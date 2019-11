45 Ende 1. Halbzeit

43 ...Der Standard ist sofort wegen eines Stürmerfouls abgepfiffen. Passiert hier noch etwas vor der Pause?

43 Nächster Standard für die Kicker vom Kiez. Gyökeres' Schuss wird über die Torauslinie abgeblockt und bringt Sobota die nächste Möglichkeit die Kugel gefährlich nach innen zu bringen...

41 Møller Dæhli führt einen Freistoß aus knapp 30 Metern Entfernung aus, löffelt die Pille aber nur auf den Kopf von Ganvoula, der als erster Verteidiger in dieser Szene vor der Abwehr steht.

39 Kein Elfmeter! Diamantakos lässt sich im Zweikampf mit Bella-Kotchap im Bochumer Sechzehner fallen und fordert vehement den Pfiff. Schiri Badstübner steht gut und lässt die Pfeife korrekterweise stecken.

37 Es brennt wieder auf der Gegenseite! Soares präsentiert einen Doppelpass mit Zoller am linken Sechzehnereck und kann frei in den Strafraum starten. Der Schuss aufs lange Eck wird von Ohlsson noch entscheidend abgefälscht und fliegt nur haarschaarf am langen Pfosten vorbei.

33 ..Østigård! Die Leihgabe von Premier-League-Team Brighton & Hove Albion kommt frei zum Kopfball, nickt die Kugel allerdings zentral in die Arme von Riemann.

33 St. Pauli übernimmt in dieser Phase die Spielführung und drückt auf das nächste Tor! Von rechts wird jetzt die dritte Ecke ins Bochumer Hoheitsgebiet fliegen...

30 Heiße Szene im Bochumer Strafraum! Losilla geht gegen Møller Dæhli in die Grätsche, spielt aber klar den Ball und Badstübner lässt die Pfeife völlig zu Recht stecken.

29 Sobota bleibt brandgefährlich! Der Außenspieler wird von Gyökeres auf dem rechten Flügel in Szene gesetzt, nimmt Fahrt auf und schließt wieder aufs lange Eck ab. Diesmal geht die Kugel klar am Kasten vorbei.

28 Die Partie büßt erstmals etwas an Tempo ein und die beiden Teams schnaufen nach einer knappen halben Stunde erstmals durch.

24 Der FC St. Pauli zeigt wie man einen Eckball nicht ausfürhen sollte. Die Hamburger spielen in Person Mats Møller Dæhli Danny Buballa im Rückraum an, der sich gerade eben noch gegen den anlaufenden Bochumer Gegenspieler erwehren kann und einen teuren Ballverlust verhindert.

22 Wieder Zoller! Erneut kombiniert sich Bochum über die linke Seite nach vorne. Ganvoula wird wieder gedoppelt, sodass stattdessen Zoller von rechts nach innen zieht. Der Kölner bekommt den Querpass, spitzelt die Pille aber nur über die Torauslinie.

20 Der VfL bleibt dran! Die Gäste setzen sich erstmals etwas in der gegnerischen Hälfte fest. Ganvoula hebelt den Ball über seinen Gegenspieler auf die linke Seite zu Danny Blum. Der ehemalige Frankfurter antwortet direkt und schiebt das Leder nach innen, findet aber nicht den angepeilten Zoller, sondern nur den Fuß von Østigård.

16 An den Außenpfosten! Der Standard bringt nichts ein, doch dafür wird der zweite Ball umso gefährlicher. Die Kugel wird nur unzureichend in den Rückraum geklärt. Von dort schickt Tesche das Leder in hohem Bogen zurück in den Sechzehner und findet Losilla. Der Kapitän der Bochumer gewinnt das Kopfballduell gegen Østigård und leitet die Kugel an den linken Außenpfosten. Damit steht es jetzt auch in Sachen Aluminium 1:1.

15 Osei-Tutu tankt sich über seine angestammte rechte Seite in den Sechzehner und holt gegen Østigård den ersten Eckball der Partie heraus...

12 Das macht Laune! Defensive? Nein, danke! Beide Teams setzen in dieser Anfangsphase komplett auf Offensivfußball und sorgen bislang für einen echten Leckerbissen an diesem 13. Spieltag in der 2. Bundesliga.

10 Tooor für FC St. Pauli, 1:1 durch Waldemar Sobota

Zack! Der Gastgeber schiebt nicht lange Frust, sondern sorgt sofort für den Ausgleich! Mats Møller Dæhli schickt die Kugel vor dem Sechzehner von links auf die halbrechte Seite. Dort lässt Sobota Gegenspieler Lee einfach an sich vorbeilaufen, legt sich die Pille auf den starken Rechten und schickt das Leder links unten in die Maschen.

8 Furioser Beginn hier am Millerntor! Beide Mannschaften suchen vom Anstoß an den Weg nach vorne, wirken hinten allerdings mehr als angreifbar.

5 Tooor für VfL Bochum, 0:1 durch Simon Zoller

Direkt wieder rüber auf die andere Seite, und diesmal klingelt's! Blum setzt sich auf dem linken Flügel leicht gegen Ohlsson durch, bringt die Kugel nach innen, wo Ganvoula zunächst an Himmelmann scheitert. Zoller bekommt den Nachschuss im Fünfer aufgelegt und der ehemalige Kölner bringt die Pille per Grätsche über die Linie.

4 Sobota lässt das Aluminium scheppern! Auch der FC St. Pauli ist offensiv hellwach! Sobota hat nahe des rechten Sechzehnerecks zu viel Platz und haut das Leder an den linken Außenpfosten. Glück für den VfL!

4 Auf der Trainerbank der Hamburger feiert Jos Luhukay heute Jubiläum. Für den Trainerroutinier ist es das 200. Zweitligaspiel als Coach.

1 Es dauert nur Sekunden, da brennt es zum ersten Mal im Strafraum der Hausherren! Blum schickt die Kugel von rechts flach in den Sechzehner, und Ganvoula, der nach seiner Gelbsperre zurück ist, haut das Leder knapp rechts am Kasten vorbei.

1 Und damit rein in diese Partie! Badstübner gibt die Kugel frei und eröffnet das Zweitligaduell zwischen dem FC St. Pauli und dem VfL Bochum. Beste Stimmung hier im Millerntor-Stadion, das Flutlicht leuchtet. Alles ist bereitet für einen spannenden Fußballabend.

1 Spielbeginn

Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter Florian Badstübner. Als Assistenten sind heute Patrick Hanslbauer und Roman Potemkin mit von der Partie.

Bei den Hamburgern kommt es Trainer Jos Luhukay dagegen vor allem auf die eigene Effektivität an, an der es zuletzt zusehends gemangelt hat. "Wenn wir unsere Offensivqualität zeigen können, dann geht es am Ende um die Effektivität, die uns in den letzten Wochen mehr oder weniger im Stich gelassen hat. Genauso in unserem Defensivverhalten: Aus dem Spiel selber lassen wir ganz wenig Chancen zu. In den letzten drei Spielen hatten wir mit drei Standard-Toren auch das Pech an unserer Seite."

Für die Bochumer wäre es heute extrem wichtig den positiven Trend beizubehalten, um nicht Gefahr zu laufen, sich noch stärker als ohnehin schon in den Abstiegskampf verstricken zu lassen. Bochums Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz sieht mit St. Pauli allerdings keinen leichten Gegner auf sich zukommen. "Ein Spiel am Freitagabend beim FC St. Pauli, das ist ein ganz spezieller Rahmen. Wir wollen unsere letzten Auftritte bestätigen, wissen aber auch ganz genau, was uns dort erwarten wird."

Auf Seiten der Bochumer bleibt Coach Thomas Reis seinem gegen Nünrberg erfolgreichen 4-2-3-1 treu und nimmt nur zwei Wechsel vor. Anstatt der Hamburger Leihgabe Manuel Wintzheimer stürmt heute wieder Silvère Ganvoula alleine in der Spitze. Der Kongolese trägt mit seinen acht Saisontoren großen Anteil daran, dass der VfL die drittebeste Offensive der Liga hinter dem HSV und Armina Bielefeld stellt und führt aktuell zusammen mit Bielefelds Fabian Klos die Torjägerliste an. In der defensiven Viererkette übernimmt außerdem Jordi Osei-Tutu den Posten auf der Rechsverteidigerposition für den fehlenden Stefano Celozzi.

Was das Spielerpersonal angeht, setzt St. Pauli Coach Jos Luhukay heute erstmals in dieser Saison auf die Sturmkombination Gyökeres und Diamantakos. Die beiden Mittelstürmer haben mit acht Treffern bislang die Hälfte aller St. Pauli-Tore erzielt. Für Gyökeres muss Mittefeldmann Becker auf der Bank Platz nehmen. Mats Møller Dæhli wird es voraussichtlich von der Zehner-Position in die Vierer-Mittefeldkette auf die Doppel-Sechs neben Flum ziehen. Defensiv bleibt es im Vergleich zum 2:2 gegen den KSC am vergangenen Wochenende bei einer Viererkette. Allerdings kehrt Ziereis nach überstandener Verletzung zurück. Buballa geht dafür auf links und ersetzt Penny. Auf rechts startet heute außerdem Ohlsson für Zander. Damit nimmt Luhukay insgesamt drei Veränderungen vor.

Mit Blick auf die Tabelle trifft heute der Neunte auf den Sechzehnten. Allerdings liegen beide Teams nur zwei Zähler auseinander. Die Hamburger hängen nach vier sieglosen Spielen in Folgen ihren Aufstiegsambitionen hinterher, könnten mit einem Sieg heute aber wieder auf Rang sechs springen. Bei den Bochumern zeigt der Trend nach dem verpatzten Saisonstart (acht Spiele ohne Sieg) endlich nach oben. Aus den vergangenen vier Spielen konnten die Westfalen sieben Punkte mitnehmen. Mit einem Dreier wäre die Mannschaft von Trainer Thomas Reis zumindest vorläufig raus aus der roten Zone und könnte unter anderem den FC St. Pauli hinter sich lassen.