blau gekleidet.

1 Spielbeginn

Bevor es auf dem Platz losgeht, wird auch beim Montagabend-Spiel ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt: Alle Spieler schweigen und knien auf dem Boden ab.

Personell setzen beide Trainer heute auf bewährtes Personell. Dieter Hecking und Ole Werner wechseln im Vergleich zum letzten Spieltag nur auf einer Position. Bei den Rothosen beginnt Bakery Jatta für Louis Schaub und beim Gast aus Kiel spielt Fabian Reese statt David Atanga.

Holstein Kiel hingegen hat zwar zur Zeit weder mit Auf- noch Abstieg etwas zu tun. Dennoch werden die Störche gewillt sein, den aktuellen Negativ-Trend schleunigst zu stoppen. In den beiden Partien seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs setzte es zwei 1:2-Pleiten in Bochum und gegen Bielefeld. Trainer Ole Werner könnte sein Team durch den direkten Vergleich motivieren, denn gegen den HSV hat Kiel in der zweiten Liga noch nicht verloren. Im Hinspiel gab es ein 1:1 und die beiden Spiele der Vorsaison konnte Holstein gar beide für sich entscheiden. Wie geht es heute aus?

Das erklärte Ziel der Hamburger ist der Aufstieg. Da war die Last-Minute-Pleite beim VfB Stuttgart nicht gerade förderlich. Gegen Wehen Wiesbaden bewies Dieter Heckings Team aber Comeback-Qualitäten. Obwohl Wehen zunächst führte und später abermals zum Ausgleich kam, blieb der HSV am Drücker und holte auch dank Doppelpacker David Kinsombi drei wichtige Zähler im engen Aufstiegsrennen. Doch Heidenheim und auch Darmstadt sitzen den Hanseaten im Nacken. Zudem muss für den direkten Aufstieg noch der VfB eingeholt werden.