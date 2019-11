Apropos Ruhrstadion: Hier fielen in dieser Spielzeit bislang die meisten Treffer. Blum versucht dem einen weiteren hinzuzufügen, zielt aus 25 Meter aber etwas zu hoch.

Die Kugel rollt im Ruhrstadion! Der VfL Bochum agiert in Weiß und Blau, weshalb die Gäste auf ihre klassischen lilanen Jerseys zurückgreifen können.

Die Statistiker dürften die Chancen für den VfL Bochum trotz der Tabellensituation leicht erhöht einschätzen. Zum einen gewannen die Hausherren zehn der bisherigen 19 Duelle bei nur sechs Niederlagen. Zum anderen gingen die letzten drei Aufeinandertreffen der Mannschaften stets an die jeweilige Heimmannschaft.

Während Gäste-Trainer Dirk Schuster wohl am liebsten nichts verändert hätte und nur die beiden gesperrten Riese und Fandrich durch Samson und Wydra ersetzen wird, wechselt Thomas Reis gleich mehrfach: In der Defensive müssen Osei-Tutu und Celozzi wieder auf der Bank Platz nehmen und werden durch Rückkehrer Danilo Soares und Gamboa ersetzt, während vorne Pantovic für Zoller agiert.

Auch die Gäste holten aus den vergangenen drei Spielen fünf Punkte, aber dennoch ist die Stimmungslage bei den Veilchen eine ganz andere. Mit stolzen 23 Punkten liegt das Team von Dirk Schuster auf einem tollen vierten Platz. Selbst wenn es in der engen Tabellenkonstellation schnell mal ein paar Plätze nach hinten gehen kann, ist die Momentaufnahme für die Sachsen überragend. Diesen Schwung möchte man natürlich mitnehmen in die letzten Wochen vor Weihnachten und wenn möglich auch ins neue Jahr.

Beim VfL Bochum geht es in der zweiten Hälfte der Hinrunde etwas aufwärts. In kleinen Schritten bessert sich die Stimmung bei den Hausherren, auch wenn aktuell immer noch nur ein 15. Platz zu Buche steht. Nach fünf Punkten aus den letzten drei Spielen mit zum Teil ordentlichen Leistungen kehrt jedoch der Glaube zurück nach Bochum, das sich bis zur Winterpause im Idealfall von den Abstiegsrängen absetzen will.