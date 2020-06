54 Zwei dicke Chancen für die Bochumer! Erst versucht es Wintzheimer aus der Distanz, dann wird ein strammer Schuss von Žulj von einem Mitspieler abgefälscht - Abstoß.

52 Álvarez findet den eingewechselten Ceesay mit einem gefühlvollen Ball aus dem Halbfeld im Strafraum. Der will das Zuspiel mit dem Kopf verlängern, nickt die Kugel aber ins Toraus.

50 Die Hausherren übernehmen die Initiative und pressen tief in der gegnerischen Hälfte. Die Osnabrücker wirken entschlossen und wollen zum Ausgleich kommen.

48 Klasse Schuss von Ajdini! Der eingewechselte Rechtsverteidiger zieht vom rechten Strafraumeck ab. Riemann macht sich ganz lang und lenkt das Leder über die Querlatte. Die Ecke bringt nichts ein.

47 Weiter geht's! Osnabrück-Coach Daniel Thioune wechselt zum Wiederanpfiff doppelt. Konstantin Engel und Ulrich Taffertshofer werden ersetzt durch Bashkim Ajdini und Assan Ceesay.

46 Einwechslung bei VfL Osnabrück: Assan Ceesay

46 Auswechslung bei VfL Osnabrück: Ulrich Taffertshofer

46 Einwechslung bei VfL Osnabrück: Bashkim Ajdini

46 Auswechslung bei VfL Osnabrück: Konstantin Engel

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Der VfL Bochum führt zur Pause verdient mit 1:0 in Osnabrück. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase übernahmen die Gäste zunehmend die Kontrolle und gingen nach gut zwanzig Minuten durch ein Eigentor von Gugganig in Führung. Die Bochumer hatten die bessere Spielanlage und spielten sich immer wieder mit sauberem Passspiel bis in die Gefahrenzone. Osnabrück hielt zwischenzeitlich gut mit, vorne agierte die Elf von Daniel Thioune aber meist zu ungenau und ideenlos. Gleich geht's weiter!

45 Ende 1. Halbzeit

44 Zwei Minuten reguläre Spielzeit bleiben den Hausherren noch, um in der ersten Hälfte zum 1:1 zu kommen. Die Mannschaft von Daniel Thioune kommt gegen die Defensive der Ruhrpott-Elf nicht entscheidend durch. Die Fernschüsse sind zu ungenau und die Flanken werden allesamt vom VfL Bochum geklärt.

41 Die Lila-Weißen setzen sich jetzt in der gegnerischen Hälfte fest und wollen noch vor dem Pausenpfiff den Ausgleich erzielen. Die Bochumer Elf hat aber im eigenen Sechzehner die Lufthoheit und steht stabil.

40 Auch die kommt hoch vor das Tor und diesmal ist Riemann zur Stelle. Der Schlussmann faustet die Kugel weit hinten raus.

39 Eckball für Osnabrück. Bochum klärt per Kopf und es gibt die zweite Ecke in Folge.

37 Einwechslung bei VfL Osnabrück: Felix Agu

37 Auswechslung bei VfL Osnabrück: Niklas Schmidt

37 Die Bochumer wollen einen Elfmeter haben! Wintzheimer erläuft einen langen Ball und nimmt ihn mit der Hand mit. Er dringt verfolgt von einem Gegenspieler in den Strafraum ein und geht zu Boden. Bibiana Steinhaus lässt aber richtigerweise weiterlaufen, hätte sogar das Handspiel abpfeifen können.

36 Das ist einfach zu verteidigen. Wiederholt versuchen es die Lila-Weißen mit Hereingaben aus dem Halbfeld. Den Bochumern bereiten die keine Probleme.

34 Die Bochumer Mannschaft macht das im Spiel nach vorne sehr gut und strahlt immer wieder Gefahr aus. Die Mannschaft in den weißen Trikots spielt sich oftmals über die Flügel durch und kommt frei zum Flanken.

31 Das geht zu einfach! Danilo Soares setzt sich auf Linksaußen durch, spielt in den Strafraum auf Wintzheimer, der den Gegenspieler mit einem Haken stehen lässt und aus spitzem Winkel abzieht. Kühn wehrt den strammen Schuss nach vorne ab und Wintzheimers Nachschuss kann letztlich geklärt werden.

29 Amenyido lässt Osei-Tutu nahe der Seitenlinie mit einem sehenswerten Dribbling zunächst alt aussehen. Dann zündet der Bochumer aber den Turbo und holt sich die Kugel mit einer sauberen Grätsche.

26 ...und die kommt hoch auf den Elfmeterpunkt, wo Robert Tesche geschubst wird. Bibiana Steinhaus pfeift und es gibt Freistoß für das Auswärtsteam.

26 Cristian Gamboa klärt per Kopf zur Ecke...

25 Aus Bochumer Sicht kam der Führungstreffer genau zum richtigen Zeitpunkt. Die Hausherren kamen nach einer dominanten Phase der Gäste wieder besser ins Spiel. Mit dem Führungstreffer aus Sicht der Elf von Thomas Reis stoppen die Bochumer die mutige Phase aber prompt.

22 Tooor für VfL Bochum, 0:1 durch Lukas Gugganig (Eigentor)

Die Gäste gehen in Führung! Osei-Tutu kommt mit Tempo über die rechte Seite, dringt in den Strafraum ein und marschiert bis zur Grundlinie durch. Er bringt das Leder scharf vor den Kasten der Osnabrücker und Gugganig schiebt das Spielgerät beim Klärungsversuch ins eigene Tor!

21 Die gastgebende Mannschaft wird jetzt stärker und die Partie gestaltet sich wieder ausgeglichener als zuvor.

20 Trapp aus der zweiten Reihe! Amenyido legt die Kugel mit der Brust ab auf den aufgerückten Verteidiger. Der fackelt nicht lange und zieht aus knapp 20 Metern ab. Der Schuss ist aber zu unplatziert und Riemann hat keine Probleme.

18 Gelbe Karte für Robert Žulj (VfL Bochum)



18 Žulj setzt Pantović mit einem gechippten Ball rechts in den Strafraum wunderbar in Szene. Der 23-Jährige nimmt das Leder klasse mit und haut das Spielgerät stramm ins Zentrum. Dort wird der Ball zur Ecke geblockt. Aber auch die bringt nichts ein.

16 Amenyido mit dem Schussversuch! Der 22-Jährige Offensivakteur zieht vom linken Strafraumeck wuchtig ab und prüft Riemann. Der Bochumer Schlussmann ist aber zur Stelle.

15 Die Mannschaft aus dem Ruhrpott übernimmt mehr und mehr die Kontrolle und spielt zielstrebiger nach vorne als der Gegner und hat das Geschehen derzeit im Griff.

13 Frech gemacht von Pantović! Wieder kommt Bochum über rechts durch und wieder kann Bochum flanken. In der Mitte versucht es der Serbe vor dem kurzen Pfosten mit der Hacke. Der Ball wird zur Ecke abgefälscht. Die bleibt ungefährlich.

10 Nach einer Ecke von der linken Seite legt ein Bochumer die Kugel am langen Pfosten zurück auf Pantović. Der nagelt das Ding von der Strafraumkante recht deutlich drüber.

9 Gute Möglichkeit für die Gäste! Die Bochumer spielen sich klasse auf der rechten Seite durch. Osei-Tutu sucht Tesche mit einer Flanke ins Zentrum, die von den Osnabrückern aber noch rechtzeitig geklärt wird. Die anschließende Ecke bringt nichts ein.

6 Wir sehen eine temporeiche und intensive Anfangsphase, in der beide Mannschaften aggressives Pressing zeigen und sich überhaupt nicht verstecken.

4 Danilo Soares auf der Gegenseite! Der Linksverteidiger hat in halblinker Position und elf Metern Torentfernung jede Menge Platz und zieht flach ab. Sein Schuss ist aber zu unplatziert und Keeper-Kühn hat keine Probleme.

3 Erster Abschluss der Lila-Weißen. Niklas Schmidt fasst sich zentral 25 Meter vor dem Kasten ein Herz und zieht einfach mal ab. Die Kugel rauscht aber deutlich über das Tor.

2 Die Hausherren spielen mutig nach vorne und setzen Álvarez kurz vor dem Sechzehner der Bochumer in Szene. Der Stürmer wird mit dem Rücken zum Tor stehend zu Fall gebracht, Schiedsrichterin Steinhaus lässt aber weiterlaufen.

1 Los geht's! Der Ball rollt.

1 Spielbeginn

Die beiden Mannschaften betreten den Rasen. In wenigen Augenblicken kann es losgehen!

Das Hinspiel im November endete 1:1-Unentschieden. Nach dem frühen Führungstreffer der Bochumer durch Blum, der schon nach nicht einmal zwei Minuten einnetzte, verschoss Álvarez einen Elfmeter - und das sollte nicht der einzige bleiben. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit machte es Schmidt besser und besorgte vom Punkt den Ausgleich der Lila-Weißen. Eine knappe halbe Stunde vor dem Ende pfiff der Schiedsrichter wieder Strafstoß - und wieder versagte der Schütze. Ganvoula verpasste den Siegtreffer und so blieb es letztlich beim 1:1.

Die zuletzt so erfolgreichen Bochumer treten mit den gleichen elf Akteuren an wie schon im Spiel gegen den FC St. Pauli. Die Viererkette bestehend aus Danilo Soares, Leitsch, Lambropoulos und Gamboa soll weiterhin für die notwendige defensive Stabilität sorgen. Vorne wirbeln Osei-Tutu, Žulj und Pantović hinter Stürmer Wintzheimer. Torjäger Ganvoula ist verletzungsbedingt nicht im Kader.

Der Osnabrücker Coach Daniel Thioune verändert seine Startformation im Vergleich zum Spiel in Stuttgart einmal. Ajdini nimmt zunächst auf der Bank Platz, Álvarez rückt in die Startelf. Die Gastgeber werden voraussichtlich in einem 4-2-3-1-System agieren. Vor der Viererkette bilden Taffertshofer und Blacha die Doppel-Sechs, vorne ist Álvarez die einzige echte Spitze.

Dort wo der lila-weiße VfL hinwill, ist der blau-weiße bereits. Keiner Mannschaft scheint die Corona-Pause so gut getan zu haben wie der Truppe von der Castroper Straße: Drei Siege aus fünf Spielen ohne Niederlage bei nur einem einzigen Gegentor bedeuten nicht nur Platz eins in der "Geistertabelle", sondern auch den vorzeitig gesicherten Klassenerhalt! Ob die Westdeutschen ihren Höhenflug an der Bremer Brücke fortsetzen können?

Mühsam, aber stetig wie das sprichwörtliche Eichhörnchen hat sich der VfL Osnabrück seit dem Re-Start Punkt um Punkt erkämpft. Nur eine Niederlage kassierten die Lila-Weißen in den letzten fünf Partien und holten u.a. je einen Zähler bei den Spitzenteams aus Bielefeld und Stuttgart. Weniger sicher wirkte die Thioune-Elf in den letzten Monaten im eigenen Stadion. Das zu ändern ist heute das kleine Ziel. Das große heißt Klassenerhalt und wäre mit einem Sieg gegen formstarke Bochumer schon fast in trockenen Tüchern.