42 Die Ostwürttemberger haben als einziges realistisches Zwischenziel, ohne Gegentor in die Pause zu gelangen. Seit etwa 20 Minuten spielen an der Brenz nur noch die Ostwestfalen.

39 Klos gegen Müller! Nachdem er durch Voglsammer im Sechzehner an die rechte Grundlinie geschickt worden ist, flankt Clauss in den Rücken der Abwehrleute auf seinen Kollegen mit der neun auf dem Rücken. Der bekommt nicht den ganz großen Druck hinter seinen Kopfstoß, der für die halblinke Ecke bestimmt ist. Müller greift sicher zu.

37 Der im Sommer aus Ingolstadt zurückgekehrte Mann mit der 13 auf dem Rücken wirkt wieder mit.

36 FCH-Mittelfeldmann Leipertz hat eine Platzwunde über dem rechten Auge, die außerhalb des Feldes behandelt werden muss. Die Hausherren spielen deshalb aktuell in Unterzahl.

33 Die Arminia hat in der Fremde bisher 22 von 24 Punkten geholt, hat nur im ersten Gastspiel in Bochum nur ein Unentschieden erreicht. Auch in der Voith-Arena spricht der Trend klar für die Neuhaus-Auswahl.

30 Klos mit der Großchance zum 0:1! Hartherz schickt den Angreifer im halblinken Offensivkorridor mit einem präzisen Steilpass. Klos taucht frei vor dem herauslaufenden FCH-Keeper Müller auf und spitzelt das Leder rechts an ihm vorbei. Es verfehlt den Kasten hauchdünn.

28 Die Schmidt-Truppe muss aufpassen, dass sie nicht zu passiv wird. In Hamburg hat die klare Zurückhaltung zwar zuletzt hervorragend funktioniert, doch wird es den Ostwestfalen hier und heute gerade zu einfach gemacht, das Mittelfeld zu überbrücken.

25 Nun setzt sich Voglsammer erstmals auf dem linken Flügel gegen Busch durch. Seinen Flachpass in Richtung Mitte kann Hüsing problemlos abfangen.

22 Voglsammer mit der ersten Annäherung des Tabellenführers! Über die rechte Außenbahn nehmen die Ostwestfalen durch Brunner an Fahrt auf. Über Clauss und Klos gelangt das Leder zum Ex-Heidenheimer, der nach der Anahme aus mittigen 14 Metern Maß nimmt. Innenverteidiger Mainka blockt den Schuss.

19 Die ganz große Intensität hat dieses Topduell noch nicht. Hüben wie drüben sind die Teams um defensive Stabilität bemüht und präsentieren sich zudem über weite Strecken als sehr diszipliniert.

16 ... über Umwege gelangt der Ball zu Hartel, der aus der zweiten Reihe abzieht. Sein Versuch ist viel zu niedrig angesetzt, so dass Müller nicht eingreifen muss.

15 Voglsammer holt über die tiefe linke Seite gegen Busch einen Eckball heraus...

14 Theuerkauf will den fälligen Freistoß aus zentralen 22 Metern in den rechten Winkel zirkeln. Gästekeeper Ortega ist rechtzeitig abgehoben und lenkt das Leder um den Pfosten; die folgende Ecke bringt den Ostwürttembergern nichts ein.

13 Gelbe Karte für Manuel Prietl (Arminia Bielefeld)

Leipertz zieht aus dem rechten Halbfeld vor dem Strafraum nach innen und wird dort bei hohem Tempo durch Prietl zu Fall gebracht. Der kassiert für sein Einsteigen seine siebte Verwarnung der laufenden Saison.

11 Die Ostwestfalen verzeichnen in den ersten Minuten zwar die leicht höheren Ballbesitzwerte, doch lassen sie im Vorwärtsgang noch die nötige Geschwindigkeit vermissen, um im letzten Felddrittel Lücken aufreißen zu können.

8 Kerschbaumer an das Außennetz! Nach Kleindiensts Solo über halbrechts ist der Ex-Bielefelder auf der linken Sechzehnerseite Adressat eines halbhohen Balles. Aus spitzem Winkel setzt er die Kugel knall am kurzen Pfosten vorbei.

5 Uwe Neuhaus stellt nach dem 2:2-Heimunentschieden gegen den Karlsruher SC ebenfalls einmal um. Jóan Edmundsson verdrängt Nils Seufert auf die Bank. Auf der sitzt nach sehr langer Verletzungspause auch erstmals wieder Sven Schipplock.

3 Frank Schmidt hat im Vergleich zum 1:0-Auswärtssieg beim Hamburger SV eine personelle Änderunge vorgenommen. Anstelle von Sebastian Griesbeck (Innenbandanriss im rechten Knie) beginnt Jonas Föhrenbach, der im hohen Norden als Joker das einzige Tor erzielte.

1 Heidenheim gegen Bielefeld – das Topspiel der 2. Bundesliga ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Die 22 Akteure betreten vor 11500 Zuschauern den Rasen. Die Hausherren tragen rot-weiße, die Gäste gelbe Kleidung.

Mit der Regeldurchsetzung des neunten Zweitligavergleichs zwischen FCH und DSC wurde mit Tobias Stieler ein FIFA-Schiedsrichter beauftragt. Der 38-jährige Jurist pfiff seine erste Partie im nationalen Fußball-Unterhaus im August 2009 und hat es bis in die Champions League geschafft. Bei seinem 75. Einsatz auf diesem Level unterstützen ihn die Linienrichter Frederick Assmuth und Lothar Ostheimer sowie der Vierte Offizielle Mitja Stegemann.

"Heidenheim ist absolut unangenehm zu bespielen. Sie werden hochmotiviert und griffig in die Partie gehen. Zudem sind sie sehr zweikampfstark. Ihre Spielanlage ist sehr variabel, sie können auch verschiedene Formationen spielen", beschreibt Uwe Neuhaus die Ungewissheit, die den DSC heute in taktischer Hinsicht erwartet. Bielefeld hat in zwölf Anläufen bisher nur zwei Pflichtspiele gegen den FCH gewonnen, letztmals im Heimspiel vor etwas mehr als drei Jahren.

Der DSC Arminia Bielefeld hat am vergangenen Wochenende durch den Heidenheimer Triumph im Volksparkstadion profitiert, schließlich reichte ihm das eigene, gleichzeitige 2:2-Heimunentschieden gegen den Karlsruher SC dadurch zum vorzeitigen Gewinn der Herbstmeisterschaft. Gegen die Badener tat sich die Neuhaus-Truppe enorm schwer und kam in der absoluten Schlussphase zweimal nach Rückstand zurück.

"Der Sieg in Hamburg war das i-Tüpfelchen auf die letzten Wochen. Wir haben einen guten Lauf. Was der Sieg freisetzt, weiß ich nicht. Er darf aber nicht dazu führen, dass wird in irgendeiner Form nachlassen", weiß Frank Schmidt, dass seine Auswahl auch heute wieder ihr Potential zu einem Großteil ausschöpfen muss, um zu punkten. Beeindruckend ist in dieser Phase vor allem die defensive Stabilität: In fünf der letzten sieben Spiele blieb Keeper Müller ohne Gegentor.

Der 1. FC Heidenheim 1846 hat sich den Aufstiegsrängen durch drei Siege in den jüngten vier Begegnungen genähert. Zuletzt ließ sie einem 1:0-Heimerfolg gegen die SpVgg Greuther Fürth einen 1:0-Auswärtssieg beim Hamburger SV folgen, bei dem Föhrenbach der entscheidende Treffer in der 82. Minute gelang. Die Ostwürttemberger präsentierten sich beim hanseatischen Schwergewicht als sehr passiv und konnten sich gegen den ideenlosen Favoriten am Ende mit etwas Glück durchsetzen.

Zweifellos gehören der 1. FC Heidenheim 1846 und der DSC Arminia Bielefeld zu den positiven Erscheinungen der ersten Saisonhälfte der 2. Bundesliga. So ist ihr Aufeinandertreffen an der Brenz überraschenderweise das Spitzenspiel der 17. Runde: Die Blau-Rot-Weißen belegen den vierten Tabellenplatz und die Schwarz-Weiß-Blauen sind als Spitzenreiter mit vier Punkten Abstand sogar vorzeitiger Herbstmeister.