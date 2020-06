30 Gelbe Karte für Finn Porath (Holstein Kiel)

Bei einem heftigen Einsteigen gegen Sascha Horvath rasiert Finn Porath dessen Standbein um. In Sekundenschnelle ist Patrick Ittrich zur Stelle und hält die Gelbe Karte in die Höhe. Das ist die zweite Verwarnung für Porath in der laufenden Spielzeit.

29 Von links zieht Fabian Reese zur Mitte, vernascht Sascha Horvath mit einem Übersteiger. Der Linksschuss aufs lange Eck zischt am Pfosten vorbei.

28 Nun lassen sich die Gäste mal wieder vorn blicken. Florian Ballas schaltet sich ins Angriffsspiel ein, verfehlt mit seinem Rechtsschuss aus der Distanz aber den Kasten von Ioannis Gelios.

26 Dann ergibt sich für die Kieler eine Überzahlsituation. Doch in halblinker Position spielt Salih Özcan einen schwachen Pass. Daraus kann Emmanuel Iyoha nichts machen, weil ein Gegenspieler, Niklas Kreuzer ist das, störend zur Stelle ist.

25 Derzeit nimmt die Intensität zu, die Spieler werden verstärkt in Zweikämpfe verwickelt. Die kämpferische Komponente nimmt zu.

22 In dieser Phase geben die Störche wieder verstärkt den Ton an, werden ihrem Status als Heimmannschaft gerecht. Allerdings ist schließlich auch nicht zu erwarten, dass Dynamo hier 90 Minuten marschiert. Die Schwarz-Gelben müssen sich nach den anstrengenden Wochen ihre Kräfte klug einteilen.

20 Von der rechten Seite fliegt eine Flanke von Emmanuel Iyoha gefährlich in den Gästestrafraum. Auf Höhe des ersten Pfostens verlängert Hauke Wahl per Kopf. Im Torraum ist Chris Löwe zur Stelle und klärt per Kopf für die SGD.

19 So gestaltet sich die Begegnung mittlerweile offener. Dynamo hat erkannt, dass Kiel hinten nicht unverwundbar ist. Die 51 Gegentreffer der KSV in dieser Saison deuten unweigerlich darauf hin. Das sind lediglich drei mehr, als die Sachsen kassierten.

17 Inzwischen zeigen die Sachsen mehr Mut. Über halblinks nähert man sich der Box. Sascha Horvath inszeniert einen Doppelpass mit René Klingenburg, hat zentral aber dann Probleme, den Ball unter Kontrolle zu bringen.

14 Im Anschluss wollen die Hausherren das Geschehen wieder an sich reißen. Die Störche schaffen es tief in die generische Hälfte, erarbeiten sich nun ihren ersten Eckstoß. Die Hereingabe von der linken Seite wird von Dresdens Defensive geklärt.

12 Dynamo hat Gefallen am Offensivspiel gefunden. Erneut kommt Ondřej Petrák zum Schuss. Den Versuch des Tschechen aus der zweiten Reihe blockt Stefan Thesker ab.

11 Die folgende erste Ecke dieser Begegnung segelt von der linken Seite in die Mitte, gerät aber zu nah ans Tor. Dort hat Ioannis Gelios alles im Griff und fischt sich die Pille aus der Luft.

10 Nur wenig später bietet sich Dynamo die allererste Großchance in dieser Begegnung. Am eigenen Sechzehner erlaubt sich Kiels Jonas Meffert einen bösen Ballverlust gegen Ondřej Petrák. Dieser kommt frei zum Schuss, zielt mit rechts unten aufs linke Eck. Ioannis Gelios streckt sich erfolgreich und lenkt die Kugel geradeso um den Pfosten.

9 Anschließend werden die Sachsen erstmals konstruktiv. Auf der rechten Seite vernascht Patrick Schmidt Gegenspieler Stefan Thesker, gelangt so in den Sechzehner. Der Flachpass in die Mitte jedoch findet keinen Mitspieler.

8 Kurz darauf tritt Salih Özcan einen Freistoß von der rechten Seite. Über Umwege landet die Kugel links im Strafraum bei Fabian Reese, der es volley mit dem linken Fuß versucht. Der Ball fliegt deutlich am kurzen Eck vorbei.

7 Nun arbeiten sich auch die Sachsen mal in des Gegners Hälfte vor. Sonderlich nachdrücklich gehen die Gäste dabei nicht zu Werke. Der Ballverlust lässt dann auch nicht auf sich warten. Folglich sind dann wieder die Störche am Zug.

5 Dann taucht erstmals ein Spieler im Sechzehner auf. Das ist Kiels Fabian Reese, der es links in der Box mit Dresdens Niklas Kreuzer zu tun bekommt. Reese bekommt den Arm des Gegenspielers ins Gesicht, geht zu Boden und rasselt mit Keeper Kevin Broll zusammen. Elfmeterreif ist diese Szene nicht und nach einer kurzen Erholungsphase geht es für alle beteiligten weiter.

4 Kiel wir allenfalls im Ansatz konstruktiv. Die Ballbesitz vorteile wirken sich also noch nicht aus. Dynamo ist erst einmal darauf bedacht, hinten gut und sicher zu stehen.

2 Zurückhaltend gehen beide Mannschaften die Partie an. Optisch etwas mehr vom Geschehen hat fürs Erste der Gastgeber. In Strafraumnähe gelangen wir hier noch nicht annähernd.

1 Jetzt also rollt der Ball an der Kieler Förde. Bei gut 20 Grad und lockerer Bewölkung herrschen angenehme Bedingungen. Niederschläge sind heute genauso wenig ein Thema die häufig an der Küste vorherrschende steife Brise.

1 Spielbeginn

Ein wenig müssen wir uns gedulden. An einem der beiden Tore gibt es einen Defekt am Netz. Ein Ball sollte da zwar nicht durchrutschen können, doch die Unparteiischen wollen auf Nummer sicher gehen. Der Schaden wird dann doch recht zügig behoben.

Dynamo helfen nur noch Siege weiter. Für die mit Abstand schlechteste Offensive der Liga (29 Saisontore) stellt das eine enorme Herausforderung dar – vor allem weil die Sachsen hinten den Laden nicht dicht bekommen. Die 54 Gegentreffer werden einzig vom SV Wehen Wiesbaden übertroffen. Wenig Hoffnung verbreitet die Auswärtsbilanz. Mit zwei Siegen, zehn Punkten und gerade zwölf erzielten Toren gehören die Schwarz-Gelben zu den drei schwächsten Mannschaften auf gegnerischen Plätzen. Aktuell ist das Team von Markus Kauczinski drei Spiele ohne Sieg, kassierte zuletzt in Bielefeld ein 0:4. Der letzte volle Erfolg wurde Anfang des Monats in Wiesbaden eingefahren (3:2). Übrigens ging die Hinrundenpartie vom 15. Spieltag an Kiel. Ende November siegten die Störche im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion mit 2:1.

Kiel also ist beinahe aller Sorgen ledig. Angesichts von sechs Zählern Polster zum Abstiegsrelegationsplatz und mit einem ganz ordentlichen Torverhältnis im Gepäck (-2) genügt heute ein Remis, um auch rechnerisch vollends auf der sicheren Seite zu sein. Allerdings gelten die Störche als nicht sonderlich heimstark, holten zu Hause fünf Punkte weniger als in der Fremde. Auf der einen Seite sind die Kieler die drittschwächste Heimmannschaft, zugleich aber auch das zweitbeste Auswärtsteam. Letzteres aber hilft der KSV heute nicht weiter. Seit vier Partien sind die Norddeutschen ohne Sieg. Darunter befanden sich zwei 1:2-Pleiten auf eigener Wiese – gegen Bielefeld und Wehen Wiesbaden. Der letzte Dreier gelang Ende Mai zu Hause gegen den VfB Stuttgart (3:2).

Auf Seiten der Hausherren gibt es einen ganz entscheidenden personellen Ausfall. Der Trainer fehlt in den letzten drei Spielen der Saison. Aus privaten Gründen, einem Krankheitsfall in der Familie, wird Ole Werner die Störche somit heute nicht betreuen. Die Verantwortung liegt bei seinen Assistenten Fabian Boll und Patrick Kohlmann. Und die nehmen vermutlich in Absprache mit ihren Chef im Vergleich zum letzten Punktspiel zwei Veränderungen vor. Anstelle von Phil Neumann (Bank) und Alexander Mühling (Schnittwunde am Knie) rücken Jae-sung Lee (zurück nach Verletzung) und Jannik Dehm in die Kieler Startelf. Stattliche sechs Umstellungen gibt es bei den Gästen. Daher bietet es sich an, die verbliebenen Akteure in Dresdens Anfangsformation zu nennen. Das sind Torhüter Kevin Broll, Kapitän Florian Ballas, Josef Hušbauer, Ondřej Petrák und Patrick Schmidt.

Die Männer von Holstein Kiel sind indes in ruhigeren Fahrwassern unterwegs. Es fehlt nicht mehr viel um den Nichtabstieg endgültig zu besiegeln. Ein Punktgewinn gegen Dynamo Dresden brächte sie bereits auf die magische Grenze von vierzig Zählern. Am Samstag unterlagen die Störche aber bereits einem anderen Abstiegskandidaten, nämlich dem SV Wehen Wiesbaden, mit 1:2.

Die Luft wird zunehmend dünner für Dynamo Dresden im Kampf gegen den Abstieg aus der zweiten Bundesliga. Am Freitag verloren die Sachsen knapp im heimischen Stadion gegen den HSV (0:1) und damit beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz vor dem Duell mit Holstein Kiel bereits fünf Punkte. Glückt ihnen im hohen Norden kein Sieg, werden sie wohl oder übel den Gang in die Drittklassigkeit antreten müssen.