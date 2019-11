44 Mit einer Finte lässt Haraguchi zunächst Pálsson ins Leere grätschen, dann hat er die Kugel auf dem rechten Schlappen liegen. Aus 23 Metern schießt er den Ball dann weit über das rechte Toreck.

40 Bei seinem Dribbling wird Skarke kaum angegriffen, er kann ungestört durch das Zentrum spazieren. Aus 22 Metern schießt der Darmstädter schließlich hart aufs Tor, setzt aber zu zentral an. Zieler packt zu.

39 Eine Flanke von Jung bleibt bereits an der Strafraumkante hängen.

35 Gelbe Karte für Edgar Prib (Hannover 96)

Prib räumt Holland mit einer Grätsche an der rechten Außenlinie um.

34 Skarke pflückt sich einen hohen Ball per Brust runter, dann peilt er einen Lauf über die rechte Seite an. Der Linienrichter durchkreuzt die Pläne durch das Heben der Fahne.

29 Tooor für SV Darmstadt 98, 1:2 durch Tobias Kempe

Was für ein Tor, 1:2! Holland gibt die Kugel von der linken Seite flach an die Sechzehnerkante, Dursun lässt in den Strafraum tropfen. Kempe rauscht an und knallt das Spielgerät mit einer Mordsgeschwindigkeit in den rechten Torwinkel. Zieler ist da mehr als machtlos.

28 Muslija zieht von der linken Seite mit Tempo nach innen, aus 25 Metern schießt er dann zu schwach auf das rechte Eck. Schuhen nimmt die Kugel auf.

25 Die Hannoveraner können eine Freistoßflanke von Kempe nicht klären. Vom linken Strafraumeck kann Pálsson schießen, abgefälscht von Jung landet die Kugel weit über dem Tor.

21 Mit wuchtigem Antritt rennt Felipe nach vorne, am Mittelkreis wird der Brasilianer gefoult. Den freien Ball leitet Bakalorz auf die verwaiste linke Außenbahn weiter, Haraguchi hat viel freie Fläche vor sich. Doch ein Pfiff unterbricht die Situation, Referee Thomsen hat den Vorteil nicht abgewartet.

17 Obwohl ihn 29 Meter vom Kasten trennen, knallt Tobias Kempe einen Freistoß direkt auf das linke Eck. Ron-Robert Zieler läuft die Linie entlang und pariert.

14 Tooor für Hannover 96, 1:1 durch Genki Haraguchi

96 gleicht aus! Weydandt scheitert zunächst mit einem mittigen Kopfball aus sieben Metern an Schuhen, der Schlussmann wehrt allerdings nach vorne ab. Haraguchi nimmt die Kugel volley ab und drischt sie in das linke Eck.

11 Aus 28 Metern bleibt Florent Muslija mit einem Freistoß in der Mauer hängen.

8 Freistoß im rechten Halbfeld, Kempe spielt den Ball überraschenderweise flach ins Zentrum. Holland hämmert daraufhin einfach mal drauf, aus 31 Metern scheitert er am fliegenden Zieler.

4 Tooor für SV Darmstadt 98, 0:1 durch Waldemar Anton (Eigentor)

Kurioses Ding, 0:1! Kempe setzt sich auf der linken Seite durch und flankt in die rechte Strafraumhälfte. Mehlem steht völlig blank und schießt flach auf den Kasten, Bakalorz versucht in vollem Lauf zu klären. Das Leder rollt in Richtung des linken Ecks, Anton gehört der zweite Klärungsversuch. Er spielt die Kugel die Linie runter und trifft den rechten Innenpfosten, von dort prallt das Spielgerät ins Netz.

1 Gleich eine dicke Chance: Weydandt springt mutterseelenallein in eine Flanke von Albornoz, aus sechs Metern köpft der Angreifer über den Kasten.

1 ...und los! Darmstadt hat in blauen Trikots angestoßen, Hannover ist in Rot unterwegs.

1 Spielbeginn

Angeführt von Referee Dr. Martin Thomsen betreten die Mannschaften den Platz. Die Arena ist nicht ansatzweise ausverkauft.

„Der Trainerwechsel wird sicherlich Impulse bringen“, glaubt Dimitrios Grammozis. Darmstadts Coach ist aber zunächst darauf fokussiert, eigene Sorgen aus dem Wege zu schaffen. Kürzlich haderte man mit der Chancenverwertung. „Wir müssen weiter daran arbeiten.“ Womöglich muss sein Team auch „Tore erzwingen“, meint Grammozis.

Kenan Kocak sieht seine Mannen in der Pflicht. Seine bloße Präsenz wird nicht ausreichen. „Die Jungs sollten mit breiter Brust auftreten, weil sie geil darauf sein sollten, die Situation wieder in die richtige Bahn zu lenken.“ Auch über seine ersten Tage verlor er auf der Spieltags-Pressekonferenz einige Worte. Kocak suchte den Dialog. „Ich bin ein Freund davon, in die Mannschaft reinzuhören, um zu erfahren, wie die Jungs ticken.“

In der jüngeren Vergangenheit fand dieses Duell dreimal statt. Die Saison 2015/2016 verbrachten beide Teams in der Bundesliga, beim Hinspiel in Hessen teilte man sich die Punkte (2:2). Das Rückspiel gewann Darmstadt mit 2:1 in Hannover, vor der Winterpause eliminierten die Lilien Hannover damals zudem im DFB-Pokal (2:1-Heimsieg).

Tabellarisch gesehen kam der Trainerwechsel in Hannover nicht überraschend. Der Bundesligaabsteiger bekleidet derzeit den Relegationsrang - anders als erwartet aber unten! Deshalb reagierten die Verantwortlichen des Tabellensechzehnten nun. Auch der heutige Gegner orientiert sich aktuell eher nach unten. Darmstadt 98 hat nur einen Zähler mehr auf dem Konto als Hannover.

Der neue Coach tauscht gleich drei Viertel der Abwehrkette aus, vergleicht man die Startelf mit dem letzten Auftritt der Hannoveraner (0:4-Pleite in Heidenheim). Franke (Rotsperre), Korb, Elez und Hansson (alle Bank) sind raus, Felipe, Jung, Prib und Muslija dürfen anspielen. Bei Darmstadt ist beinahe die gleiche Elf zu sehen, die zuletzt 2:2 gegen Jahn Regensburg spielte. Mit Marvin Mehlem für Mathias Honsak entscheidet sich Trainer Dimitrios Grammozis für nur einen einzigen Wechsel.

Mit Kenan Kocak sitzt heute ein neues Gesicht auf der Bank von Hannover 96. Der 38-Jährige stand zuletzt beim SV Sandhausen unter Vertrag, dort beurlaubte man ihn im Oktober 2018 nach einer über zweijährigen Amtszeit.