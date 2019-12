Halbzeitfazit: Pause am Böllenfalltor, zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem DSC Arminia Bielefeld steht es noch torlos. Dabei ist die Geschichte der ersten Hälfte rasch erzählt: Beide Teams wagen sich nur selten nach vorne und haben dementsprechend offensiv wenig zu bieten. Insgesamt sind die Lilien minimal besser, die beste Chance hatte allerdings der Spitzenreiter durch eine durchgerutschte Voglsammer-Hereingabe. Im zweiten Durchgang darf gerne mehr passieren. Bis gleich!

43

Paik! Der 22-Jährige nimmt halbrechts in der Box eine Hackenablage an und zieht ins Zentrum. Aus 17 Metern schlenzt er das Rund knapp am linken Pfosten vorbei.