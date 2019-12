45 Halbzeitfazit:

Pause in Fürth! Die Kleeblätter führen gegen den VfL Bochum nach 45 Minuten mit 1:0. Dabei hatten die Gäste zwar über weite Strecken mehr vom Spiel, kamen jedoch zu selten wirklich zum Abschluss. Anders die Gastgeber: Fürth konterte immer wieder gefällig und hatte zunächst Pech, dass Nielsens Schuss nur am Pfosten landete. Wenig später machte es Hrgota besser und brachte sein Team in Führung. Der Vfl brauchte eine Weile, um wieder ins Spiel zu finden, wurde gegen Ende der ersten Hälfte aber wieder stärker. Viel zu tun gab es für Fürths Keeper Sascha Burchert aber weiter nicht. Die beste Gästechance durch Pantović parierte er sicher. Gleich gehts weiter mit der zweiten Halbzeit im Fürther Ronhof.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Es dauert bis in die Nachspielzeit bis erneut Marvin Stefaniak ausführt und Manuel Riemann erneut genau in die Arme schießt.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Gelbe Karte für Saulo Decarli (VfL Bochum)



45 Nochmal Freistoß für die Gastgeber! Saulo Decarli legt Håvard Nielsen 25 Meter zentral vor dem Tor.

44 Naja. Marvin Stefaniak versucht es direkt, zirkelt das Spielgerät aber genau in die Arme von Manuel Riemann, der locker zupackt.

43 Nach langer Zeit mal wieder ein Konter der Hausherren, der zehn Meter vor dem Strafraum endet, weil Hrgota unfair zu Fall gebracht wird. Gute Freistoßsituation für die Spielvereinigung!

40 Fünf Minuten noch bis zur Pause. Der VfL hat nochmal einen Gang hochgeschaltet und drängt auf den Ausgleich. Fürth kommt kaum noch aus der eigenen Hälfte.

38 Doppelchance für den VfL! Zunächst wird Miloš Pantović rechts in die Box geschickt und scheitert mit seinem Flachschuss aus spitzem Winkel am gut reagierenden Burchert, dann kommt der Serbe nach scharfer Flanke von links zum Kopfball, setzt diesen aus zehn Metern aber rechts vorbei.

36 Bochum hat sich berappelt und macht nun wieder das Spiel. Die Gäste kommen vor allem über die rechte Seite immer wieder gut vorwärts, der letzte Pass will aber nicht gelingen.

34 Vitaly Janelt hat die bis dato beste Chance zum Ausgleich! Über Lee und Blum kommt der Ball links im Strafraum zu Danilo Soares, der scharf Richtung Elfer passt. Janelt versucht es mit links direkt, lässt die Kugel aber leicht über den Spann rutschen und verfehlt die Kiste klar.

32 Gelbe Karte für Danilo Soares (VfL Bochum)

Danilo Soares geht im Mittelfeld ebenso unnötig wie überhart mit gestrecktem Bein gegen Hrgota zu Werke und verdient sich die erste Gelbe karte der Partie.

31 Mal wieder der VfL! Danny Blum bedient Chung-yong Lee, der Miloš Pantović auf rechts rausschickt. Dessen Hereingabe wird gerade noch vor dem einschussbereiten Silvère Ganvoula geklärt. Die folgende Ecke bringt nichts ein.

29 Bochum hat noch immer 60% Ballbesitz, wird aber überhaupt nicht mehr torgefährlich. Fürth macht das allerdings momentan auch nicht besser. Stefaniaks Freistoß aus dem linken Halbfeld landet auf direktem Wege im Toraus.

26 Die Bochumer sind bemüht, erstmal wieder Ruhe ins Spiel zubringen, werden aber von Fürth immer wieder früh gestört und können kaum strukturiert aufbauen. So bleibt meistens nur der lange Ball gen Silvère Ganvoula, der auch viele Kopfbälle holt, aber allein auf weiter Flur ist.

23 Die Hälfte der ersten Halbzeit ist rum und seit dem Treffer haben sich die Verhältnisse ein wenig geändert. Fürth ist nun das dominante Team und Bochum hat scheinbar noch immer an dem Rückstand zu knabbern. Bei den Gästen ist jeglicher Spielfluss verloren gegangen.

20 Nach zwei Spielen ohne eigens Tor haben die Kleeblätter also endlich mal wieder getroffen. Wirklich abgezeichnet hatte sich das nicht, doch Fürth ist dabei, sich die Führung nachträglich zu verdienen. Wieder macht Hrgota Dampf, wird aber im Sechzehner gerade noch gestoppt.

17 Tooor für SpVgg Greuther Fürth, 1:0 durch Branimir Hrgota

Jetzt aber! Mit Glück und Geschick gehen die Hausherren in Führung! Hrgota leitet selbst ein und schickt Nielsen in den Strafraum, der bis zur Grundlinie geht und von rechts nach innen gibt. VfL-Keeper Riemann riecht den Braten und springt raus, kann die Kugel aber nicht festhalten. Hrgota ist nachgerückt, schießt Riemann aus sieben Metern an und darf dann jubeln, als der Ball vom Torwart zurück an seinen linken Fuß und von dort in die Maschen springt.

15 Der VfL hat aus den letzten Erfolgen sichtlich Selbstvertrauen geschöpft und hält die Zügel fest in der Hand. Die Gäste sind oft einen Tick schneller am Ball als die Fürther, die allerdings bei Kontern brandgefährlich bleiben. Hrgota feuert aus 18 Metern per Dropkick klar vorbei.

12 Bochum hat nach wie vor mehr vom Spiel, auch wenn Fürth gerade die beste Chance hatte. Losilla-Vertreter Vitaly Janelt macht seinen Job bisher stark und kurbelt das Gästespiel aus der zentrale immer wieder an.

10 Dickes Ding! Fürth kontert nach schnellem Umschalten aus dem Mittelfeld über Hrgota, dessen Pass in die Box abgefangen wird, aber genau bei Håvard Nielsen landet. Der Norweger fackelt aus 18 Metern nicht lange und setzt das Leder mit links an den linken Pfosten!

8 Schiri Winter ermahnt Mërgim Mavraj nach einem harten Einsteigen zehn Meter hinter der Mittellinie eindringlich. beim nächsten Foul ist die erste Karte fällig. Den Freistoß dreschen die Gäste aus dem Ruhrpott derweil auf direktem Wege ins Seitenaus.

5 Jetzt zeigen sich auch die Gastgeber erstmals vorne. Marvin Stefaniak wird auf den rechten Flügel rausgeschickt und will flanken, rennt sich aber fest. Der folgende Einwurf wird von Bochum auch problemlos verteidigt.

2 Es wird gleich mal gefährlich! Der VfL kombiniert sich über rechts in den Strafraum und eine flache Hereingabe raucht einmal quer durch den Fünfer, bis Mavraj das Ding aus der Gefahrenzone befördert.

1 Der Ball rollt! Fürth ist wie gewohnt in grün und weiß unterwegs, Bochum tritt heute ganz in rot an und legt gleich den Vorwärtsgang ein.

1 Spielbeginn

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Nicolas Winter, der an den Seiten von Florian Lechner und Marcel Unger unterstützt wird. Vierter Offizieller ist Tobias Endriß und über den Videobeweis regieren Florian Heft und sein Assistent Franz Bokop.

Das Duell zwischen Fürth und Bochum hat in Liga zwei bereits eine gewisse Tradition. Seit der Saison 2013/14 traf man jedes Jahr zweimal aufeinander, insgesamt gab es bereits 24 Partien. Fast die Hälfte der Spiele endete mit einem Remis (11), der VfL hat die Nase im direkten Vergleich mit sieben Siegen gegenüber sechs Fürther Erfolgen knapp vorne.

Um in Fürth etwas mitzunehmen, fordert Chefcoach Reis von seiner Mannschaft vor allem Disziplin. "Wir wollen sie über 90 Minuten beschäftigen, müssen dabei wieder unbedingt unsere Abstände untereinander halten wie zuletzt im Spiel gegen Aue", so der 46-Jährige. Auch Reis muss heute auf seinen Kapitän verzichten, denn Anthony Losilla sitzt nach seiner fünften Gelben Karte eine Sperre ab. Für ihn agiert Vitaly Janelt im defensiven Mittelfeld neben Robert Tesche.

Die Gäste aus Bochum liegen zwar in der Tabelle noch zwei Plätze hinter Fürth, kommen aber dennoch mit breiter Brust in den Ronhof. Seit der unglücklichen 1:2-Pleite gegen den FC Bayern München im DFB-Pokal ist der VfL ungeschlagen und konnte aus den letzten vier Ligapartien acht Zähler holen. Am vergangenen Spieltag siegte die Ruhrpott-Elf mit 2:0 gegen Erzgebirge Aue. Auswärts lief es bei den Bochumern bisher allerdings eher bescheiden. Erst einmal konnte die Truppe von Thomas Reis in der Fremde gewinnen.

Stefan Leitl will den heimischen Anhängern mit seinem Team nochmal etwas bieten. "Wir wollen natürlich im letzten Heimspiel unseren Fans ein gutes Spiel zeigen und alles daran setzen, dass die drei Punkte in Fürth bleiben", so Leitl, der heute auf den gelbgesperrten Seguin und den verletzten Kapitän Caligiuri verzichten muss. "Man muss von der ersten Sekunde merken, dass wir das Spiel mehr gewinnen wollen als Bochum", forderte der Fürther Coach, der im Vergleich zum Spiel in Heidenheim dreimal tauscht. Für Caligiuri, Seguin und Keita-Ruel (Bank) rücken Jaeckel, Mohr und Sarpei in die Startelf.

Die Hausherren warten mittlerweile seit drei Spielen auf einen Sieg. Neben den Auswärtspleiten in Sandhausen (2:3) und Heidenheim (0:1) kam Fürth zuhause im Derby gegen den 1. FC Nürnberg nur zu einem torlosen Remis. Die Kleeblätter sind in der Tabelle auf Rang elf abgerutscht und liegen nur noch vier Punkte vor dem Relegationsplatz. Allerdings wäre man bei einem Sieg heute auch wieder bis auf vier Zähler an den Aufstiegsrängen dran.