29 Nazarov schnappt sich beim Freistoß die Kugel und versucht es direkt. Das Spielgerät segelt aber deutlich über das Gehäuse. Die Zuschauer der Hausherren feiern das mit höhnischem Beifall.

28 Hochscheidt bekommt 25 Meter vor dem Karlsruher Gehäuse den Ball und will schießen. Dabei wird er von Fröde am Fuß touchiert und tritt in den Boden - Freistoß für die Veilchen!

26 Erzgebirge Aue stellt den Karlsruher SC defensiv immer wieder vor Probleme. Die Mannen von Dirk Schuster zeigen schöne, schnelle Kombinationen und zeigen vorne einen ideenreichen Auftritt.

23 Uphoff verhindert das 0:2! Testroet vernascht links im Strafraum Gordon und setzt dann Nazarov im Zentrum mit einem klugen Pass in Szene. Der nimmt das Ding direkt und zieht ab. Der etwas weit vor dem Tor postierte KSC-Keeper reißt blitzschnell die Arme hoch und lenkt das Leder über die Querlatte! Die anschließende Ecke bringt nichts ein.

22 Auch die Zahlen belegen eine völlig ausgeglichene Partie. Beide Mannschaften haben zu 50 Prozent den Ball und schossen bislang jeweils dreimal auf das gegnerische Tor. Das bisher einzige Tor konnten aber die Veilchen erzielen, weil sie im letzten Drittel deutlich gefährlicher sind als der Aufsteiger.

19 Klasse Aktion von Testroet! Der Torjäger nimmt eine Hereingabe vom linken Flügel super an und zieht vom Elfmeterpunkt ab. Uphoff muss sich ganz lang machen, kratzt das Ding aber aus der unteren rechten Ecke. Super gehalten!

17 Wir sehen ein temporeiches Spiel mit zwei mutigen Mannschaften. Die beiden Teams warten nicht lange ab, sondern suchen immer wieder schnell den Weg in die Spitze.

16 Wieder wird es gefährlich bei einem Eckball des KSC! Diesmal ist es Gordon, der die Lufthoheit hat und den Ball wuchtig auf das Gehäuse der Veilchen köpft - knapp drüber!

15 Schlampiges Abspiel von Hofmann! Der Stürmer spielt einen ungenauen Querpass etwa 25 Meter zentral vor dem eigenen Tor. Der Pass wird von Nazarov abgefangen und der fackelt nicht lange. Der 29-Jährige zieht direkt ab, das Spielgerät rauscht aber einen guten Meter rechts am Tor vorbei.

14 Nächster Eckball - diesmal für die Gäste. Hochscheidts Flanke von Linksaußen wird von Pisot geblockt. Auch die Ecke führt Hochscheidt aus, wieder klärt aber Pisot, diesmal per Kopf. Es gibt Einwurf.

11 Der Ball fliegt hoch ins Zentrum und dort schraubt sich Hofmann in zentraler Position hoch. Der lange Stürmer nickt die Kugel ziemlich mittig auf das Tor, kriegt aber nicht genug Druck hinter den Ball. Männel hat keine Probleme, das Leder zu fangen.

10 Erster Eckball der Partie. Stiefler versucht es mit einer Flanke von der rechten Seite. Der Ball wird geblockt und segelt ins Toraus.

9 Da hat die Abwehr des Aufsteigers ein wenig geschlafen und so gehen die Erzgebirgler, die bislang offensiv noch nicht in Erscheinung getreten waren, in Führung.

7 Tooor für Erzgebirge Aue, 0:1 durch Jan Hochscheidt

Die Gäste gehen in Führung! Florian Krüger spielt den Ball aus dem rechten Halbfeld klasse links rüber in den Lauf des durchstartenden Torschützen. Hochscheidt marschiert links am Keeper vorbei und haut das Ding aus spitzem Winkel an den rechten Innenpfosten. Super gemacht vom 32-Jährigen!

6 Pourie rutscht weg! Der Mann mit der Nummer neun erläuft auf der rechten Seite einen hohen Ball und geht dann rechts im Strafraum ins Dribbling mit Rizzuto. Er ruscht dabei unglücklich weg und verliert den Ball.

5 Der KSC hat in den Anfangsminuten etwas mehr vom Spiel und mehr Ballbesitz als der Gegner. Eine echte Torchance ist bislang aber ausgeblieben.

2 Die Gastgeber wirken mutig und suchen schnell den Weg zum gegnerischen Tor. Die erste gefährliche Aktion entschärft allerdings der Keeper der Gäste. Männel kommt aus seinem Gehäuse und fängt einen Kopfball in den Lauf von Pourie ab.

1 Los geht's! Die Gäste aus dem Erzgebirge eröffnen die Partie in weißen Trikots. Der KSC spielt in blauen Shirts.

1 Spielbeginn

Bevor es losgeht, gedenken beide Teams noch den Tod Robert Enkes, der sich vor zehn Jahren das Leben nahm.

Die beiden Mannschaften betreten den Rasen des Wildparkstadions. In wenigen Augenblicken kann es losgehen!

Der leitende Unparteiische der Begegnung ist Sven Waschitzki aus Essen. Assistiert wird er von den beiden Linienrichtern Mike Pickel und Florian Exner. Patrick Kessel ist vierter Offizieller, Video-Assistent ist Timo Gerach.Die beiden Mannschaften betreten den Rasen. In wenigen Augenblicken kann es losgehen!

Die Hausherren werden voraussichtlich in einem 4-2-2-2-System mit Fröde und Wanitzek auf der Doppel-Sechs sowie Hofmann und Pourie im Sturm agieren. Aue tritt wohl in einem 4-2-3-1 an. Hochscheidt, Nazarov und Krüger bilden dabei die Offensivreihe hinter Torjäger Testroet.

23 Gegentore kassierte der KSC bislang – vierschlechtester Wert der Liga. Coach Alois Schwartz verweist auf die 21 geschossenen Tore, ist sich aber der defensiven Probleme bewusst: „Erst mal sind wir froh, dass wir auch 21 geschossen haben. Da spricht jetzt keiner mehr davon. Wir wissen auch, dass wir hinten zu viele Gegentore bekommen. Wir müssen besser verteidigen."

KSC-Trainer Alois Schwartz verändert seine Elf im Vergleich zum Pauli-Spiel auf zwei Positionen. Im Mittelfeld weicht Kobald für Stiefler, im Sturm muss Choi für Pourie auf der Bank Platz nehmen. Auch die Gäste nehmen zwei Veränderungen im Vergleich zum vergangenen Spieltag vor. Baumgart und Zulechner werden durch Krüger und Testroet ersetzt.

Die Veilchen kämpfen gegen eine klare Auswärtsschwäche an. Während Aue im eigenen Stadion 14 von 18 möglichen Punkten holte, reichte es in fremden Stadien nur zu mageren fünf Zählern. Gegen die defensiv äußerst anfälligen Karlsruher soll sich das heute ändern.

Die Erzgebirgler belegen derzeit mit 19 Zählern den für Aue hervorragenden fünften Rang. Zuletzt gab es allerdings zwei Niederlagen in den vergangenen drei Pflichtspielen. Nach dem Pokal-Aus bei Fortuna Düsseldorf kamen die Veilchen am vergangenen Spieltag nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen den 1. FC Heidenheim hinaus. Nachdem die Mannschaft von Dirk Schuster durch Riese in Führung ging, konnte Heidenheim zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit noch ausgleichen. Zuvor verpasste Aue es, vielversprechende Konterchancen zu nutzen und für die Vorentscheidung zu sorgen.

Am vergangenen Spieltag nahm der KSC durch zwei späte Tore von Lorenz und Pourie einen Punkt aus St. Pauli mit. Gegen die Nordlichter waren die Karlsruher spielerisch über eine Stunde spielerisch unterlegen und zeigten eine mäßige Vorstellung. Nach einem 0:2-Rückstand zeigte die Schwartz-Elf aber eine tolle Moral und erreichte immerhin noch ein etwas glückliches Remis.

Können die Remis-Könige der vergangenen Wochen den Trend stoppen und endlich wieder drei Punkte einfahren? Der Tabellenelfte aus Karlsruhe musste sich in den vergangenen sieben Ligaspielen sechs Mal mit einem Punkt begnügen. Mit einem Dreier gegen Aue könnten die Mannen von Alois Schwartz einen großen Sprung in der engen Liga machen.