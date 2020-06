Los geht’s! Die Gäste stoßen an und probieren es direkt mit einem langen Schlag in die gegnerische Hälfte. Die DSC-Defensive ist hellwach und kann sogar einen eigenen Einwurf herausholen.

"Ich möchte auf diesem Wege Arminia Bielefeld und Uwe Neuhaus zum Aufstieg gratulieren. Man muss den Hut vor dieser Leistung. Sie haben ein sensationelles Jahr gespielt", verkündete Dimitrios Grammozis im Vorfeld der Partie. Seine Mannschaft muss sich jedoch keinesfalls verstecken. Die Lilien haben sich seit der 3:1-Niederlage im Hinspiel deutlich verbessert. Im Jahr 2020 werden die Hessen nur von der Arminia getoppt und haben in dem Zeitraum sogar nur zwei Pünktchen weniger geholt als die Ostwestfalen. Es dürfte also ein spannendes Match werden.

Dimitrios Grammozis ändert seine Anfangsformation im Vergleich zum späten 3:2-Erfolg gegen Hannover auf nur zwei Positionen. Dario Dumić kehrt nach abgesessener Gelbsperre zurück und ersetzt Patrick Herrmann. Außerdem übernimmt Yannick Stark die Position des angeschlagenen Tobias Kempe. Patric Pfeiffer steht also erneut von Anfang an auf dem Feld und kommt zu seinem zweiten Einsatz in der Startelf der Lilien.

Trotz des sicheren Aufstiegs wollen die Bielefelder keinen Gang zurückschalten und sich weiter gut präsentieren. Im aktuellen Kalenderjahr ist die Arminia immerhin noch ungeschlagen und das soll sich aus DSC-Sicht auch nicht mehr ändern. "Wir wollen ungeschlagen bleiben und haben dieses Ziel vor Augen", machte Trainer Neuhaus klar. Dementsprechend wird in der Startaufstellung des Tabellenführers auch nicht komplett durchgewechselt. Der Kern der Mannschaft bleibt bestehen. In der Defensive kommt Hartherz zurück. Zudem hat sich Nilsson einem Eingriff am Knie unterzogen und fällt dadurch für den Rest der Saison. Der Schwede wird in der Innenverteidigung von Salger vertreten. Einzig in der Offensive wird ordentlich rotiert. Das Trio Klos, Voglsammer, Clauss sitzt zunächst nur auf der Bank und wird ersetzt von Yabo, Schipplock und Soukou.