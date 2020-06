War das ein Paukenschlag! In förmlich allerletzter Sekunde entrissen die Heidenheimer dem HSV am vergangenen Sonntag alle drei Punkte und zogen in der Tabelle an den Hanseaten vorbei auf Platz drei. Heute will man diesen natürlich um jeden Preis verteidigen. Trainer-Urgestein Frank Schmidt, der nun seit bald 13 Jahren (!) das Sagen in Heidenheim hat, will vor der Entscheidung von Anspannung nichts wissen: "Ich freue mich, dass wir jetzt die Chance haben, aus eigener Kraft die Relegation zu erreichen", beschreibt der 46Jährige die Gefühlslage. Gelingt seinem FCH der 16. Saisonsieg, ist die Überraschung perfekt - andernfalls muss man auf einen erneuten Patzer des HSV hoffen.