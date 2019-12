45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Im ersten Abschnitt werden 180 Sekunden nachgespielt.

43 Förster arbeitet im Zweikampf gegen seinen ehemaligen Teamkollegen Linsmayer mit dem rechten Arm und verursacht damit einen Freistoß in einer Situation, in der die Schwaben die Hausherren lange an deren Sechzehner gedrückt haben.

40 Der VfB hätte hinsichtlich der Chancenverhältnisse mittlerweile einen Treffer verdient. Er hat bei konterstarken Kurpfälzern eine echte Herkulesaufgabe zu lösen, um die fünfte Niederlage in der laufenden Saison noch abzuwenden.

37 Phillips bewirbt sich mit einem langen Bein gegen Halimi für eine erste Verwarnung, doch Refere Osmers belässt es bei einer klaren letzten Ermahnung.

34 Auch Ascacíbar scheitert an Fraisl! Der Argentinier legt sich die Kugel an der linken Strafraumkante auf den rechten Fuß und feuert mit dem rechten Spann wuchtig auf die halbhohe rechte Ecke. Fraisl ist wieder rechtzeitig abhoben und lenkt das Leder um den Pfosten.

33 Castro hat den Anschluss auf dem Fuß! Der Routinier ist auf der linken Strafraumseite Adressat einer hohen Verlagerung. Er visiert aus 13 Metern mit dem linken Spann den rechten Winkel an. Keeper Fraisl verhindert den Einschlag mit den Fingerspitzen.

32 Bielefeld kommt im Parallelspiel bei Darmstadt aktuell übrigens nicht über ein torloses Remis hinaus. Damit würde Stuttgarts Rückstand auf Rang eins im Falle einer eigenen Pleite nur auf vier Punkte anwachsen.

29 Linsmayer muss nach einem Zusammenprall mit Mangala auf dem Feld behandelt werden. Er scheint sich an der rechten Schulter verletzt zu haben.

27 González aus spitzem Winkel! Ex-Sandhäuser Förster bricht auf links durch und spielt scharf vor den langen Pfosten. González will dort mit einer Grätsche aus schwieriger Lage vollenden, drückt das Leder aber weit rechts an der Stange vorbei.

24 Tooor für SV Sandhausen, 2:0 durch Aziz Bouhaddouz

... und der führt zum zweiten SVS-Tor! Nach langer Ausführung vor den linken Pfosten verpasst Nauber zwar einen eigenen Abschluss, gibt aber auf Behrens weiter. Der stochert ins Zentrum zu Bouhaddouz, der aus vier Metern in die Maschen feuert.

23 Bouhaddouz holt mit einem ins rechte Toraus abgefälschten Schuss einen Eckball heraus...

21 González steckt aus dem rechten Halbraum klasse auf Mangala durch. Der Belgier will aus spitzem Winkel und zwölf Metern schnell abziehen, doch wird er eng durch Zhirov bewacht und holt nur einen Eckstoß heraus, der dem VfB nichts einbringt.

18 In der Live-Tabelle rücken die Schwarz-Weißen durch die Führung auf den siebten Platz vor und bauen ihren Vorsprung auf die Abstiegszone auf sechs Zähler aus.

15 Bouhaddouz mit der Chance zum 2:0! Am Ende eines schnellen Gegenstoßes der Kurpfälzer hat der Marokkaner auf der rechten Sechzehnerseite freie Schussbahn. Er lässt sich bei seinem Versuch aus gut 14 Metern etwas zu viel Zeit, so dass Verteidiger Phillips in höchster Not blocken kann.

14 Ersatzkapitän Stenzel fällt die Kugel an der zentralen Strafraumkante vor die Füße. Er visiert mit dem rechten Innenrist die flache linke Ecke an, schießt aus 17 Metern aber deutlich an Fraisls Gehäuse vorbei.

11 Nach Försters Steilpass in den halblinken Offensivkorridor verwandelt Gomez aus gut 15 Metern mit dem linken Fuß trocken in die flache rechte Ecke. Die Fahne des Assistenten geht wegen einer Abseitsstellung direkt hoch; die Entscheidung wird daraufhin vom VAR bestätigt.

8 Die Schwaben reagieren ganz ordentlich auf den frühen Dämpfer, dominieren das Geschehen mit langen Ballbesitzphasen. Im letzten Felddrittel können sie allerdings noch keine Akzente setzen.

5 Tim Walter ist nach dem 3:0-Heimerfolg gegen den Karlsruher SC zu einer personellen Umstellungen gezwungen. Der rotgesperrte Marc Oliver Kempf wird durch Nathan Phillips ersetzt.

3 Uwe Koschinat verzichtet im Vergleich zum 1:1-Auswärtsunentschieden beim DSC Arminia Bielefeld auf personelle Änderungen. Er setzt also erneut auf ein 4-3-1-2, in dem Halimi hinter den Spitzen Behrens und Bouhaddouz den Spielmacher gibt.

1 Tooor für SV Sandhausen, 1:0 durch Aziz Bouhaddouz

Sandhausen gelingt ein Traumstart! Nachdem Behrens nach Flanke von rechts per Kopf am Querbalken gescheitert ist, staubt Bouhaddouz zu seinem fünften Saisontor aus mittigen sieben Metern ab. Nach 44 Sekuden liegt der SVS vorne.

1 Sandhausen gegen Stuttgart – Durchgang eins ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Pascal Stenzel gewinnt den Münzwurf gegen seinen Kapitänskollegen Diekmeier und entscheidet sich dafür, erst nach der Pause in Richtung Gästefans zu spielen. Die Hausherren stoßen an.

Vor gut 13000 Zuschauern betreten die Teams den Rasen.

Als hauptverantwortlicher Unparteiischer wurde Harm Osmers auf das dritte Zweitligaduell zwischen SVS und VfB angesetzt. Der 34-jährige Investitionscontroller ist zur Spielzeit 2010/2011 in das nationale Fußball-Unterhaus aufgestiegen und pfeift seit 2016/2017 auch in der Eliteklase. Bei seinem 69. Einsatz auf diesem Level unterstützen ihn die Linienrichter Thomas Gorniak und Norbert Grudzinski sowie der Vierte Offizielle Patrick Hanslbauer.

"Jeder erwartet, dass wir dort hinfahren, das Spiel machen und drei Punkte holen wollen. Das Ziel ist immer, Torchancen herauszuspielen, sie zu verwerten und hinten keine Tore zu kassieren. So einfach ist es aber nicht, weil jeder Gegner seine Qualität hat und alles reinwirft. Uns wird wieder alles abverlangt", weiß Trainer Tim Walter, dass das Gastspiel am Hardtwald kein Spaziergang wird.

Der VfB Stuttgart hat am vergangenen Sonntag einen 3:0-Sieg im Derby gegen den Karlsruher SC eingefahren. In der letzten halben Stunde sorgten Förster (60.), Mangala (75.) und Al Ghaddioui (90.) für den verdienten Triumph, durch den die Brustringträger Relegationsplatz drei behaupteten und dem Spitzenduo auf den Fersen blieben. Nun peilen sie nach zwei Pleiten mal wieder einen dreifachen Punktgewinn in der Fremde an.

"Wir wollen unser Augenmerk nicht ausschließlich auf Stuttgart und die Art wie wir verteidigen richten, sondern auch selbst zu längeren Phasen mit Ballbesitz kommen und uns Chancen erspielen", deutet Coach Koschinat eine mutige Herangehensweise seiner Auswahl an. Vor eigenem Publikum ist der SVS im Ligabetrieb seit dem 2. August ungeschlagen.

Der SV Sandhausen bewegt sich nach 14 Spieltagen seiner achten aufeinanderfolgenden Saison im nationalen Fußball-Unterhaus im breiten Tabellenmittelfeld, hat aber lediglich drei Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone. Im Anschluss an den Traumstart mit zehn Punkten aus fünf Begegnungen gab es sieben sieglose Erfolge; zuletzt ließ die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat dem 3:2-Heimerfolg gegen die SpVgg Greuther Fürth ein 1:1-Remis bei Spitzenreiter DSC Arminia Bielefeld folgen.

Die Anhänger des VfB Stuttgart mussten heute zwar nur etwa 110 km zurücklegen, um die Auswärtspartie beim SV Sandhausen vor Ort zu verfolgen. Als Derby wird das Aufeinandertreffen zwischen den Klubs aus Schwaben und aus der Kurpfalz aber deshalb nicht bezeichnet; zu groß sind die Unterschiede zwischen dem Bundesligagründungsmitglied und dem Provinzverein aus der Nähe Heidelbergs, der vor zwölf Jahren noch viertklassig war.