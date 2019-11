67 Die Gäste reagieren und werden ein klein wenig offensiver. Ob es was bringt, bleibt abzuwarten.

66 Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Jóan Edmundsson

66 Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Reinhold Yabo

64 Sandhausen macht es allerdings auch sehr gut. Die Gäste finden genau die richtige Mischung aus hohem Verteidigen und defensiver Stabilität.

60 Das Niveau der Partie bleibt weiterhin sehr überschaubar. Vor allem die Hausherren bleiben auch nach 60 Minuten weit hinter den Erwartungen zurück.

57 Paqarada versucht es aus der zweiten Reihe. Pieper hält den Fuß in den Schuss und lenkt das Leder beinahe ins eigene Tor ab. Glück für die Gastgeber!

54 Die Zuschauer merken, dass ihre Jungs hier etwas Unterstützung brauchen und so werden die Heimfans hier etwas lauter. Das hatten sie allerdings auch im ersten Durchgang stellenweise schon versucht. Ohne großen Erfolg.

50 Bielefeld kommt etwas besser aus der Pause, wenngleich ihnen im letzten Drittel heute einfach nichts einfällt. Ein halbherziger Doppelpass von Clauss und Klos war bislang das höchste der Gefühle in Durchgang Zwei.

46 Weiter geht's! Beide Mannschaften kehren ohne personelle Veränderungen zurück auf den Rasen. Mindestens mal aus Sicht der Bielefelder sollte sich jedoch spielerisch einiges ändern.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Zur Pause steht es zwischen Arminia Bielefeld und dem SV Sandhausen 1:1-Unentschieden. In einer Partie auf mäßigem Niveau überzeugte vor allem der Außenseiter aus Sandhausen, der hier deutlich frecher und mit mehr Offensivdrang auftrat. Durch einen Strafstoß hätten die Gäste sogar in Führung gehen können, Behrens scheiterte aber vom Punkt. Aus dem Nichts traf Clauss dann nach einem Zhirov-Fehler zum 1:0 für die Arminen, was den Hausherren zwar etwas mehr Sicherheit gab, allerdings nicht für mehr als das sorgte. Sandhausen kam nach einer guten halben Stunde noch zum verdienten Ausgleich und hatte auch noch ein paar mehr Gelegenheiten.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Zwei Minuten gibt es oben drauf. Zwei Minuten, auf die man als neutraler Zuschauer durchaus verzichten könnte, denn aktuell geht hier herzlich wenig.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

42 Halimi bekommt die Kugel im Zentrum und dreht sich schnell um die eigene Achse. Aus rund 20 Metern zieht der Mittelfeldakteur ab und zwingt Ortega mit einem satten Schuss zu einer guten Parade.

39 Auch rund fünf Minuten vor dem Ende tut sich hier nicht viel. Sandhausen tut hier mehr für die Partie und sucht häufiger den Weg nach vorne. Seit dem 1:1 schaffen es aber auch die Gäste nichts mehr in die Gefahrenzone.

35 Bielefeld hat zwar mehr Ballbesitz, in Sachen Offensive läuft bei den Gastgebern allerdings überhaupt gar nichts zusammen. Bis auf den Treffer zum 1:0 tauchten die Gastgeber gar nicht vor dem Kasten von Sandhausen auf.

31 Tooor für SV Sandhausen, 1:1 durch Kevin Behrens

Vom Punkt nicht getroffen, per Kopf auch nicht. Nun aber ist Behrens erfolgreich! Eine Flanke auf den zweiten Pfosten legt Bouhaddouz herrlich per Volley quer auf seinen Sturmpartner, der ebenfalls per Volley abschließt und zum Ausgleich trifft.

29 Sandhausen versucht es nun auch mit Flanken aus dem Halbfeld und findet abermals den Kopf von Behrens, der jedoch nicht genug Druck in seinen Versuch bekommt und an Ortega scheitert.

26 Das Tempo der Partie ist allerdings mehr als überschaubar. Dass hier der Tabellenführer gegen den Neunten spielt, sieht man nur bedingt.

23 Bielefeld versucht den Schwung des 1:0 mitzunehmen, um hier endlich anzukommen in dieser Partie. Das gelingt in sofern, als dass sie den Gästen und deren guter Anfangsphase Einhalt gebieten.

19 Tooor für Arminia Bielefeld, 1:0 durch Jonathan Clauss

Aus dem Nichts das 1:0 für die Hausherren! Zhirov hat die Kugel eigentlich sicher und müsste nur zu seinem Torwart spielen. Der Russe geht jedoch ins Dribbling und verliert die Kugel an Clauss, der in die Mitte zieht und das Leder trocken im langen Eck versenkt.

16 Die Gastgeber sind nun jedoch bemüht das Spiel an sich zu reißen. Die Ostwestfalen lassen die Kugel in den eigenen Reihen laufen, der Weg nach vorne fällt dem Tabellenführer aber noch merklich schwer.

12 Die Anfangsphase geht hier eindeutig an die Sandhäuser, die nicht nur auf Grund des Elfmeters das bessere Team sind. Bielefeld agiert momentan noch sehr statisch und verhalten.

9 Elfmeter verschossen von Kevin Behrens, SV Sandhausen

Behrens legt sich die Kugel zurecht und zielt in die rechte Ecke. Der Ball ist nicht schlecht geschossen, aber halbhoch angesetzt. Ortega hat die Ecke und pariert die Kugel.

8 Gelbe Karte für Fabian Klos (Arminia Bielefeld)

Gelb gibt es oben drauf für den Bielefelder Kapitän.

7 Elfmeter für Sandhausen! Bei einem Eckball geht Klos bei einem Kopfballduell etwas zu rüde zu Werke. Was im Mittelfeld abgepfiffen wird, ist natürlich auch hier strafbar. Es gibt den Strafstoß!

6 Nun aber gibt es die erste Chance für die Gäste. Nach einer Flanke von der rechten Seite kommt Behrens per Kopf an die Kugel und zwingt Ortega zu einer guten Parade.

4 Gemächlicher Beginn von beiden Seiten. Sandhausen hat in den ersten Minuten sogar etwas mehr vom Spiel, auch wenn sich beide Teams noch nicht in Richtung der Strafräume bringen konnten.

1 Auf geht's! Sandhausen stößt an und das in weißen Jerseys. Bielfeld agiert traditionell in Blau und Schwarz gekleidet.

1 Spielbeginn

Auf der Gegenseite stellt der SVS im Vergleich zum Auftritt gegen Fürth mehrfach um. Während Frey verletzt ausfällt und auch Biada nicht im Kader steht, müssen Gislason und auch Türpitz ihren Platz auf dem Rasen gegen die Ersatzbank tauschen. Mit Halimi, Scheu, Paurevic und Bouhaddouz sind also vier Neue mit von der Partie.

Die Gastgeber zeigten am letzten Spieltag beim 5:1 in Nürnberg wohl mit die beste Saisonleistung. Da die gesamte Startelf dieses Spiels fit und gesund ist, sieht Uwe Neuhaus wenig überraschend keinen Grund zu wechseln und schickt das selbe Team ins Rennen.

Die Hausherren bekommen es am heutigen Tag jedoch mit einem unangenehmen Gegner zu tun. Der SV Sandhausen ist in Sachen Tabelle zwar noch keiner Tendenz zuzuordnen, zeigte aber wiederholt, dass sie Mannschaften vor große Aufgaben stellen können. Erst vor zwei Wochen holte man gegen Fürth zwei Rückstände auf und erzielte in der Schlussminute den umjubelten Siegtreffer. Der 3:2-Erfolg zeigt die Stärken des SVS und zwar Kampf-,Teamgeist und Mentalität. All das müssen die Gäste auch heute in die Waagschale werfen.

Dass Arminia Bielefeld am 14. Spieltag auf Kurs in Richtung Herbstmeisterschaft ist, hatten sich wohl auch in Ostwestfalen selber die wenigsten vorstellen können. Dass diese Tatsache zwar überraschend, aber gleichsam auch mehr als verdient ist, zeigen die vergangenen Wochen. Aus den letzten fünf Spielen holten die Gastgeber 13 von möglichen 15 Zählern und mussten in dieser Spielzeit überhaupt erst einmal als Verlierer vom Rasen gehen (0:1 gegen Stuttgart). Diese Erfolgswelle möchten die Arminen weiterreiten, am liebsten bis in den Winter hinein.